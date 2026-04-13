【ラジオアプリGERA】GERA NEXT LIVE開催！

株式会社ファンコミュニケーションズ

プロシューマー支援事業を展開する株式会社ファンコミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：二宮幸司 東京証券取引所プライム市場：2461）が運営するラジオアプリ「GERA（ゲラ）」は、「GERA NEXT LIVE」を5月22日（金）に北沢タウンホールにて開催いたします。

「GERA NEXT LIVE」は、GERAの若手芸人枠「GERA NEXT」を担当してきた芸人たちが一堂に会するライブイベントです。MCに春とヒコーキ、ママタルトを迎え、歴代担当芸人たちがネタやトークを披露。当日は観客投票を実施し、1位に輝いた組にはGERAのレギュラー番組を半年間担当いただきます。

チケットは4月13日（月）より抽選販売の受付を開始いたします。

【開催概要】

■タイトル：GERA NEXT LIVE- MC：春とヒコーキ、ママタルト- 出演：元祖いちごちゃん / まぐろ兄弟 / フランスピアノ / ツンツクツン万博 / TCクラクション / ハマノとヘンミ / 豆鉄砲 / 破壊ありがとう/他追加の可能性あり- 日時：2026年5月22日（金）18時30分開場 / 19時00分開演- 場所：北沢タウンホール（東京都世田谷区北沢2-8-18 北沢タウンホール2階）- 料金：3,600円（税込）■チケット販売スケジュール：

１. 抽選販売

申込期間：2026年4月13日（月）18時00分～ 4月20日（月）23時59分

２. 一般発売

発売日：2026年4月25日（土）12時00分～

【ラジオアプリ「GERA」について】

GERAは、お笑い芸人をはじめ、多様なジャンルの音声コンテンツを配信するラジオアプリです。話題のパーソナリティから注目の新鋭まで、ここでしか聴けない番組を幅広くお届けしています。

各番組は基本的に法人の広告収入に頼らず、限定コンテンツなどの特典が楽しめる「番組メンバーシップ機能」や、リスナー個人が「スポンサー権利」「サポート機能」を購入し番組を直接応援できる仕組みにより運営しております。これにより、リスナーの皆様とのより強い絆を築きながら、クリエイティブで独自性の高いコンテンツ制作を実現しています。

また、音声コンテンツの受託制作も随時行っております。

■メンバーシップ機能について

番組ごとに基本1ヶ月単位で加入できる有料サブスクリプション機能です。加入すると、イベントのチケット先行予約やアーカイブ聴取（過去配信音源）、メンバーシップ限定エピソード聴取など、様々な限定サービスが受けられます。なお、一部金額が異なる番組もございます。

■アプリURL：https://st.gera.fan/download/(https://app.adjust.com/1vae5jl8?fallback=https%3A%2F%2Fgera.fan%2F&redirect_macos=https%3A%2F%2Fgera.fan%2F)

■Web URL ：https://gera.fan/

■GERA公式X：https://x.com/radio_gera

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ファンコミュニケーションズ GERA運営チーム

Email：contact@gera.fan

【株式会社ファンコミュニケーションズについて】

ファンコミュニケーションズ は、「プロシューマー・ハピネス」をビジョンに掲げ、アフィリエイトサービス「A8.net（エーハチネット）」 を中心とした成果報酬型広告、インフルエンサーマーケティング「WAND」 、デジタルマーケティング支援ツール「N-INE（ナイン）」 を通じて、個人および企業の事業成長と価値創造を支援しています。

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル

設立日：1999年10月1日

代表者：代表取締役社長 二宮 幸司（にのみや こうじ）

資本金：11億8,956万円（2025年12月31日現在）

※本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。