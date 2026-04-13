サカゼン創業80周年企画・第二弾が始動！『スター・ウォーズ』デザインのオリジナルウェア4月24日に販売開始！

坂善商事株式会社メインイメージクリエイティブ

『#全ての人に楽しさと幸せを』を掲げる坂善商事株式会社(本社 東京都中央区/代表取締役社長 村上隆司)は、2026年に迎える創業80周年を記念し、オリジナルデザイン商品第二弾として、世界中に熱狂的なファンを持つ『スター・ウォーズ』のデザインを採用したオリジナル商品を、2026年4月24日（金）よりサカゼン全店舗および公式ECサイトにて発売いたします。

第一弾に続き、今回は『スター・ウォーズ』の世界観をサカゼンならではの豊富なサイズ展開で表現。「着たいけれどサイズがない」というファンの声に応え、すべての人に自分らしいスタイルを纏う喜びをお届けします。

◆商品開発の想い

サカゼンが80周年を通じて掲げる「ファッションの自由」は、好きな作品やキャラクターを、体型を気にせず自由に楽しむ文化を作ることでもあります。サカゼンのサイズ展開が融合することで、袖を通した瞬間に特別な一着になる事を目指しました。

◆WEBサイト

【商品先行公開ページ】

https://www.sakazen.co.jp/page/260413_sw_pre/

【特設WEBサイト】

https://www.sakazen.co.jp/page/80th_anniversary/original_collection/#starwars

※2026年4月24日より公開。

◆商品情報

【販売開始】

2026年4月24日発売

【販売店舗】

サカゼン全店舗/サカゼン公式オンラインサイト

・店舗検索(https://www.sakazen.co.jp/shop/)

・サカゼン公式オンラインサイト(https://www.sakazen.co.jp/)

【商品ラインナップ】

・オープンカラーシャツ

販売価格 \6,600(税込)

サイズ展開 L/LL/X1/X2/X3/X4/X5

デザイン 全5種

・半袖ポロシャツ

販売価格 \6,600(税込)

サイズ展開 L/LL/X1/X2/X3/X4/X5

デザイン 全4種

・半袖Ｔシャツ

販売価格 \4,400(税込)

サイズ展開 L/LL/X1/X2/X3/X4/X5

デザイン 全5種

・ショートパンツ

販売価格 \5,500(税込)

サイズ展開 L/LL/X1/X2/X3/X4/X5

デザイン 全6種

・トートバッグ/キャップ/バケットハット

販売価格 \4,400(税込)/\3,850(税込)/\4,400(税込)

◆オリジナルノベルティ

ノベルティイメージ

更に、対象商品合計税込11,000円以上お求め頂いたお客様へ、オリジナルノベルティ(全3種)チャームorピンズセットをおひとり様1点プレゼントいたします。

ここでしか手に入らない商品とノベルティを、是非、この機会に手に入れてみてはいかがでしょうか？

◆カジュアル商品部MD 北崎克哉のコメント

坂善商事は2026年に創業80周年を迎えますが、この節目に特別なコレクションを実現できたことを光栄に思います 。今回の開発で最も追求したのは、サカゼンならではの豊富なサイズ展開と、オリジナルデザインの融合です 。「これ欲しい！」と直感的に思ったのに、合うサイズが無く諦めるしかなかった経験をお持ちの方も沢山いらっしゃると思います。今回のラインナップを通して、「すべての人に楽しさと幸せを」というミッションのもと、サイズに縛られない自由と、袖を通した瞬間のハッピーな気持ちを、ぜひ多くの方に体験していただきたいと願っています 。

◆プロジェクトチーム

ディレクター：北崎克哉

チームメンバー：久堀義雄/斎藤晃輔/加藤俊彦/鈴木一平/近藤怜奈/阿部航平

◆坂善商事株式会社

坂善商事株式会社は1946年創業で今年創業80周年を迎えるアパレル専門店。普通サイズの紳士服/カジュアルウェア事業、オーダースーツ事業（Bliss World）、3L~9Lまでの大きいサイズ事業（カジュアル/ビジネス/スポーツウェア/シューズ/肌着/小物雑貨etc）、ヨーロッパ直輸入のハイブランドのセレクトショップ事業など、関東圏を中心に約30店舗展開。「全ての人に楽しさと幸せを」をミッションに掲げ、事業を通じてお客様と従業員、また地域社会へ貢献していく事を目指しています。

坂善商事株式会社

・坂善商事株式会社(https://sakazen-shoji.jp/)

・公式オンラインストア(https://www.sakazen.co.jp/)