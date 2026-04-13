BanG Dream! Special LIVE in TAIPEI開催報告

株式会社ブシロード

株式会社ブシロードミュージック（本社：東京都中野区、代表取締役社長：北岡那之）は、

4月11日(土)・12日(日)に台北・大佳河濱公園にて開催いたしました、BanG Dream! Special LIVE in TAIPEIについてご報告いたします。

報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。

DAY1 : MyGO!!!!!DAY1 : Ave MujicaDAY2 : Poppin'PartyDAY2 : Roselia

※本リリースには、セットリストの記載を含むため、記事本文冒頭ならびに記事に関するSNS投稿文言にその旨を明記していただきますようお願い申し上げます。

2026年4月11日(土)・12日(日)、台北・大佳河濱公園にて、 DAY1 : MyGO!!!!!×Ave Mujica「"moment / memory"」、DAY2 : Poppin'Party×Roselia「DREAMS GO ON」（主催：星樂全球/宝島制作委員会/HeartHibiki）を開催いたしました。

メディアミックスプロジェクト「バンドリ！」より生まれたバンド「Poppin'Party」「Roselia」、そして「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」それぞれの合同ライブとして開催された本公演は、2日間で約2万6千人を動員。

バンドリ！の海外公演として初の野外会場での開催となり、初夏のような暑さも相まって、会場は開演前から大きな熱気と期待感に包まれました。

DAY1のMyGO!!!!!×Ave Mujicaによるツーマンライブは、今年3月1日にKアリーナ横浜で開催されたライブの追加公演として行われ、それぞれのバンドとしての個性を強く示したステージ。DAY2のPoppin'Party×Roseliaの合同ライブは、両バンドの特性が交差する中でシナジーを発揮するステージと、それぞれの日程で異なるコンセプトを作り上げ、両日ともに大盛況のうちに幕を閉じました。

DAY1の終演後には新情報として、Ave Mujica によるLIVE TOURの台北追加公演の開催が発表されました。

また、Poppin'PartyとRoseliaによる合同ライブは、5月に有明アリーナでの開催を予定しています。

国内外にて活動の幅を広げるバンドリ！プロジェクト。今後の展開にも、引き続きご注目ください。

＜公演概要＞

◆公演名：BanG Dream! Special LIVE in TAIPEI

DAY1 : MyGO!!!!!×Ave Mujica 「"moment / memory"」

DAY2 : Poppin'Party×Roselia 「DREAMS GO ON」

◆日程 ：＜DAY1＞ 2026年4月11日(土) 開場16:30／開演18:30（現地時間）

＜DAY2＞ 2026年4月12日(日) 開場16:00／開演18:00（現地時間）

◆会場 ：台北・大佳河濱公園

◆出演 ：＜DAY1＞

MyGO!!!!!（羊宮妃那、立石凛、青木陽菜、小日向美香、林鼓子）

Ave Mujica（佐々木李子、渡瀬結月、岡田夢以、米澤茜、高尾奏音）

＜DAY2＞

Poppin'Party（愛美、大塚紗英、西本りみ、大橋彩香、伊藤彩沙）

Roselia (相羽あいな、工藤晴香、中島由貴、櫻川めぐ、志崎樺音)

◆公演詳細：https://bang-dream.com/bsl-taipei2026/

◆セットリスト

＜DAY1＞

Ave Mujica

M1 Choir ‘S’ Choir

M2 顔

M3 黒のバースデイ

M4 Symbol IV : Earth

M5 Mas?uerade Rhapsody Re?uest

M6 八芒星ダンス

M7 Symbol II : Air

M8 DIVINE

M9 ‘S/’ The Way

M10 KiLLKiSS

M11 Sophie

M12 Symbol I : △

MyGO!!!!!

