【加須市】樹齢450年の歴史が織りなす紫の絶景。「騎西藤まつり」を4月18日より開催！～大藤の香り漂う玉敷公園で、伝統芸能から音楽イベントまで多彩な催しが満載～

加須市

加須市騎西藤まつり実行委員会は、令和8年4月18日（土）～4月29日（水・祝）までの期間中、計5日間、藤の咲き誇る玉敷公園（加須市騎西）にて「令和８年度加須市騎西藤まつり」を開催します。

騎西藤まつり

会場となる玉敷公園の藤は、樹齢450年を超えると推定される歴史ある大藤で、見頃を迎える4月下旬頃には約1メートルの薄紫色の優美な花房が降り注ぐように咲き誇ります。その美しさは地域の方々のみならず、多くの観光客を魅了し続けており、春の加須市を代表する風物詩として親しまれています。

■開催概要

樹齢450年と推定される大藤

開催日：令和8年4月18日（土）、19日（日）、25日（土）、26日（日）、29日（水・祝）

会場：玉敷公園（埼玉県加須市騎西）

主催：加須市騎西藤まつり実行委員会

※会場にお越しになる際は、公共交通機関をご利用ください。

■見どころと主なイベント

期間中は、よさこいソーランやコーラスなどのステージ発表をはじめ、琴の演奏や野点など、日替わりで多彩なイベントを開催します。大藤を愛でながら、ぜびお楽しみください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/173583/table/20_1_765587faacd4789c62315962374f712f.jpg?v=202604131051 ]

※期間中は「大藤咲かせ隊」による藤の案内、加須市の魅力が詰まった物産販売を実施します。

※天候等により中止・変更となる場合があります。

■ おもてなし・連携企画

昨年の様子

・イベント開催日は会場までの無料シャトルバスを運行します。

・市内の「お土産処・お食事処」を網羅した最新MAPをご用意しました。

・4月19日（日）に、明治安田生命保険相互会社による健康測定会を実施します。

・4月18日～29日までの期間中は、園内に「ぼんぼり」を設置し、幻想的な空間を演出します。

▼▼▼開花状況やアクセス、イベントなど、詳しくはこちら

https://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/kasai_chiikishinkou/event/6359.html

◆ 加須市からメッセージ◆

今年も、歴史ある玉敷公園の大藤が皆様をお迎えする準備を整えています。五感で春を感じられるこの特別な期間に、ぜひご家族やご友人と一緒に加須市へお越しください。

薄紫色の優美な花房が皆様をお待ちしています

【お問い合わせ先】

加須市騎西藤まつり実行委員会（加須市騎西総合支所 地域振興課内）

電話：0480-73-1111