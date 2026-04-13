アトライノベーションラボ2026にて4D-Stretch株式会社 代表取締役 鈴木元が登壇

4D-Stretch株式会社

4D-Stretch株式会社（以下、当社）は、2026年3月7日に開催された「アトライノベーションラボ2026」（主催：アトラグループ株式会社）において、当社代表取締役の鈴木元が登壇したことをお知らせいたします。

イベント概要

本イベントは、接骨院・整骨院業界における新たな価値創出や技術革新をテーマに、業界関係者が一堂に会するカンファレンスです。現場課題の共有や次世代の施術・サービスのあり方について議論が行われ、業界の発展に向けた知見が交わされました。

登壇内容

当社は「メディカルフィットネスで変わる接骨院のミライ」をテーマに講演を実施しました。

講演では、当社が展開する4D-Stretchマシンを活用した取り組みを中心に、神経レベルで身体機能へアプローチする新しいトレーニングメソッドについて紹介しました。

また、接骨院におけるメディカルフィットネス導入の可能性や、今後の業界の発展に向けた展望についても共有いたしました。

当日は、接骨院・整骨院関係者をはじめ、フィットネス業界および医療分野に携わる多くの参加者が来場し、約〇〇名が講演に参加しました。講演後には活発な質疑応答や意見交換が行われ、有意義な機会となりました。

講演概要

・イベント名：アトライノベーションラボ2026

・日時：2026年3月7日（土）

・講演名：メディカルフィットネスで変わる接骨院のミライ

・主催：Aラボ運営事務局（アトラグループ株式会社）

・登壇者：株式会社4D-Stretch 代表取締役 鈴木 元

・対象：接骨院・整骨院関係者、フィットネス・医療関係者 ほか

代表取締役 鈴木元 コメント

接骨院業界においても、施術だけでなく“動きの改善”までを含めた価値提供が求められる時代になっています。4D-Stretchは、神経レベルから身体の正しい動きを引き出すことで、より本質的なコンディショニングを実現します。今回の登壇を通じて、メディカルフィットネスという新しい選択肢を多くの方に知っていただけたことを大変意義深く感じています。今後も業界の発展に貢献してまいります。

4D-Stretch株式会社について

4D-Stretchはモビリティソリューション事業を通じて、人々の健康寿命の延伸に貢献する、トレーニング機器およびサービスを展開しています。

神経レベルでのアプローチにより、カラダ本来の機能を引き出し、パフォーマンス向上・可動域改善・コンディショニングをサポートします。アスリートから一般の方、さらには医療・リハビリ分野まで、幅広い領域で活用されています。

会社概要

会社名：株式会社4D-Stretch

所在地：東京都港区芝浦3丁目15-6 島倉田町ビル2F

公式HP：https://4d-stretch.com/

問い合わせ先：https://4d-stretch.com/contact/



