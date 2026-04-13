BOSS、全豪オープンのオフィシャル・ライフスタイル・アウトフィッターとして大型パートナーシップを締結

ヒューゴボスジャパン株式会社

本日、BOSSはスポーツとカルチャーにおける新たな時代の幕開けとして、2027年より全豪オープンのオフィシャル・ライフスタイル・アウトフィッターを務める画期的なパートナーシップを発表しました。試合のファーストサーブからチャンピオンシップポイントに至るまで、シャープなテーラリング、スポーツに着想を得たルック、そして印象的なホスピタリティ体験を融合することで、コート内外での洗練されたスタイルを提案し、世界で最も権威あるスポーツの舞台のひとつにおいて、BOSSならではの存在感を発揮します。

本パートナーシップは、高い志、世界水準のパフォーマンス、グローバルな存在感、そして大胆な自信という、BOSSと全豪オープン双方に共通する価値観に基づいています。このコラボレーションは、BOSSのカルチャー戦略の中核として、世界中のファンと広くつながり、新たなオーディエンスを開拓するとともに、コレクションやアンバサダー、各種体験を通じてBOSSの世界観を余すところなく発信するための、強力なプラットフォームとなります。

「世界で最もダイナミックかつグローバルに注目を集めるスポーツイベントのひとつである全豪オープンとパートナーシップを結べることを、大変嬉しく思います」と、ヒューゴ ボス CEOのダニエル・グリーダーは述べています。「このコラボレーションは、卓越性、革新、そして特別な体験の創出に対する共通の価値観を持つ2つのブランドを自然に結び付けました。テニスはBOSSのDNAの一部であり、本パートナーシップはスポーツ、ライフスタイル、そしてグローバルなファンエンゲージメントが交差する領域において、ブランドポジショニングをさらに加速させていく当社の戦略において、重要な一歩となります。」

「全豪オープンは、常に素晴らしいテニスだけにとどまらない大会です。その本質は、大会ならではの雰囲気や革新性、そして世界の主要スポーツイベントにおける新たな基準を築くことにあります」と、テニス・オーストラリア CEOのクレイグ・タイリーは語ります。「BOSSはスポーツとスタイルの両面において卓越した実績を持つグローバルブランドであり、本パートナーシップにより、私たちの大会の世界中のファンへの見え方や体験、そしてつながりをさらに高めていきます。」

大会のオフィシャル・ライフスタイル・アウトフィッターとしての新たな役割を担うにあたり、BOSSはこれまでにない形で全豪オープンのビジュアル・アイデンティティを一新していきます。スタッフおよび大会関係者、審判員、ボールキッズを含む最大4,000名にスタイリングすることで、BOSSは大会の幕開けから一目でわかる存在感と、ブランドを象徴する自信に満ちたスタイルを打ち出します。その結果として、大胆な変化が生まれます。大会全体を統一された、洗練され、かつモダンな美学が、会場であるメルボルン・パークのあらゆる場所を彩ります。厳選されたカラー、テーラリング技術へのさりげないオマージュ、そして気候に配慮した快適なシルエットが融合し、大会のスタイルに新時代の到来を告げます。これらは、大会のスピード感やエネルギーに満ちた精神と見事に調和するスタイルです。

会場内では、象徴的なロッド・レーバー・アリーナを含む各所にBOSSのブランドビジュアルが展開されます。さらにこのコラボレーションは、チームウェアの限定レプリカや製品、そしてオフコートカプセルコレクションへと大会のコートを越えて展開されます。専用のポップアップストアや会場での没入型のファンアクティベーション、上質なゲスト体験、そして様々なスペシャルイベントなどを通じて、「The Happy Slam」と称される本大会のあらゆる場面にBOSSならではのアティチュードを吹き込みます。オンラインおよび店舗においても、印象的なストーリーテリングとキュレーション施策を通じ、メルボルンの陽光あふれる魅力を世界中のテニスファンへ発信していきます。

これから始まる取り組みに対する期待感を高め、そのトーンを象徴する「力強いオープニングサーブ」として、BOSSは本日の発表にあわせて大胆なビジュアルを制作しました。ファッションとスポーツという2つの世界をつなぐこのビジュアルでは、テニスボールを、上質なウールから柔らかなアルパカまで、触感に訴える多様なファブリックで再解釈し、クラフトマンシップとテーラリングに根ざしたBOSSのルーツにオマージュを捧げています。

BOSSのテニスとの関わりは1980年代に遡ります。男子テニスにおける世界最大の国別対抗戦であるデビスカップのスポンサーシップを15年にわたり務めてきました。近年では、テイラー・フリッツ、マッテオ・ベレッティーニ、さらに新進気鋭の選手ノマ・ノハ・アクゲやエラ・ザイデルをブランドアンバサダーに迎えています。また2022年以降は、シュトゥットガルトで開催されるATP250トーナメント「BOSS OPEN」のタイトルスポンサーも務めています。本パートナーシップを通じて、BOSSは世界有数の権威あるトーナメントにおいて テニス分野での存在感をさらに強固なものとし、スポーツとカルチャーの領域におけるグローバルなスタイルリーダーとしてのポジションをさらに押し上げていきます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=K13KV0RvI2A ]

BOSS とHUGO BOSSについて:

BOSSは、情熱、スタイルそして目標を持って自分らしく生きる、大胆で自己決定力のある人たちのためのブランドです。コレクションでは、ダイナミックでモダンなデザインを展開し、BOSSとして自分らしさを全面的に、そして堂々と受け入れる人々を応援します。ヘリテージ テーラリング、パフォーマンススーツ、カジュアルウェア、デニム、アスレジャー、アクセサリーなど様々な商品を展開しています。フレグランス、 アイウェア、ウォッチ、キッズウェアのライセンス商品も取り揃えています。また、世界各地の約485の直営店でBOSSの世界を体験することができます。BOSSは、HUGO BOSSのコアブランドであり、同社はグローバルアパレル市場のプレミアムセグメントでトップクラスの企業の一つとして位置付けられています。BOSSとHUGOの2つのブランドで形成されており、グループは128カ国の約8,000の販売拠点で コレクションを提供し、74カ国ではhugoboss.comを通じてオンラインで販売しています。ドイツ・メッツィンゲンに本社を構える同社は、 全世界で約17,500人の従業員を擁し、2025会計年度に43億ユーロの売上を記録しました。

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