M13 回層浮

M14 無路矢

M15 端程山

M16 掌心正銘

M17 迷星叫

M18 夜隠染

M19 孤壊牢

M20 影色舞

M21 壱雫空

M22 歌いましょう鳴らしましょう

M23 砂寸奏

M24 往欄印

＜DAY2＞

Poppin'Party×湊友希那 from Roselia

M1 Yes! BanG_Dream!

Poppin'Party

M2 Dreamers Go!

M3 ぽっぴん'どりーむ！

M4 ぽっぴん'しゃっふる

M5 Time Lapse

M6 Drive Your Heart

Roselia

M7 Requiem for Fate

M8 BLACK SHOUT

M9 ONENESS

M10 Steadfast Spirits

M11 熱色スターマイン

Poppin'Party

M12 ティアドロップス

Roselia

M13 R

Poppin'Party

M14 Light Delight

Roselia

M15 Sing Alive

Poppin'Party

M16 Live Beyond!!

Roselia

M17 ZEAL of proud

Poppin'Party×Roselia

M18 キズナミュージック♪

Poppin'Party

EN1 BRAVE JEWEL

Roselia

EN2 ときめきエクスペリエンス！

Poppin'Party×Roselia

EN3 FIRE BIRD

■【新情報】2026年8月、Ave Mujica 台北公演の開催が決定

Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」の追加公演として、2026年8月8日(土)・9日(日)に國立體育大學綜合體育館（林口體育館）にて、台北公演の開催が決定しました。

【公演概要】

◆公演名：Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」台北追加公演

◆日程：2026年8月8日(土)・9日(日)

◆会場：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）

＜チケットプレイガイド先行＞

受付期間：～2026年4月20日(月) 23:59（現地時間）

受付URL：https://ticketplus.com.tw/activity/296250ccc90137f0ce805764b3a6f450

詳細はこちら：https://bang-dream.com/avemujica_livetour_taipei/

■5月有明アリーナにてPoppin'Party×Roselia 合同ライブ「DREAMS GO ON」開催

Poppin'Party×Roselia 合同ライブ「DREAMS GO ON」が、5月3日(日)に有明アリーナにて開催されます。 注釈付き指定席チケットが先着順で発売中です。

【公演概要】

◆公演名：Poppin'Party×Roselia 合同ライブ「DREAMS GO ON」

◆日程 ：2026年5月3日(日) 開場 16:30／開演 18:00（予定）

◆会場 ：有明アリーナ

◆出演 ：Poppin'Party、Roselia

<注釈付き指定席チケット発売中>

受付URL：https://eplus.jp/pp-roselia2026/

※先着順・上限数に達し次第終了

詳細はこちら：https://bang-dream.com/events/ppp-roselia2026/

■「BanG Dream! It's MyGO!!!!! / Ave Mujica」続編が2027年1月より放送開始

2023年夏放送のTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および、2025年冬放送のTVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」の続編TVアニメが日本テレビ系全国30局ネットにて、2027年1月より地上波放送が決定しています。詳細は、続報をお待ちください。

解禁PV：https://youtu.be/KIouqiMmyP8

公式サイト：https://anime.bang-dream.com/mygo-avemujica/

■【新情報】「ガルパ」にて、「ライブ打ち上げガチャ」が開催中！

本ライブ開催を記念して、「ライブ打ち上げガチャ」が開催中です。Poppin'Party・Roselia/MyGO!!!!!メンバーの出現率がアップするほか、様々なアイテムと交換できるピース付きとなります。

さらに、有償スター限定の★5 Poppin'Party・Roselia/MyGO!!!!!メンバー1人確定ガチャも同時開催中です。

詳しくは、ガルパ内のお知らせをご確認ください。

■「BanG Dream!（バンドリ！）」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。

2025年2月28日にプロジェクト10周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年には、TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開を予定しており、同作に続く新作TVアニメシリーズの制作も決定している。さらに、TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送や、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。

バンドリ！公式サイト：https://bang-dream.com

バンドリ！公式X：https://x.com/bang_dream_info

YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official

バンドリ！公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_

バンドリ！公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music

▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。

(C)BanG Dream! Project