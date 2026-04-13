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全国トップレベルの演技を披露「第16回 身体表現コースクラブ発表会」を開催
大学通信から中学・高校のニュースリリースをお送りします。
樟蔭中学校・高等学校(東大阪市)は、東大阪市文化創造館にて、4月26日（日）「第16回 身体表現コースクラブ発表会」を開催します。本イベントは、新体操、ダンス、バトントワリング、ポンポンチアといった身体表現系の部活動に所属する生徒が、日ごろの努力の成果として演技を披露する芸術発表会です。
全国有数の実力を持つ生徒による、身体表現の魅力、この機会にぜひご堪能ください。
会場
東大阪市文化創造館（近鉄奈良線 近鉄八戸の里駅 徒歩5分）
日時
2026年4月26日（日) 午前10：30／午後３：00開演
本件のポイント
身体表現コース開設以来、毎年好評を博している芸術発表会
勉強と表現活動の両立に励む生徒たちによる本格的なパフォーマンス
常に全国上位に名を連ねる実力を誇る生徒たちが満を持して披露する秀作の数々
勉強と表現活動の両立を目指す身体表現コース
2011年樟蔭中学校に、勉強とクラブ活動の両立を目標とした「身体表現コース」を開設しました。本コースでは、身体を使った自己表現を中心に、さまざまな表現方法に挑戦することをテーマとし、自分の身体的パフォーマンスを磨くだけにとどまらず、自己を表現することに慣れるとともに方法を学ぶことは、自己の感性を磨き、同時に他者の表現を受け入れられる共感能力を育てることに繋がります。現在は、中学校、高等学校それぞれにコースを設置しており、全国レベルの技術取得はもちろん、忍耐力を培い、自主性・豊かな人間性等を育てます。2019年度入学生よりクラブ所属の枠にとどまらず、表現活動に取り組む生徒の入学も可能になりました。
本イベントは、コースの学びの集大成として、開設当初の2011年より開催、今年で16回目を迎えます。また、今回は新しい取り組みとして、新高校３年コース生が、授業での学びを演技披露させていただきます。
当日は、学業と両立しながら日々研鑚を積む生徒の熱意溢れるパフォーマンスの数々をご覧いただけます。
発表会 概要
■会場︓東大阪市文化創造館（〒577-0034 東大阪市御厨南2-3-4）
■日時︓2026年4月26日（日）
午前講演︓10︓30開演 / 13︓00終演予定
午後講演︓15︓00開演 / 17︓30終演予定
■出演︓新体操部、ダンス部、バトントワリング部、ポンポンチア部
■主催︓樟蔭中学校、樟蔭高等学校
▼本件に関する問い合わせ先
学園広報課
服部・高田
住所：大阪府東大阪市菱屋西4-2-26
TEL：06-6723-8152（平日9時〜17時）
FAX：06-6723-8263
メール：gakuen-pr@osaka-shoin.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
樟蔭中学校・高等学校(東大阪市)は、東大阪市文化創造館にて、4月26日（日）「第16回 身体表現コースクラブ発表会」を開催します。本イベントは、新体操、ダンス、バトントワリング、ポンポンチアといった身体表現系の部活動に所属する生徒が、日ごろの努力の成果として演技を披露する芸術発表会です。
全国有数の実力を持つ生徒による、身体表現の魅力、この機会にぜひご堪能ください。
東大阪市文化創造館（近鉄奈良線 近鉄八戸の里駅 徒歩5分）
日時
2026年4月26日（日) 午前10：30／午後３：00開演
本件のポイント
身体表現コース開設以来、毎年好評を博している芸術発表会
勉強と表現活動の両立に励む生徒たちによる本格的なパフォーマンス
常に全国上位に名を連ねる実力を誇る生徒たちが満を持して披露する秀作の数々
勉強と表現活動の両立を目指す身体表現コース
2011年樟蔭中学校に、勉強とクラブ活動の両立を目標とした「身体表現コース」を開設しました。本コースでは、身体を使った自己表現を中心に、さまざまな表現方法に挑戦することをテーマとし、自分の身体的パフォーマンスを磨くだけにとどまらず、自己を表現することに慣れるとともに方法を学ぶことは、自己の感性を磨き、同時に他者の表現を受け入れられる共感能力を育てることに繋がります。現在は、中学校、高等学校それぞれにコースを設置しており、全国レベルの技術取得はもちろん、忍耐力を培い、自主性・豊かな人間性等を育てます。2019年度入学生よりクラブ所属の枠にとどまらず、表現活動に取り組む生徒の入学も可能になりました。
本イベントは、コースの学びの集大成として、開設当初の2011年より開催、今年で16回目を迎えます。また、今回は新しい取り組みとして、新高校３年コース生が、授業での学びを演技披露させていただきます。
当日は、学業と両立しながら日々研鑚を積む生徒の熱意溢れるパフォーマンスの数々をご覧いただけます。
発表会 概要
■会場︓東大阪市文化創造館（〒577-0034 東大阪市御厨南2-3-4）
■日時︓2026年4月26日（日）
午前講演︓10︓30開演 / 13︓00終演予定
午後講演︓15︓00開演 / 17︓30終演予定
■出演︓新体操部、ダンス部、バトントワリング部、ポンポンチア部
■主催︓樟蔭中学校、樟蔭高等学校
▼本件に関する問い合わせ先
学園広報課
服部・高田
住所：大阪府東大阪市菱屋西4-2-26
TEL：06-6723-8152（平日9時〜17時）
FAX：06-6723-8263
メール：gakuen-pr@osaka-shoin.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/