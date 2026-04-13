TV初放送＆日本初公開の貴重な作品が勢揃い！「新たな“推し”との出会い ３ヵ月連続 ルイス・クー特集！」

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する総合エンターテイメント放送局「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」では、香港映画界を牽引するスーパースターであり、現在公開中の『ヒット・エンド・ファン！臨時決闘』でも主演を務める、ルイス・クーの出演作品を3ヵ月連続特集放送いたします。

4月はルイス・クーが九龍城砦を仕切る渋くハードなボスを好演し、日本でも記録的大ヒットとなった最新作『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』、香港の鬼才ジョニー・トー監督が、黒澤明監督の映画版も有名な『姿三四郎』にオマージュを捧げた青春アクションでルイス・クーが主演を務めた『柔道龍虎房 ［4Kリマスター版］』を放送。5月は亡き恋人と献身的な男性との間で揺れる女性の姿を描き、ルイス・クーが主人公の亡き婚約者を演じた『忘れえぬ想い』、ジョニー・トー＆ワイ・カーファイ監督、アンディ・ラウ主演のギャンブルコメディで、ルイス・クーが生真面目な弟を演じる『アンディ・ラウの 麻雀大将』の2作品をTV初放送でお届け。 『アンディ・ラウの 麻雀大将』はDVD超高額＆未配信で、日本では長らく鑑賞が困難になっていた超貴重作。

さらに、6月はTV初放送となる『恋するブラジャー大作戦（仮）』、日本初公開となる『野獣の瞳 BORN WILD』を放送予定。現在では鑑賞困難な貴重作が勢揃い！これを観ればルイス・クーの虜になること間違いなし！ルイス・クーの軌跡を辿る特集放送をぜひお見逃しなく！

香港映画界を牽引する“ルイス・クー”出演作品を３ヵ月連続放送！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bP4GD6Ri68A ]

【PART2 放送日時】 【字幕版】4/15（水）～4/19（日）よる8：00（全5作品）

【吹替版】4/26（日）午前10：00、4/29（水・祝）ひる12：30（全5作品）

ルイス・クー、レイモンド・ラムが共演したアクション大作。

80年代の香港、九龍城砦を舞台に男たちの抗争を描く。

(C)2024 Media Asia Film Production Limited Entertaining Power Co. Limited One Cool Film Production Limited Lian Ray Pictures Co., Ltd All Rights Reserved.『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』 ［ＰＧ12］放送日時：【字幕版】4月26日（日）よる8:00、5月16日（土）午後2:00、5月25日（月）午後1:30

香港映画歴代Ｎｏ．1の動員を達成し、第97回アカデミー賞国際長編映画賞の香港代表に選出。日本でも口コミで人気が広がり大ヒットとなったアクション。『ＳＰＬ 狼たちの処刑台』のルイス・クー、香港映画のレジェンド、サモ・ハンから若手実力派が集結。約10億円を投じて香港に存在した迷宮のような巨大スラム街・九龍城砦を再現して、仲間たちとの絆と抗争を描く。アクション監督は『るろうに剣心』シリーズの谷垣健治。

ルイス・クーとアーロン・クォックがＷ主演の青春アクション。

香港の裏社会で、柔道に情熱を注ぐ男たちの熱い生き様を描く。

『柔道龍虎房 ［4Kリマスター版］』放送日時：【字幕版】4月26日（日）よる10:20、5月16日（土）夕方4:15、5月26日（火）午後1:30

香港の鬼才ジョニー・トー監督が、黒澤明監督の映画版も有名な『姿三四郎』にオマージュを捧げた青春アクション。『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』でも共演したルイス・クーとアーロン・クォックがＷ主演を務め、香港の裏社会で柔道に情熱を注ぐ男たちの熱い生き様を、切れ味鋭いアクション満載で描き出す。劇中には、1970年代に香港で放送されて人気を博したテレビ版「姿三四郎」の主題歌も引用されている。

(C)2010 Fortune Star Media Limited. All Rights Reserved.

セシリア・チャン主演、ルイス・クー共演のラブストーリー。

亡き恋人と献身的な男性との間で揺れる女性の姿を静かに描く。

(C)2010 Fortune Star Media Limited. All Rights Reserved.『忘れえぬ想い』放送日時：【字幕版】5月16日（土）よる11:00、5月26日（火）午後3:15

『つきせぬ想い』のイー・トンシン監督が贈るヒューマニズムに溢れたラブストーリー。『星願 あなたにもういちど』のセシリア・チャンが、亡き恋人への思いと、献身的に支えてくれる男性の間で揺れながらも、日々を懸命に生きる主人公を好演。市井を生きる人々の哀しみと希望を綴る愛と再生の物語。『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』のルイス・クーが、主人公の亡き恋人を演じてロマンティックな物語を盛り上げる。

ジョニー・トー＆ワイ・カーファイ監督、アンディ・ラウ主演のギャンブルコメディ。

世界中から雀士が集う麻雀大将決定戦に臨む。

『アンディ・ラウの 麻雀大将』放送日時：【字幕版】5月16日（土）ひる12:00、5月25日（月）午後3:45

香港映画界の巨匠ジョニー・トー＆ワイ・カーファイ監督コンビが製作したコメディドラマ。ジョニー・トー作品中期のアイコン、アンディ・ラウがタフで義理堅い雀士を好演。その弟で兄に反発する生真面目な青年にルイス・クーが演じ、凸凹兄弟の絆が微笑ましい。麻雀の面白みに加えて家族愛と主人公の再起がテンポよく、多数の人気スターの共演が華やかに盛り上げる。ＤＶＤが長らく廃盤状態で鑑賞が困難となっている作品。

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