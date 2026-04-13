【北千住マルイ】与田祐希さんがイメージキャラクターを務めるブランド「KONCIWA」が期間限定POP UP STOREをオープン！最大25%OFFやリサイクルキャンペーンも実施

KONCIWA株式会社

KONCIWA株式会社（本社：東京都本郷区）は、2026年4月13日（月）から4月26日（日）までの期間、北千住マルイ 2Fにて、期間限定ポップアップストアを開催いたします。

会場では、イメージキャラクター・与田祐希さんの爽やかなメインビジュアルが会場を彩り、KONCIWAが追求する“ストレスフリーな使い心地”を形にした人気モデルを多数展開。驚きの軽さと、機能美を追求したスマートな収納体験を、直接店頭でお試しいただけます。

■ 展示・販売製品の特長

今回のポップアップでは、新生活のパートナーにふさわしい高機能モデルを厳選してラインナップしています。

・圧倒的な「軽さ」と「機能美」

バッグに入れていることを忘れるほどの超軽量設計。日常の持ち運びを軽やかに変えます。

・スマートな収納体験

わずか数秒で美しく整う独自の設計。雨の日の建物への出入りや、急な晴天時でも、もたつかずにスマートに収納可能です。

■ 期間限定！3大スペシャル特典

新生活のスタートを応援する、今だけの特別なキャンペーンを実施いたします。

・人気モデルが最大25%OFF

欲しかった高機能傘を、期間限定の特別プライスでご提供いたします。

・ご来場特典！ハズレなしの抽選会

店頭にお越しいただいた方は、どなたでも豪華景品が当たる抽選会にご参加いただけます。

・サステナブルな「傘のリサイクル」で800円OFF

ご不要になった傘（ブランド不問）をお持ち込みいただくと、その場で使える800円OFFクーポンと交換。お得に新しい一本へ買い替えが可能です。

■ ポップアップストア開催概要

開催期間：2026年4月13日（月）～ 4月26日（日）

営業時間：10:00 - 20:00

開催場所：北千住マルイ 2F（川側・上りエスカレーター前）

■KONCIWAについて

KONCIWAは、日常をより快適で心地よいものにするライフスタイルアイテムを提案するブランドです。

機能性とデザイン性の両立を大切にし、日々の暮らしの中で長く使いたくなる製品づくりを目指しています。

軽量性や使いやすさ、耐久性など細部までこだわりながら、現代のライフスタイルに寄り添う傘を展開。

雨の日だけでなく、紫外線対策としても活躍する晴雨兼用傘など、さまざまなシーンで快適に使用できるアイテムを提供しています。

■公式情報

＜KONCIWA 公式サイト＞

オンラインストア：https://konciwa.com/

Instagram：https://www.instagram.com/konciwa_official/

X：https://x.com/Konciwa100

TikTok：https://www.tiktok.com/@konciwa

LINE：@617erxdb

■掲載時お問い合わせ先

KONCIWA株式会社 03-4578-0000（代表）

〒113-0033 日本東京都文京区本郷3-4-3 林ビル 1階

E-mail：support@konciwa.com