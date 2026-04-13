ナノ・ユニバースより、春夏の定番素材「FRENCH LINEN」にフォーカス　スタイリング企画「これさえあれば」Vol.2公開！

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）のナノ・ユニバースは、2026年4月10日（金）にWEBコンテンツ「これさえあれば。」を公開。

今回は、春夏シーズンに欠かせない素材「FRENCH LINEN」を使用したメンズシリーズにフォーカス。ナチュラルな風合いと軽やかな着心地が魅力のリネンアイテムを中心に、日常に取り入れやすい春のスタイリングを提案します。

気負わず着られて、どこか気分を上げてくれる一着。そんな“これさえあれば”と思えるアイテムを、季節感のある着こなしとともに紹介しています。

■CONTENTS

「これさえあれば。Vol.2」

https://store.nanouniverse.jp/blogs/features/260410-nu-topics-koresaeareba-vol2-ms

LOOK1

固くなりがちなセットアップスタイルも、

リネン素材で合わせれば丁度良い抜け感を演出することが出来る。



カジュアルでもOK



キレイめでもOK



まさに「これさえあれば」の一着。

LOOK2

夏といえば「リネン」



爽やかなサックスブルーのシャツを主役に、淡いトーンでコーディネート。



暑い夏でも涼しげな印象をプラス。

LOOK3

シャツ感覚で着られる軽さと、ブルゾンらしい短めの丈のバランスが魅力のシャツブルゾン。

ブラックとチェック柄の2色展開で、

カジュアルだけれども大人感も演出出来るナノ・ユニバースらしい一着。

【ナノ・ユニバース公式サイト】

https://store.nanouniverse.jp/

【ナノ・ユニバース公式instagram】

https://www.instagram.com/nanouniverse_official/ (https://www.instagram.com/nanouniverse_official/)



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