有事下でも止まらない供給へ。油研化学、SINOPEC潤滑油BCP強化

油研化学株式会社

油研化学株式会社（本社：兵庫県姫路市）は、世界石油大手であるSINOPEC LUBRICANT社（以下、SINOPEC）の工業用潤滑油の取り扱いについて、これまでの供給実績に基づく対応を行ってきた。中東情勢の悪化によるホルムズ海峡の封鎖での供給不安を解消すべく、工業用潤滑油の供給体制を一層強化。

【SINOPECサイト】https://sinopec.jp(https://sinopec.jp)

グローバルソーシングハブとして

油研化学株式会社はグローバルソーシングハブとして、世界規模の調達ネットワークを活用し、多様な供給ルートの構築と最適化を継続。こうした実績と調達力が評価された結果、SINOPECという世界有数の石油企業との戦略的パートナーシップ締結に至る。さらにSINOPECは、原油の上流調達から精製、製品供給に至る一貫したバリューチェーンを有し、広範な原油調達ルートと大規模な精製能力を背景に、供給安定性に強みを持つ。特に地政学リスクを含む有事局面においても、複数の調達網と統合された供給体制により、安定的な供給を維持できる体制を構築。

現供給体制と今後の課題

本社を含む全国に10か所以上の在庫拠点を有し、地域ごとの供給体制を整備。拠点分散により、一部拠点に障害や制約が発生した場合でも代替供給が可能であり、全国規模の配送ネットワークにより供給継続性を確保。

しかしながら、大口バルク納入における対応力の強化を重要なテーマとして位置付けており、タンクローリー輸送や大容量出荷に対応した物流・供給体制の整備を進めることで、より幅広い需要に対応可能な体制構築を目指す。

対象製品と荷姿

工業用潤滑油

・油圧作動油

・摺動面油

・ギヤ油 等

荷姿…200Lドラムのみ

今後の展開

油研化学株式会社は、パートナーであるSINOPECとの関係を基盤に、そのグローバルな供給力を活かした柔軟な供給体制の構築をさらに推進するとともに、SINOPECブランドの日本市場における同社製品の供給体制の安定化および市場浸透の拡大を支援していく方針である。あわせて、産業用途における実績の蓄積を通じて、同ブランドの信頼性向上および認知拡大にも寄与していく。

今後も、潤滑油分野における提案力の強化とサービスの高度化を進め、お客様のBCP対策およびサプライチェーン強化に貢献を目指す。

工業用潤滑油の製品情報、供給体制およびBCP対策に関するご相談・ご質問については随時受付中。

担当：営業部 井澤（mobile:090-2380-5520）

油研化学株式会社について

【会社概要】

社名：油研化学株式会社

本社所在地：兵庫県姫路市

代表取締役：黒田 大輔

事業内容： 石油製品・化学製品の輸入及び販売

設立： 1971年5月20日

HP：https://www.yuken-chem.co.jp/