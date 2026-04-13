「妖狐×僕SS」より新商品が発売！
株式会社コンテンツシード
カンバッジ(ランダム) Easter ver.
ポップキーホルダー Easter ver.
アクリルスタンド Easter ver.
ヘアクリップ Easter ver.
硬質カードケースセット
Easter ver.
「妖狐×僕SS」よりEasterがテーマの新規描き起こしイラストが登場！
この機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4566
【注文受付期間】
・2026年4月13日(月)17:00～4月27日(月)23:59
【発送予定日】
・2026年6月上旬～下旬以降順次発送
【製品情報】
カンバッジ(ランダム) Easter ver.
価格：550円（税込）
種類数：全8種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ポップキーホルダー Easter ver.
価格：各1,540円（税込）
種類数：全4種
アクリルスタンド Easter ver.
価格：各1,320円（税込）
種類数：全8種
ヘアクリップ Easter ver.
価格：各770円（税込）
種類数：全8種
硬質カードケースセット
Easter ver.
価格：各1,430円（税込）
種類数：全8種
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4566
【注文受付期間】
・2026年4月13日(月)17:00～4月27日(月)23:59
【発送予定日】
・2026年6月上旬～下旬以降順次発送
【権利表記】
(C)Cocoa Fujiwara/SQUARE ENIX
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売