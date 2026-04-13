戦争の真実や本当の歴史を、この一冊に完全収録。親子でも読める近現代史シリーズ『学校が教えてくれない戦争の真実』が好評7刷！

株式会社ハート出版

今この瞬間も、世界では悲惨な戦争が行われている。世の中のほとんどの人は、戦争をしてはいけないと分かっているはずなのになぜ起きてしまうのか？

人類の歴史を遡ってみると、実は戦争の歴史であったと言っても過言ではない。つまり、平和を望むのであれば、まずは「戦争とは何か」をきちんと理解しなければならない。

昭和16年12月8日、日本はアメリカとイギリスに対して宣戦布告をし、「大東亜戦争」という大きな戦争を開始した。そして、その3年8ヶ月後の昭和20年8月15日に「ポツダム宣言」を受諾することで敗北。

その後、アメリカによる占領期間を経て、多くの日本人は「この戦争で日本が多くの犯罪を犯し、アジア諸国に迷惑をかけた」と教えられるようになり、戦争の呼び名も「大東亜戦争」から「太平洋戦争」へと言い換えるように指導されてきた。それを日本人に教え込んだのはアメリカ占領軍（GHQ）だが、戦後の日本人は、その指導を無批判に受け入れ、その結果として今日、私たちと先祖をつなぐ、大切な精神性までもが蝕まれつつある。

しかし私たちは、もうそろそろ、かつての私たちの父や祖父、曾祖父たちが何を考えてあの大東亜戦争を開始し、そこで斃れていったのかを真剣に知ろうとする必要があるのではないだろうか。

日本がアジアに軍を進めたのは、単に威張りくさっていた当時の日本人が、アジア人をいじめ、アジアを支配するために行ったものではない。また、アメリカが日本の都市を無差別に空襲し、広島と長崎に原爆を落として婦女子を含む数十万人の日本人を焼き殺したのも、そんな「悪い」日本の侵略を止めるために、仕方なくやったのではない、ということだ。

大東亜戦争において日本も多くの過ちを犯したのは事実である。それらはきちんと認めて反省しなければならない。しかし、今日でもアメリカが2発の原爆投下を「正しかった」と言い張り、日本の戦争はすべて悪であったかのような主張をするのは明らかにおかしいことだ。

本書は、日本の未来を支え、世界の平和と発展のために働こうとする夢多き若者に向けたものである。したがって決して「日本が100パーセント正しい」とするための本ではない。一人でも多くの若者や子どもたちがこの本を読み、今日の自分は先人たちの努力と犠牲の上に成り立っているという厳然たる事実や、かつての日本が世界にどんな影響を与えたのか、ということを知ったうえで、この素晴らしい日本という国をしっかりと守りながら、諸外国の人々と本物の友好関係を結ぼうと思ってくれることを望んで書かれた書籍である。

【著者情報】

丸谷元人（まるたに はじめ）

1974年生まれ。オーストラリア国立大学卒業。同大学院修士課程中退。オーストラリア国立戦争記念館の通訳翻訳者を皮切りに、長年、通訳翻訳業務に従事。

現在は、講演や執筆活動、テレビ出演などもこなす国際派ジャーナリスト、さらには、西アフリカの石油関連施設で日本企業と駐在員を警護するセキュリティ・マネージャーとして勤務した経験から、

海外セキュリティ・コンサルタントとしても活動しつつ、「日本戦略研究フォーラム」政策提言委員として、テロ対策や安全保障に関する複数の論文を発表している。

これまで、パプアニューギニアを始めとする海外での事業展開のほか、コーディネーターとして海外大手テレビ局の番組制作や書籍の出版などにも参加し、2008年に制作した戦争ドキュメンタリー番組

『Beyond Kokoda』は、地元オーストラリアで数々の賞を受賞した。

著書に、『ココダ・遙かなる戦いの道』『日本の南洋戦略』『日本軍は本当に「残虐」だったのか』(ハート出版)、『なぜ「イスラム国」は日本人を殺したのか』(PHP研究所)がある。

【書籍情報】

書名：学校が教えてくれない戦争の真実

著者：丸谷元人

A5判並製 168ページ

ISBN：978-4-8024-0008-4

発売：2015.12.04

本体：1,400円（税別）

発行：ハート出版

商品URL：https://www.810.co.jp/hon/ISBN978-4-8024-0008-4.html