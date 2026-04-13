【出場者募集！】第36回兵庫県学生ピアノコンクール　７～８月予選、９月本選

株式会社 神戸新聞社

神戸新聞社（本社・神戸市）は、音楽文化の向上、音楽的才能の発掘、優れた音楽の普及を目的に、「第36回兵庫県学生ピアノコンクール」を開催します。現在、参加者の募集を行っています。

本コンクールは、兵庫県内の小学生から高校生までを対象に、日頃の練習の成果を発表する場として長年親しまれてきました。これまでに県内外で活躍する多くのピアニストを輩出しており、県内最大級のピアノコンクールとして広く知られています。

第36回となる今回は、長年続いてきた本コンクールの最後の開催となります。これまで積み重ねてきた歴史と想いを未来へつなぐ節目の舞台として、多くの皆さまにご参加いただければ幸いです。

予選は7月30日～8月6日、県内2会場で開催。Ｂ部門（小学3・4年生）以上の金賞受賞者は9月26日、神戸新聞松方ホールでの本選にご出場いただきます。

本コンクールが、参加者一人ひとりにとってかけがえのない経験となり、新たな一歩につながる機会となることを願っています。

各部門の日程、課題曲、参加費など詳細については、神戸新聞ＮＥＸＴ内「兵庫県学生ピアノコンクール(https://www.kobe-np.co.jp/info/pia-con/top/)」ページ内をご確認ください。皆さまのご参加、心よりお待ちしております。

開催概要

【名称】

第36回兵庫県学生ピアノコンクール

【対象】

兵庫県内在住または在学の小・中学生、高校生

【募集期間】

2026年5月8日（金）18：00まで

【予選】

7月30日（木）～8月6日（木）

【本選】

9月26日（土）

【会場】

予選：神戸新聞松方ホール、アクリエひめじ中ホール、本選：神戸新聞松方ホール

【参加料】

Ａ部門（小学1・2年生）＝11,000円、Ｂ部門（小学3・4年生）、Ｃ部門（小学5・6年生）＝13,000円、Ｄ部門（中学生）、Ｅ部門（高校生）＝15,000円

【主催】

神戸新聞社、神戸新聞文化財団

【後援】

兵庫県、兵庫県教育委員会、兵庫県芸術文化協会、サンテレビジョン、ラジオ関西、ヤマハミュージックジャパン

【協賛】

みなと銀行文化振興財団

【協力】

兵庫県内ヤマハミュージックジャパン主要特約楽器店