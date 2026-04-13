9周年を迎える「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」とシリーズ累計12万部突破のカードゲーム「狩歌」がコラボ！

株式会社MOGURA ENTERTAINMENT「少女☆歌劇 レヴュースタァライト 狩歌」キービジュアル

株式会社MOGURA ENTERTAINMENT（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：野村岳史）は、 9周年を迎えるメディアミックス作品「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」と、“歌詞で遊ぶ新感覚カードゲーム”「狩歌」（かるうた）がコラボレーションした「少女☆歌劇 レヴュースタァライト 狩歌」を2026年夏に発売いたします。

「狩歌」とは、好きな楽曲を実際に歌ったり流したりして遊ぶかるた。例えば「君が好き～」という歌詞が歌われたら、場にある「君」「好き」というカードを素早くとって遊びます。シリーズ累計12万部を突破している「狩歌」は、これまでポルノグラフィティや「あんさんぶるスターズ！」など、さまざまな人気アーティストやコンテンツとコラボ。大人から子供まで楽しめるカードゲームとして、多くのボードゲームファンから愛されています。

「少女☆歌劇 レヴュースタァライト 狩歌」説明書

2017年に始動した「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」は、舞台の主要キャストがそのままアニメ・ゲームのキャラクターの声優を担当する多層展開式プロジェクト。これまで舞台、アニメ、ライブ、朗読劇、コミカライズ、ゲーム、各種グッズ展開を定期的に実施しており、2026年はいよいよ9周年を迎えます。2026年5月には新作舞台「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The MUSICAL- 遙かなるエルドラド」を東京・東京ドームシティ シアターGロッソにて上演。さらに完全新作アニメーションの制作中であることも2026年1月に発表されました。

「少女☆歌劇 レヴュースタァライト 狩歌」ビジュアル

“「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」の楽曲で最大限楽しめるように”作られている今回のコラボ狩歌。対象曲は全28曲。パッケージは舞台少女9人のキャラクターカラーと劇中のモチーフを組み合わせ、作品の世界観を表現したデザインに。99枚のカードには、アニメと映画の場面写真を計99種類使用。また通常はカードに書かれた1～5点の点数の合計で競い合う「狩歌」ですが、今回は特別に9点のカードを2枚用意しています。ECサイトMOGU MALLでは「少女☆歌劇 レヴュースタァライト 狩歌」の予約販売を受付中。この機会をお見逃しなく。なお商品のお届けは6月下旬以降を予定しております。

「少女☆歌劇 レヴュースタァライト 狩歌」カード絵柄一覧「少女☆歌劇 レヴュースタァライト 狩歌」カード絵柄一覧「少女☆歌劇 レヴュースタァライト 狩歌」カード絵柄一覧

「少女☆歌劇 レヴュースタァライト 狩歌」カード絵柄一覧「少女☆歌劇 レヴュースタァライト 狩歌」カード絵柄一覧

【「少女☆歌劇 レヴュースタァライト 狩歌」対象となる全28曲】

・99 ILLUSION!

・Fly Me to the Star

・MEDAL SUZDAL PANIC◎〇●

・RE:CREATE

・Star Darling

・Star Diamond

・Star Divine

・The Star Knows

・wi(l)d-screen baroque

・スーパー スタァ スペクタクル

・スタァライト

・ディスカバリー！

・ペン：力：刀

・わがままハイウェイ

・花咲か唄

・願いは光になって

・誇りと驕り

・再生讃美曲

・私たちはもう舞台の上

・世界を灰にするまで

・星々の絆

・星のダイアローグ

・星摘みの歌

・美しき人 或いは其れは

・舞台少女心得

・復讐の剣

・約束タワー

・恋の魔球

【商品情報】

商品名：少女☆歌劇 レヴュースタァライト 狩歌

販売価格：2,750円（税込）

内容物：カード 99枚、説明書 1枚

【予約販売】

注文受付期間：

2026年4月13日（月）18:00 ～2026年4月30日（木）23:59

販売サイト https://www.mogumall.jp/categories/7276283

【発売元】

社名：株式会社MOGURA ENTERTAINMENT

URL：https://mogura-ent.com/

【原作・ゲームデザイン】

株式会社サグイネル | Xaquinel Inc.

URL： https://www.xaquinel.com/

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