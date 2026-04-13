【NEOWIZゲームオン プレスリリース】『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』4月10日放送回はWATWINGから八村倫太郎さん、福澤希空さんが登場！

株式会社 NEOWIZゲームオン

2026年4月13日（月）

株式会社 NEOWIZゲームオン

K-POPアイドル応援アプリ『IDOL CHAMP』の投票機能と連動した、日本国内初のラジオ番組

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』（TOKYO FM）。

ラジオ番組『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』4月10日（金）の放送回には、「WATWING」から八村倫太郎さん、福澤希空さんがスタジオゲストとして登場しました。

また、同日の放送では、「Crossing Today, We’ll Meet Again Tomorrow」 Jeong Dong-won (JD1)が週間1位を獲得し、番組内でも紹介されました。

■ ホリプロ初のダンス＆ボーカルグループ「WATWING」から【八村倫太郎さん】【福澤希空さん】がスタジオゲストに登場！

MCの安達とはホリプロのイベントぶりの再会！

グループの振り付けを福澤希空さんが考えているという話題では、そのしっかりとした解説ぶりに安達から「のあくん、ちゃんと喋れるんだーー！」と驚きの声が上がり、和やかな雰囲気でスタートしました。

12日（日）には、八村倫太郎さんが出演する車いすラグビーを題材にしたドラマ『GIFT』が放送！「ただのスポ根ドラマではなく、暖かさを持った作品。車いすラグビーが大好きになって、その魅力が伝わってほしい！」と熱く語ってくれました。

また、2月にリリースされたアルバムのお話も。全13曲のうち、なんと6曲をメンバーそれぞれが個人プロデュース！「本音が詰まっていて、熱量が伝わると思う」と自信を覗かせます。『Back to you』は、「聴くと爽やかで元気な気持ちになれる」とアピールしてくれました。

そして今月12日には、東京ガーデンシアターにてツアーファイナルを開催！

安達の「昔の曲もやるの？」という探りに対し、「言ってみる？」とニヤリと返すお茶目なお二人。「自分たちの思いが素直に乗った作品を通してライブをやる。ステージの上には飾らない僕らしかいないです。半分以上が新曲なので緊張してます！」と、等身大の真っ直ぐな意気込みを語ってくれました。

■「K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday」

前回の4周年記念アワード放送を経て、今週から通常のチャート発表が再開しました。リニューアルに伴い、投票期間が【火曜日いっぱい】に変更となってから初となる、注目の最新ランキングをお届けします。

4位：NiziU「Too Bad」（初登場）

今月1日にリリースされたタイトル曲。彼女たちの素晴らしいパフォーマンス力が存分に発揮された、見応え抜群のダンスナンバーです。

3位：WEi「SAVE」（初登場）

デビュー2000日を記念して制作されたファンソング。先週の「Listener's Choice」部門7位ランクインの勢いそのままに、見事トップ3入りを果たしました。

2位：BTS「SWIM」（初登場）

兵役を終えて発表された5枚目のアルバムからの新曲。待望の世界的カムバックを果たし、東京ドーム公演も行われ、ファンの熱狂をさらに加速させる一曲です。

1位：Jeong Dong-won (JD1)「오늘을 건너 내일 다시 만나는 길 (Crossing Today, We’ll Meet Again Tomorrow)」

集計途中まで首位を独走していたBTSを最後に抜き去り、見事な逆転劇で自身3度目の1位を獲得！その圧倒的な支持と根強い人気を証明しました。

4月7日付『IDOL CHAMP』アプリ週間投票ランキング 1位～10位

■ 番組概要

金曜日の夜。あなたの投票で決まるK-POPアイドルのオリジナル・チャートをカウントダウン形式でお届けする音楽番組！K-POPアイドル応援アプリ「IDOL CHAMP」の投票機能と連動し、リスナーの投票をもとにお送りします。

パーソナリティはPENTAGONのユウトとしてお馴染みの安達祐人、今注目のK-POPアーティスト情報も紹介します。

■番組概要

●番組名：『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』

●放送日時：毎週金曜日 18:00～18:25

●放送局：TOKYO FM（周波数 80.0MHz）

●パーソナリティ：安達祐人さん（PENTAGON ユウトとしても活躍）

●公式X： https://twitter.com/popktop10friday

●公式サイト： https://www.tfm.co.jp/pop-k/

●公式ハッシュタグ： #ポプコン

●radiko： https://radiko.jp/

※タイムフリー機能で放送後1週間まで聴取可能です。（エリア外聴取はプレミアム会員登録が必要）

●アフタートーク配信：

AuDee： https://audee.jp/

Spotify： https://open.spotify.com/show/6vuHaiMKhrDJbKWWoau7if

Amazon Music： https://x.gd/v3wFq

■IDOL CHAMPアプリ内での投票方法

下記の1～3に沿って投票してください。

※上記は投票イメージです。お使いの端末によって表示が異なる場合があります。

■『IDOL CHAMP(アイドルチャンプ)』とは

韓国MBC PLUSがケーブルTVで放送する音楽番組「SHOW CHAMPION (ショーチャンピオン)」(毎週水曜日18:00～19:00放送)と連動したスマートフォン向けアプリサービスで、アプリから番組へ事前投票を行うことができます。その結果が毎週のランキングに反映され、チャンピオンとなったアーティストの楽曲が番組内で配信されます。

また、アプリでは番組投票以外にも様々なトピックで投票が行われており、そこで1位となったアーティストは、街頭ビジョン広告や駅構内の広告スペースなどに応援広告が掲示されたり、アーティスト名義で寄付活動が行われます。特に、『Forbes(韓国版)』といった著名な雑誌やミュージックアワードに出演するアーティストを選出する投票とも連動しており、毎年大きな盛り上がりを見せています。

※MBC PLUSは、韓国の地上波チャンネルMBCの子会社で、ケーブル・衛星・IPTVなどでサービスを行う複数チャンネルを保有。現在は、ドラマ、バラエティ、音楽、スポーツ、米州地域向けなど、多方面に向けたチャンネルを運営する放送局です。

■動作環境

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10988/table/1825_1_5a492e80bfec61699a84cdd9fc4c7442.jpg?v=202604130651 ]

■公式SNS

＜『IDOL CHAMP』日本公式ブログ URL＞

https://idolchamp.jp/

＜『IDOL CHAMP』日本公式X URL＞

https://x.com/idolchamp_jp

＜『K-STAR』公式サイト URL＞

https://kstar-vote.com/

＜『K-STAR』公式X URL＞

https://x.com/kstar_pj

＜『K-STAR』公式Instagram URL＞

https://www.instagram.com/kstar_pj/

■アプリダウンロード

＜App Store＞

https://apps.apple.com/jp/app/idolchamp/id1185735018

＜Google Play＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US)

●コピーライト表記

(C)NEOWIZ All rights reserved. (C)MBC PLUS All rights reserved.

(C)NEOWIZ GameOn Corp All rights reserved.