【こどもの休日の過ごし方】電車博士キャンプ【静岡 撮り鉄旅＆天竜浜名湖鉄道 洗車機/転車台/車両乗車体験！編】

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育（本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志）は、2026年5月16日（土）から17日（日）にかけて、１泊２日の「電車博士キャンプ【静岡 撮り鉄旅＆天竜浜名湖鉄道 洗車機/転車台/車両乗車体験！編】(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1805)」を開催します。

人気ツアー「撮り鉄旅」の最新日程です。子どもたちだけで相談して旅程を組み、理想の「撮り鉄旅」を追求しながら、自主性・協調性を育みます。旅行中は全行程で引率スタッフが同行するため、小さなお子さまでも安心。

新学年にも慣れてきた初夏の行楽シーズンに、お子さまの趣味を応援しながら情操を豊かにする絶好のチャンスです。ぜひご参加ください。

■電車博士キャンプ【静岡 撮り鉄旅＆天竜浜名湖鉄道 洗車機/転車台/車両乗車体験！編】 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2026/5/16 (土) ～ 2026/5/17 (日) 1泊2日

（申込締切日：2026/5/13(水)）

・対象：小１～中３（男の子のみ）※ツアー出発日の学年です

・開催地：静岡県

・宿泊：「大井川鐵道 川根温泉ホテル」和室

・食事：朝１回、昼２回、夕１回

・交通手段：新幹線・普通列車利用（東京発）

・旅行代金：

【小学生】64,350円

【中学生】75,350円

・旅行代金に含まれるもの：交通費・宿泊費・食事代・イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員：12名（最少催行人員：6名）

※最少催行人員に満たないときは、催行を中止することがあります。

※添乗員が全行程同行（引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行）

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1805

■おすすめポイント

１．憧れの風景を目の前に。仲間と理想のスケジュールを組む「撮り鉄旅」

今回は静岡県で、みんなで相談して自由にスケジュールを組み、電車の撮影や見学をする人気シリーズ「撮り鉄旅」体験を行います。なんと、ホテルは憧れの大井川鐵道の線路が目の前に広がるお部屋です！！

２．現役車両基地の舞台裏に潜入！「洗って・回って・乗って」を体感

天竜二俣駅の車両基地で、天竜浜名湖鉄道の裏側を体験します。普段は入ることのない車両基地で、「洗って」「回って」「乗って」楽しもう！

洗って！：車内に乗ったまま自動洗車機を通過！

回って！：大井川鐵道名物・転車台（ターンテーブル）の回転を体感！電車ごと乗ってぐるりと一周する貴重な体験です。

列車でGO！：車両基地から線路上を移動するミニ乗車体験！運転士さんの操作を間近で見られる、鉄道好き必見のプログラムです。

３．共通の趣味が絆を深める。自律心と協調性を養う電車旅

みんなで計画して撮りたい・乗りたい電車に会いに行くことができます。共通の趣味を持つ仲間たちとの撮り鉄旅は、新しい友達ができるきっかけになります。自分たちでスケジュールを組み、電車旅に出かけることで、旅の計画を相談する際に協調性を養ったり、無理のないスケジュールを組む計画性を身に着ける機会になります。

■スケジュール

【１日目】

8：00～9：00 東京発（新幹線）静岡駅

●静岡駅から撮り鉄旅スタート ～静岡県のローカル線乗り放題～

●決まった時間までにホテルに到着しよう！

●ホテルお部屋の目の前は線路。大井川鐵道を満喫しよう！

【２日目】

●ローカル線を乗り継ぎ天竜浜名湖鉄道 車両基地へ

●洗車機体験

●転車台乗車体験

●電車に乗って車両基地から線路上を移動しよう

掛川駅（新幹線）東京着 18：00～19：00

■STS（スクールツアーシップ）とは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、ツアーの申込受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp