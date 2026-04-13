DMM GAMES『ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-』新登場の★5スタイルやメモリーが獲得できるコラボイベント「くまべいびーず・くりえいしょん！？」開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、「クリエイティブチーム くまさん」第4弾作品となる『ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-』（以下、『ガールズクリエイション』）にて、新たなゲーム内イベントおよびピックアップガチャの開催をお知らせいたします。

■イベント「くまべいびーず・くりえいしょん！？」開催！

開催期間：2026年4月13日(月) 17:00～2026年4月27日(月) 13:59

5タイトル合同のコラボイベント『第二回くまさん祭り』開催に伴い、ポイント収集型イベント「くまべいびーず・くりえいしょん！？」を開催いたしました。

期間中解放されるイベント限定ステージをクリアするとイベント専用アイテムを獲得できます。

獲得したイベント専用アイテムは、交換所にて様々な報酬と交換することができます。

また、バトルステージをクリアしてもらえる「ストーリーキー【くまべいびーず・くりえいしょん！？】」で、イベントストーリーを解放していきましょう！

＜イベントの目玉報酬1「ボッティチェリ★5スタイル【輝けヒトツボシ】」＞

イベントの目玉報酬として、ボッティチェリ★5スタイル【輝けヒトツボシ】を獲得することができます。

＜イベントの目玉報酬2「メモリー」＞

イベントの目玉報酬として、メモリー「大切な場所を守るために」を獲得することができます。

メモリーは強化段階があり、同じメモリーを獲得することで強化段階をアップできます。

同メモリー4つすべてを獲得し、強化段階MAXまで強化しましょう！

＜イベントあらすじ＞

世の男性を皆パパにしてしまうほどの魅力を

放つ謎の存在、『赤ちゃんクマロボ』が

アテネスで大増殖中！ この危機的状況に

異世界から協力者が現れて……

■「くまべいびーず・くりえいしょん！？ピックアップ前半戦ガチャ」

開催期間：2026年4月13日(月) 17:00～2026年4月27日(月) 13:59

イベント「くまべいびーず・くりえいしょん！？」の攻略に役立つスタイルがピックアップされた

「くまべいびーず・くりえいしょん！？ピックアップ前半戦ガチャ」を期間限定で開催いたします。

＜クインズウェイ★5スタイル【正道をゆく騎士】＞

＜ヴィーナス★5スタイル【金星が描く軌跡】＞

■「くまべいびーず・くりえいしょん！？ピックアップ後半戦ガチャ」

開催期間：2026年4月20日(月) 13:00～2026年4月27日(月) 13:59

イベント「くまべいびーず・くりえいしょん！？」の攻略に役立つスタイルがピックアップされた

「くまべいびーず・くりえいしょん！？ピックアップ後半戦ガチャ」を期間限定で開催いたします。

＜ミケランジェロ★5スタイル【黒煙の導く先へ】＞

※内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。

※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/girlscreation

▼『ガールズクリエイション』公式サイト

https://girlscreation.com

▼『ガールズクリエイション』公式X

https://x.com/girlscreationPR

▼製品情報

タイトル：ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-

ジャンル：ターン制戦略シミュレーション

プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版）/スマートフォン（DMM GAMES STORE版、クラウド版）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)2023 EXNOA LLC/(C)2023 Studio KUMASAN Inc.

▼「クリエイティブチーム くまさん」とは

はせPを筆頭としたDMM GAMESデザイナーを中心に、2019年に発足したIP制作チーム。「クリエイティブチーム くまさん」には、著名なイラストレーターやデザイナーが多数在籍し、社内外と協力体制を作りDMM GAMESの様々なタイトルのクリエイティブ全般を担います。