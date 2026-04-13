優勝はＳＳＳ札幌サッカースクール！ ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会IN北海道 ～ＪＡ全農が子どもたちの夢を「ニッポンの食」で応援！～

ＪＡ全農が特別協賛している「ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会」（主催：日刊スポーツホールディングス）の北海道大会が、４月１１日（土）～１２日（日）に北海道苫小牧市の「緑ケ丘公園サッカー場」で開催され、１６チーム、304人の小学生が出場しました。

この大会は、全国９ブロック（東北・関東・北信越・東海・関西・中国・四国・九州）で地区大会が開催され、「ＪＡ全農チビリンピック2026 ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」に出場する１６チームが決まります。

北海道大会の優勝はＳＳＳ札幌サッカースクール（札幌地区）で、５月３日（日・祝）～５日（火・祝）に日産スタジアムで開催される決勝大会へ出場します。

優勝したＳＳＳ札幌サッカースクール

決勝戦はSSS札幌サッカースクールが勝利！

４月１２日（日）に行われた決勝戦は、ＳＳＳ札幌サッカースクール（札幌地区）とＡＳＣ北海道（苫小牧地区）が対戦。前半はＳＳＳ札幌サッカースクールが先制し、試合を有利に進めました。第３ピリオドでASC北海道が１点かえしましたが、ＳＳＳ札幌サッカースクールが攻守で圧倒して ４－１で優勝、５月の決勝大会へ北海道の代表として出場します。





ＳＳＳ札幌サッカースクール（黄青ユニフォーム）とＡＳＣ北海道（白ユニフォーム）

「国産農畜産物」で出場選手を激励

閉会式では、全農広報・調査部 部長の澤田洋志が、「勝った人も勝ちを譲った人もサッカーができる環境に感謝し、ごはんを作ってくれるご家族や農家の人にも感謝してください。これからもおいしい国産農畜産物をたくさん食べて元気に運動して勉強もしてください」とあいさつしました。

また、入賞チームと全出場選手へお米やうどんなどの国産農畜産物を贈呈し激励しました。

全農は「アスリートの活躍を『ニッポンの食』で支える」をスローガンに、海外で活躍するスポーツ選手から将来を担う子どもたちを「ニッポンの食」で応援します。

あいさつするＪＡ全農 澤田洋志

副賞贈呈

副賞（優勝）

準優勝したＡＳＣ北海道

大会結果

特設ページやYouTubeで地区大会決勝戦を公開

各地区大会の決勝の様子は、日刊スポーツサイト内の本大会特設ページおよび、日刊スポーツの公式YouTubeチャンネルで公開予定（大会１週間後を予定）です。

＜ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会 特設ＨＰ＞

ＵＲＬ：https://www.nikkansports.com/soccer/special/chibirin_2026/

＜YouTubeアカウント「日刊スポーツ」＞

ＵＲＬ：https://www.youtube.com/channel/UCiIOLClVfRzsDDwzT3eslIQ

TikTokでの配信

TikTokアカウント「チビリンピック」で、試合の模様や参加選手のコメントなど大会の様子を順次配信します。

ＵＲＬ：https://www.tiktok.com/@chibirinpic

ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカーＩＮ北海道 開催記念キャンペーン

応募方法：①Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援（@zennoh_sports）」をフォロー

②プレゼントキャンペーン投稿をリポスト

内 容：開催エリアの食材を抽選でプレゼント

＜全農広報部 スポーツ応援 公式Ｘアカウント＞

ＵＲＬ：https://x.com/zennoh_sports

出場選手への提供商品一覧

大会概要

（１）大会名称 ：ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会

（２）主 催 ：日刊スポーツホールディングス

（３）後 援 ：（公財）日本サッカー協会

（４）主 管 ：各地区サッカー協会

（５）今後のスケジュール

＜決勝大会出場チーム＞

Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援」について

Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援」では、スポーツに関わる情報や、全農が「食」を通じてアスリートの皆さんをサポートする取り組みなどを発信しています。本大会の模様も随時投稿します。

ＵＲＬ：https://x.com/zennoh_sports