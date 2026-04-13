【草刈りをもっと楽に】誰にでも使いやすい電動草刈り体験会を開催（5/13・愛媛）

井関農機株式会社

ISEKIグル-プは、農林水産省が取り組む「農業女子プロジェクト」に2013年より参画し、企業個別活動として「夢ある“農業女子”応援Project」を実施しています。そしてこのたび、活動の一環として電動製品を用いた草刈り体験会を開催いたします。



本体験会では、乗用草刈機や刈払機、ブロワなどの電動製品を実際に見て、触って、体験いただけるため、作業負担の軽減や静音性を実感いただけます。

また、女性や初心者の方にも安心して作業体験いただけるよう、安全講習を含めた座学を実施した後、実演・体験を行います。体験時には、スタッフが丁寧にサポートいたしますので、どなたでも安心してご参加いただけます。



皆さまのご参加を心よりお待ちしております！

■当日の電動製品についてご紹介

・体験会当日はEGOの電動製品を使用します

・EGOとは、1993年創業の製造業を営む世界的な企業であるCHERVON社が展開する電動製品のブランドです

・株式会社ISEKIアグリが代理店として国内での販売・サービスを行っております

・製品情報：https://iseki-agri.co.jp/products/battery_ego/

乗用草刈機刈払機ブロワ洗浄機■こんな方におすすめ

・機械を使ってみたいが、エンジンを扱うのが怖い・不安がある方

・メンテナンス作業や燃料管理に苦手意識がある方

・長時間の草刈り作業は振動の負担が大きく体が疲れてしまう方

・環境にやさしい製品に興味がある方

■開催概要

・名 称：はじめてでも安心！電動草刈り体験会

・日 時：2026年5月13日（水）10：15～14：30（受付10：00～） ※雨天中止

・場 所：井関農機株式会社 砥部事業所（住所：愛媛県伊予郡砥部町八倉１）

・対象者：女性の農業従事者、就農予定者、施設管理・緑地管理に従事されている方など

※初心者の方にも安心してご参加いただけます

・内 容：電動製品EGOの実演・体験および安全講習

・参加費：無料

・備 考：雨天時は本体験会を中止させていただきます

■申し込みについて

・定 員：20名（先着順） ※定員に達し次第募集を締め切ります

・締 切：4月20日（月）

・方 法：以下URLまたは二次元コードよりお申し込みをお願いします https://forms.office.com/r/Cfmpxg4Dth

・その他：ご参加者さまには開催前にメールでお知らせいたします