神奈川県座間市と災害時における物資の供給に関する協定を締結

ベースフード株式会社

完全栄養※1の主食を開発・販売するベースフード株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：橋本舜、https://basefood.co.jp）は、当社のミッションである「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。」の実現に向け、神奈川県座間市と災害時における物資の供給に関する協定を締結したことをお知らせいたします。

今後は、災害時等における座間市市民の生活の早期安定を図るため、災害の発生またはその災害が発生する恐れが極めて高い場合において、当社および座間市が相互に協力し合い、当社商品を迅速かつ円滑に供給していきたいと考えています。

なお、本活動は当社「BASE UP PROJECT」における「BASE UP SUSTAINABLE PROJECT」の一環として捉え、今後も各種活動を展開していきたいと考えています。

●協定締結の背景

災害時の食の問題、特に長期化する被災地の避難生活における食の問題として、栄養バランスの偏りが挙げられています。長期化する被災地の避難生活において、食のフェーズが「命をつなぐもの」から「健康を守るもの」へと切り替わる段階の中で、「手軽にバランスよく栄養を摂ることのできる完全栄養食 のBASE FOODを食べたい」という被災地からのお声をいただいていました。

これまでも、緊急災害対応アライアンス「SEMA」を通じて、令和6年能登半島地震における被災地へ支援物資を供給するなど、災害時における食と栄養のサポートを続けており、今回の座間市様との協定締結をきっかけとしながら今後も更に活動を拡充させていきたいと考えています。

また、常温保存が可能でロングライフ設計である当社商品は保管・管理がしやすく、防災の一環として常に一定量の食料を家やオフィスに備蓄しておく「ローリングストック」としても適しており、防災時（事前・平常時）と災害時（発災・緊急時）の両局面において栄養サポートをしていきたいと考えています。

■「BASE UP PROJECT」概要

夢を実現するために頑張っている方々、そしてサスティナブルな社会の実現に向け、「栄養」「健康」という側面から応援、サポートし、“明日の笑顔を皆さんと共に”という想いが込められたプロジェクトです。

「BASE UP SUSTAINABLE PROJECT」

持続可能で豊かな未来の実現に向け、サスティナブルな社会への“ベースアップ”を実現・サポートしていくプロジェクトです。

■完全栄養食「BASE FOOD」とは？

「BASE FOOD」は、1食で1日に必要な栄養素の1/3がバランスよくとれる完全栄養の主食です。全粒粉や大豆、チアシードなど主に自然由来の厳選した原材料を使用しながら、栄養バランスとおいしさを独自のテクノロジーによる配合と製法で実現。たんぱく質や食物繊維、26種類のビタミン・ミネラルなど1日に必要な33種類の栄養素をとることができるスマートフードです。

2017年2月の販売開始から、BASE PASTA、BASE BREAD、BASE YAKISOBA、BASE RAMEN、BASE Cookies、BASE Pancake Mixとシリーズを増やし、累計販売数は3億袋を突破（2026年3月時点）、累計定期購入者数は100万人を超えました（2025年11月時点）。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IoVXML5tkIw ]■ベースフード株式会社 概要

当社は、「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。」をミッションに掲げ、2016年にスタートしたフードテック企業です。日本における完全栄養食のパイオニアとして、「かんたん・おいしい・からだにいい」のすべてをかなえるあたらしい主食を提案し、すべての人が食事をたのしみながら、健康があたりまえになる社会の実現を目指しています。

設立 ： 2016年4月5日

本社 ： 東京都目黒区中目黒5-25-2

代表者 ： 橋本舜

事業内容： 完全栄養食等の開発・販売

URL ： https://basefood.co.jp

*1 1食分（BASE BREADは2袋、BASE Cookiesは4袋、BASE YAKISOBAは2個、BASE RAMENは2個、BASE Pancake Mixは1袋と卵Mサイズ1つ、牛乳(成分無調整)100mlを使用して調理した場合）で、栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・炭水化物・ナトリウム以外のすべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。