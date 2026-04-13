「100年人生サポート認証」第二期認証事業者5社を公表

介護関連サービス事業協会

一般社団法人 介護関連サービス事業協会（CSBA、以下「当協会」）は、介護保険外サービスの品質向上と利用者の安心につながる市場形成を目的とした認証制度「100年人生サポート認証」において、第二期の認証事業者5社を決定し、公式ホームページ上で公表いたしました。

本認証制度は、急速に拡大する介護保険外サービス市場において、高齢者やその家族等が安心してサービスを選択できる環境を整備するため、一定の基準を満たしたサービスを第三者の視点で評価・認証する取り組みです。

今回の認証により、認証サービスの総拠点数は、第一期の2,658拠点から新たに115拠点加わり、全国2,773拠点へと拡大いたしました。

■ 第二期 認証事業者（生活支援サービス部門）

厳正な書面審査および有識者による評価を経て、新たに以下の5社を認証いたしました。（五十音順）

- 株式会社コアエイド- 株式会社キスモ- ケア・フリー静岡株式会社- 株式会社てそえる- 株式会社やさしい手

※認証事業者の詳細：https://csba.work/business-operator/

■ 認証制度「100年人生サポート認証」について

本認証制度は、当協会が策定したガイドラインに基づき、厳正な審査・評価を行うものです。基準を満たしていると認められた事業者には「100年人生サポート認証」を付与いたします。本制度が、高齢者やその家族等にとっての「質の高い事業者」を見極める指標として広く活用されることで、介護保険外サービスの健全な普及と発展を目指します。

【現在の対象事業領域】

生活支援サービス事業 / 配食サービス事業

※今後、対象となる事業領域は順次拡大していく予定です。

■ 今後の展望と第四期申請について

当協会は今後も、生活支援、配食において、さらなる拠点数の拡大と認知向上を目指します。

第四期 認証申請受付： 2026年7月開始予定

（第三期は受付を終了しています。）

【当協会について】

名称：一般社団法人 介護関連サービス事業協会（CSBA）

所在地：東京都港区南青山2-26-32 セイザンI 1202

URL：https://csba.work/

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人 介護関連サービス事業協会 事務局

担当：松村

E-mail：contact@csba.work