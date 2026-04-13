NEW AGE CRUISER SOUND & RIDE 開催決定

株式会社プロトモルビデリ/C252V

株式会社プロト（本社：愛知県刈谷市）は、「NEW AGE CRUISER」として取扱いを開始するモルビデリ/C252V・ベンダ/Napoleonbob250の発売に先駆けた体験イベント『NEW AGE CRUISER SOUND & RIDE』を４月１９日（日）プロト本社で開催します。

本イベントでは、実車のローンチイベントとなる東京・名古屋モーターサイクルショーでは体験できないエンジンサウンド体験や電源を入れた実車に触れる操作確認に加え、限定数での試乗体験（人数限定）を提供します。

■ 発売前モデルを“五感で体感”する特別イベント

ベンダ/Napoleonbob250

「NEW AGE CRUISER SOUND & RIDE」は、単なる試乗イベントではなく、車両の存在感や両モデルの特徴的な装備でもあるVツインエンジンの鼓動、世界観を五感で体感することを目的とした特別プログラムです。

来場者は、車両に触れ、エンジンサウンドや鼓動感を感じながら、NEW AGE CRUISERが提案する新しいクルーザースタイルを体験することができます。

なお、試乗は限られた台数・時間での実施となるため、事前申込制・人数限定でのご案内となります。

特徴的なVツインエンジン

■ 名古屋モーターサイクルショー出展に続く体験機会

本イベントは、プロトが出展する名古屋モーターサイクルショーに続き、より深く車両を知っていただく機会として開催するものです。

ショー会場では得られない“触れる・感じる”体験を通じて、購入検討をより具体化できる場として位置づけています。

■ 先行オーダーにも対応

当日は、体験に加え先行オーダーの相談も可能です。

発売前モデルを実際に確認しながらいち早く検討できる機会として、購入を検討するユーザーに向けた特別な場となります。

■ 今後は全国での開催も予定

「NEW AGE CRUISER SOUND & RIDE」は、2026年を通じて全国複数拠点での開催を予定しています。

各地域において、同様の体験機会を提供することで、より多くのユーザーにブランドの魅力を届けていきます。

※今後の開催日時・会場については順次発表予定

■ 開催概要

※試乗・購入相談をご希望のお客様は事前申し込みが必要です。

※申し込み方法（専用フォーム）は公式Instagramアカウントより４月１０日よりご案内します。

イベント名：NEW AGE CRUISER SOUND & RIDE 日程：2026年4月19日（日） ※雨天の場合は展示のみ 会場：株式会社プロト 本社（愛知県） 内容：車両体験／エンジンサウンド体験／試乗（人数限定） 対象モデル：C252V、Napoleonbob250 参加方法：事前申込制 試乗の有無に関わらず、事前申し込みをいただいた方にステッカーを進呈

new_age_cruiser インスタグラム(https://www.instagram.com/new_age_cruiser/)



【試乗についてご注意ください】

試乗は事前予約制となります（お一人様１モデル限定）多くのご来場が想定され、また、発売前モデルということもありご用意できる車両にも限りがありますので、人数限定とさせていただきます。お時間についてもご希望に添えない場合がございます。事前にご了承ください。

■ NEW AGE CRUISERについて

NEW AGE CRUISERは、ブランドの垣根を超え、従来のクルーザーの枠にとらわれない新しい価値観を提案するモーターサイクルシリーズです。

デザイン、走行性能、存在感を融合させた次世代のクルーザーとして、新たなライディング体験を提供します。

■ 会社概要

株式会社プロト

所在地：愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島５

事業内容：モーターサイクル関連事業 他

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社プロト 二輪車課

TEL.０５６６（３６）０５５７

Eメール plot-mc@e-plot.co.jp

公式SNS（Instagram） @new_age_cruiser(https://www.instagram.com/new_age_cruiser/)

（※）参加申込（試乗・購入相談）は４月１０日（金）公式Instagramにてご案内（専用フォーム公開）