Ｅｌｅｖｅｎ Ｌａｂｓ Ｊａｐａｎ合同会社

音声AIリサーチと技術のグローバルリーダーであるイレブンラボジャパン合同会社(本社:東京都千代田区、Japan & Koreaゼネラルマネージャー:田村 元、以下「イレブンラボ」)は、都内最大級のタクシーサイネージ媒体にて動画広告の展開を開始しました。日本市場における音声AI技術の認知拡大と普及を図るとともに、音声AIエージェントによる自然な顧客対応や多言語対応の可能性を、より多くのビジネスパーソンに訴求してまいります。

背景：音声AIが切り拓く、新たなコミュニケーションの形

現在、テクノロジーの進化により、人と情報との接点は大きく変わりつつあります。かつては「わからないことがあれば画面で検索する」のが一般的でしたが、今では「音声で問いかけ、音声で回答を得る」体験も広がり始めています。

また、従来の「ロボット特有の不自然な合成音声」は過去のものとなり、イレブンラボが提供する技術によって、笑顔で発される声、イントネーション、感情の機微に至るまで、より表現力豊かな音声AIの活用が可能になっています。

こうした音声技術の進化は、人手不足に悩むあらゆる産業の顧客対応を自動化するだけでなく、日本語以外を母国語とする居住者の増加や、インバウンド顧客の増加に伴う「多言語対応」の課題を解決する一助にもなります。

今回のタクシー広告では、この「音声を起点とした新しい顧客接点」と「温かみのある人間らしさ」、そして「多言語での対応」を、より多くのビジネスパーソンに体感いただくことを目指しています。

タクシー広告の概要

今回のタクシー広告では、「その顧客対応、まだ人に任せますか？」から始まる問いかけを通じ、イレブンラボの技術がビジネスの現場をどう変えるかをダイレクトに伝えています。

イレブンラボ Japan & Koreaゼネラルマネージャー:田村 元のコメント

- 直感的な設定で構築を開始可能： 複雑なプログラミングを前提とせず、管理画面から設定を進めることで、自社向けの音声AIエージェント構築を始めることが可能です。- 圧倒的な人間らしさと多言語対応： 動画内では、日本人客と外国人客の双方に対し、イントネーションや間（ま）が驚くほど自然な音声で予約対応を行うデモンストレーションを披露。32ヶ国語以上の高精度な音声生成により、グローバルな対応を即座に実現します。- 業界を問わない汎用性： カスタマーサポート、教育、金融、医療、製造など、あらゆるビジネスシーンにおける対応業務を音声AIで自動化し、生産性を劇的に向上させます。

「日本市場において多くの方とお話しする中で、『複数の製品を組み合わせないと実現できないのではないか』『既存のチャットボットやQ&Aのように、あらかじめ決められた受け答えしかできないのではないか』といった声をいただくことがありました。しかし、イレブンラボは各社固有の情報を学習し、自律的に問題解決まで導くことができる次世代のプラットフォームです。

また、イレブンラボの自然な音声品質については、『音声AIエージェントでも使えて、自然な会話ができるのか？』という点もよく質問を受けます。今回のタクシー広告を通じて、設定の圧倒的な簡単さと、日本語を含めた驚くほど自然な音声クオリティを直接体感いただき、それらの疑問を解消する一助になればと願っています。」

まずは話を聞いてみたい、という方はこちらからお気軽にお問い合わせください。

https://elevenlabs.io/ja/contact-sales

イレブンラボについて

2022年に設立されたイレブンラボは、音声AI研究と技術のグローバルリーダーであり、企業、開発者、クリエイター、アーティストなど幅広い方に向けた最先端音声AIツールを構築しています。現在は企業評価額が110億ドル（約1.5兆円相当）を超え、プラットフォームはFortune 500企業の75%以上を含む数千もの企業に利用いただいています。高品質なボイスオーバーの大規模生成や、多言語の対話型音声AIエージェントの構築を支援しています。私たちのサービスでは、高品質なボイスオーバーを手頃な価格でスピーディに、そして大規模に作成したり、30以上の言語で対話型音声AIエージェントを立ち上げたりすることが可能です。

イレブンラボ日本語サイト：

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