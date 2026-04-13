副業・在宅ワーク需要の高まりに応え、SNSアフィリエイト支援事業を強化──未経験から始められる収益化の新スタンダードへ

株式会社メディアポート（以下「当社」）は、物価上昇や働き方の多様化を背景に急増する副業・在宅ワーク需要に対応するため、SNSを活用したアフィリエイト支援事業をさらに強化することを発表しました。

株式会社メディアポート

当社は、アフィリエイト事業・リスティング広告事業・WEB制作事業を展開するWebマーケティング会社になります。

総務省の調査でも副業を持つ就業者数の増加が確認されており、X（旧Twitter）・Instagram・TikTokなどのSNSプラットフォームを活用した在宅での収益化への関心は、若年層から主婦・主夫層、シニア層まで幅広い世代に広がっています。

事業サービスPR写真本社オフィス外観

■ SNSアフィリエイトが「今の副業」として選ばれる理由

アフィリエイトは成果報酬型の広告モデルとして長年活用されてきたが、近年はX（旧Twitter）・Instagram・TikTokなどのSNSプラットフォームとの親和性が高まり、初期コストを抑えながら始められる副業として再注目されている。

■ Webマーケティングの「総合力」が強み

同社の差別化ポイントは、アフィリエイト単体にとどまらない総合的なWebマーケティング支援力にある。リスティング広告で検索流入を最大化し、自社制作チームによる高品質なランディングページ・コーポレートサイト制作を組み合わせることで、クライアントのビジネス成長を多角的に後押しする体制を整えている。

「一社でマーケティングの全工程を完結できることが、私たちの強みです。パートナーの皆さまの目標に合わせて、最適な組み合わせをご提案します」と同社は述べている。

■ 株式会社メディアポートのアフィリエイト支援とは

当社のSNSアフィリエイト支援は、X（旧Twitter）・Instagram・TikTokなどのプラットフォームを活用するビジネスモデルのサポートです。初めて副業に挑戦する未経験の方から、すでに活動中のベテランアフィリエイターまで、段階に応じたメニューを用意しています。

支援内容の概要

■ 怪しい業者が増えるからこそ、正直な会社がある。──当社の透明性の根拠

- SNSアカウントの立ち上げ～運用～案件獲得まで段階的にサポート- 未経験者向けの基礎カリキュラムと、経験者向けのメニューを用意- リスティング広告・WEB制作との連携で、集客から成約まで一気通貫で支援- 定期フォローアップによる継続サポート体制を完備

副業・アフィリエイト市場の拡大とともに、誇大広告や不透明な料金体系を持つ悪質業者への相談件数も増加しており、消費者が安心して一歩を踏み出しにくい状況も生まれています。なかには「怪しい」「詐欺では」と感じて踏みとどまってしまう方も少なくありません。

当社はこうした市場環境を踏まえ、正規のWebマーケティング会社として信頼できる選択肢を明確に示すことが社会的責任であると考え、今回の事業強化に至りました。

メディアポートが守る4つの誠実原則

- 収益保証は一切なし：根拠のない訴求は行いません- 特定商取引法を完全遵守：料金・解約条件をすべて契約前に明示します- 法人として透明な運営：株式会社として登記。代表者・所在地・問い合わせ窓口を公開しています- 現実的な期待値を正直に提示：成果には時間と継続的な努力が必要なことを最初にお伝えします

「副業やアフィリエイトへの関心が高まるなか、信頼できるパートナーと出会えるかどうかが成功の分岐点になると感じています。私たちは正直な情報提供と継続的なサポートを通じて、一人でも多くの方の経済的自立を誠実に後押ししてまいります。」── 株式会社メディアポート 代表小澤剣翔

■今後の展開

当社は今後も、SNSアフィリエイト支援メニューの拡充を進めるとともに、Webマーケティング全体の知見を活かした新たなサービス開発にも取り組んでまいります。副業を検討している個人の方から、マーケティング強化を目指す法人の方まで、幅広いニーズにお応えできる体制を整えてまいります。

■ 会社概要会

社名 株式会社メディアポート

代表者名 小澤剣翔

住所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿６丁目１５－１セントラルパークタワーラトゥール1121

事業内容 アフィリエイト事業 / リスティング広告事業 / WEB制作事業

特徴 集客から制作まで、Webマーケティングをトータルサポート

対応エリア 全国（オンライン対応可）

URL https://mediaport-inc.com/

電話番号 03-6820-4028

お問い合わせ info@mediaport-inc.com