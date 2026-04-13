「滲んでたまるか」スポーツ・ライブの限界に挑む　プロ仕様アイライナーが過去最高に進化

株式会社ＩＫホールディングス

株式会社ＩＫホールディングス（本社：愛知県名古屋市 代表取締役：長野庄吾）の100%子会社、株式会社アイケイ（本社：愛知県名古屋市 代表取締役：中島靖隆）は、コスメブランド「ＬＢ（エルビー）」より、「ＬＢパワーオブアイライナーリキッド」をリニューアルし、2026年4月10日より全国のドン・キホーテで先行販売しました。今後はオンラインストアや店舗等で順次販売いたします。

*¹一部、お取り扱いのない店舗もございます。

商品について

▼「滲んでたまるか」その想いに応える。- 汗を味方にする「トリプルプルーフ」

スポーツ、ダンス、ライブといったアクティブなシーンで自己を表現する女性のために、ＬＢはブランド史上最強のキープ力とケア能力を両立させた「パワーオブアイライナーリキッドＲ」を完成させました。

汗・水・涙に強い「ウォータープルーフ」、皮脂に強い「スマッジプルーフ」に加え、擦れに強い「ラブプルーフ」を採用した「トリプルプルーフ」を搭載。成分配合を最大限に高めるため容器構造からこだわり抜き、汗を拭っても長時間美しさを維持します。過酷な環境下でも一切妥協したくないと願う全ての女性を、圧倒的な密着力で支えます。

ジェットブラック

ブラウンブラック

黒より、黒い。クッキリ発色。「ジェットブラック」、やわらかな黒。抜け感mix。「ブラウンブラック」の２色展開

- ３秒アイライナーは一瞬でキマる。プロ仕様の描き心地

毛先がばらけずコシのある筆先が、迷いなく一筆で理想のラインを描き出し、繊細な極細ラインから大胆なハネ上げまで自在なコントロールを可能にしました。手振れしにくい極細筆はテクニックレスで、これからメイクに挑戦する初心者はもちろん、ライブや舞台、激しいダンスシーンなど一分一秒を争うプロのバックステージでも高く評価されています。

▼変わらないのは落ちにくさだけ。累計No.１*²のアイライナーがもっと美しく進化。- １２種の美容成分*³×新デザイン

１２種類の美容成分*³を贅沢に配合し、落ちにくさはそのままに、長時間の使用でも健やかな目元を維持するケア設計へと進化しました。学生にもお使いいただけます。

また、パッケージはアクティブな女性のポーチに馴染むスポーティーなデザインに刷新し、持ち運ぶだけで気分の上がる心強い相棒として、いつでも美しさを届けます。

*²「LB」ブランド2023年４月から2026年３月の累計出荷数量実績 *³ヒアルロン酸Na（保湿剤）、アセチルテトラペプチド-３（皮膚保護剤）、パンテノール、ローヤルゼリーエキス、水溶性コラーゲン、リンゴ果実培養細胞エキス、センチフォリアバラ花エキス、センブリエキス、アカツメクサ花エキス、ビオチノイルトリペプチド-１、セイヨウアカマツ球果エキス、チャ葉エキス（いずれも皮膚コンディショニング剤）

商品概要

ジェットブラック

ブラウンブラック

【商品名】ＬＢパワーオブアイライナーリキッドＲ

【カラー展開】ジェットブラック、ブラウンブラック

【価格】1,320円（税込）

【発売日】ドン・キホーテ：2026年4月10日（金）

Qoo10：2026年4月17日（金）

@cosme STORE：2026年5月1日（金）

その他バラエティ、ドラッグストア、ECサイト等：順次発売予定

※店舗によりお取り扱いがことなります。※予告なくお取り扱いを終了する可能性がございます。

株式会社アイケイ コスメブランド「ＬＢ（エルビー）」

公式X（@lb_tokyo_）：https://x.com/lb_tokyo_/

公式Instagram：https://www.instagram.com/lbtokyo_official/

会社概要

株式会社アイケイは、美しく生きる・健康に生きる・楽しく生きる、の3軸をテーマに、長年にわたって蓄積されたビッグデータから、化粧品・生活雑貨・食品等の商品開発を行い、企画・製造・販売・物流までを一貫して行う、マーケティングメーカーです。

株式会社アイケイ

- 本社 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 3-26-8 KDX 名古屋駅前ビル５階- 東京支社 〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目7番3号 京橋三菱ビル７階- 代表 代表取締役社長 中島靖隆- 設立 2022年７月１日- 資本金 1,000万円- ホームページ https://www.ik-company.co.jp/

株式会社ＩＫホールディングス

プレスリリースに関するお問い合わせ先

- 本社 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 3-26-8 KDX 名古屋駅前ビル５階- 東京支社 〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目7番3号 京橋三菱ビル７階- 代表 代表取締役社長 長野庄吾- 設立 1982年5月1日- 資本金 6億2,094万円- 売上高 152億11百万円（2025年5月期 連結）- 従業員 180名（2025年5月期 連結）- ホームページ https://www.ai-kei.co.jp/(https://www.ik-company.co.jp/)

担当 藤川（03-5159-5355）