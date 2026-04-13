DMM GAMES 5タイトルが贈る夢の祭典、再び！『第二回くまさん祭り』本日4月13日より開催！豪華4大キャンペーンで豪華報酬や限定特典を手に入れよう！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、本日4月13日（月）より、『ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-』『ティンクルスターナイツ』『ミストトレインガールズ～霧の世界の車窓から～』『FLOWER KNIGHT GIRL』『モンスター娘TD～ボクは絶海の孤島でモン娘たちに溺愛されて困っています～』の5タイトルを対象とした超大型コラボイベント『第二回くまさん祭り』を開催いたしました。

▼『第二回くまさん祭り』特設サイト：https://kumasanfes.com(https://kumasanfes.com)

▼『第二回くまさん祭り』PV：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=omoDswYO8o8 ]

■謎のクマロボ出現!? 完全新作のオリジナルコラボストーリーでおくる『第二回くまさん祭り』開催！

第二回となる今回は、謎のクマロボの出現をきっかけに、各タイトルのキャラクターたちが別の世界へ迷い込む新たなストーリーが展開されます。 タイトルの枠を超えた、ここでしか見られない物語をお楽しみください。

さらに、各タイトルのプレイや条件達成で報酬がもらえるミッションキャンペーンなど豪華4大キャンペーンも同時開催します。ここでしか手に入れることのできない豪華報酬や限定特典となっていますのでお見逃しなく！

開催期間：4月13日（月）17:00～4月27日（月）13:59まで

※『ティンクルスターナイツ』『ミストトレインガールズ～霧の世界の車窓から～』のみ終了日時が4月27日（月）23:59となります。

※開始時刻・終了時刻は状況により変更される場合があります。詳細は各タイトルのお知らせをご確認ください。

■豪華報酬を見逃すな！「5タイトル合同！4大コラボキャンペーン」

『第二回くまさん祭り』の開催を記念し、ゲーム内アイテムや限定特典が手に入る4つのキャンペーンを実施中です。

開催期間：4月13日（月）17:00～4月27日（月）13:59まで

※参加条件などの詳細は特設サイトをご確認ください。

※キャンペーンの内容は予告なく変更になる場合がございます。

※『ティンクルスターナイツ』『ミストトレインガールズ～霧の世界の車窓から～』のみ終了日時が4月27日（月）23:59となります。

※開始時刻・終了時刻は状況により変更される場合があります。詳細は各タイトルのお知らせをご確認ください。

1. 特別ログインボーナス！

期間中、各タイトルにログインするだけで、相互ミッションに必要な「第二回くまさん祭りチケット」や豪華ゲーム内アイテムをプレゼントいたします。「第二回くまさん祭りチケット」は獲得枚数に応じて報酬が豪華になりますので、ぜひ各タイトルに毎日ログインしてください！

2.相互ミッションキャンペーン！

「第二回くまさん祭りチケット」を複数のタイトルで集めることで、後日ゲーム内アイテムがもらえる他、抽選で15名様に「特製キービジュアルアクリルスタンドセット（全2種）」が当たります！

また、4月14日（火）より、ある条件を達成するともらえる「追加報酬」の発表もあります。

詳細は特設サイトが更新されますので、お見逃しなく！

※参加方法や注意事項などの詳細は特設サイトをご確認ください。

3.特製アクリルスタンドやDMMポイントが当たる！コラボキャラゲットミッション！

各タイトルの対象コラボキャラクターを獲得すると以下の豪華プレゼントが抽選で当たります。

・特製キービジュアルアクリルスタンド

各タイトルでの獲得キャラクター1体につき一口、獲得したキャラクターのタイトルに応じて「特製キービジュアルアクリルスタンド」を抽選で15名様（合計75名様）にプレゼント。

・DMMポイント

全タイトルでの合計獲得数1キャラにつき一口、抽選で最大5,000ポイントの「DMMポイント」をプレゼント。

※対象キャラクターや参加方法や注意事項などの詳細は特設サイトをご確認ください。

4.オリジナルデジタルコンテンツプレゼント！ご購入特典キャンペーン！

期間中に各タイトルにて販売される『第二回くまさん祭りSPパック』をご購入いただいたタイトル数に応じて、ここでしか手に入らない豪華オマケ特典コンテンツがもらえますので、是非ご参加ください！

・ご購入タイトルに応じて：特製キャラマウスカーソルセット

・2タイトル以上のご購入で：「第二回くまさん祭り」主題歌「くまさんパンデミック！」フル音源データ＋オマケラップ全5種＋動くイラスト

・3タイトル以上のご購入で：特製ミニフィギュア（全5種類からお好きなひとつを選択）

※ 画像はイメージとなります。実際の特典とは異なる場合がございます。

※参加方法や注意事項などの詳細は特設サイトをご確認ください。

■「クリエイティブチーム くまさん」とは

はせPを筆頭としたDMM GAMESデザイナーを中心に、2019年に発足したIP制作チーム。

「クリエイティブチーム くまさん」には、著名なイラストレーターやデザイナーが多数在籍し、社内外と協力体制を作りDMM GAMESの様々なタイトルのクリエイティブ全般を担います。

【製品概要】

●ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-

・タイトル：ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-

・プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版）/スマートフォン（DMM GAMES STORE版、クラウド版）

・公式サイト：https://girlscreation.com/

・公式X：https://x.com/girlscreationPR

・権利表記：(C)︎2023 EXNOA LLC/(C)2023 Studio KUMASAN Inc.

●ティンクルスターナイツ

・タイトル：ティンクルスターナイツ

・プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版）／スマートフォン（ブラウザ版、DMM GAMES STORE版)／App Store／Google Play

・公式サイト：https://twinklestarknights.jp/

・公式X：https://x.com/starknights_PR

・権利表記：(C)︎2023 EXNOA LLC/(C)2023 Studio KUMASAN Inc.

●ミストトレインガールズ～霧の世界の車窓から～

・タイトル：ミストトレインガールズ～霧の世界の車窓から～

・プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版）／スマートフォン（ブラウザ版、DMM GAMES STORE版）／App Store／Google Play

・公式サイト：https://mist-train-girls.com/

・公式X：https://x.com/mist_staff

・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC9oMOn0nOSSC2NHHt-kz2CA

・権利表記：(C)2020 EXNOA LLC / (C)2020 Studio KUMASAN Inc. / (C)KMS,inc.

●FLOWER KNIGHT GIRL

・タイトル：FLOWER KNIGHT GIRL

・プラットフォーム：PC（ブラウザ版）/ スマートフォン（ブラウザ版)/ App Store / Google Play

・公式サイト： https://flower-knight-girl.com/

・公式X： https://x.com/flower_staff

・権利表記：(C)2015 EXNOA LLC

●モンスター娘TD～ボクは絶海の孤島でモン娘たちに溺愛されて困っています～

・タイトル：モンスター娘TD～ボクは絶海の孤島でモン娘たちに溺愛されて困っています～

・プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版）/ DMM GAMES STORE / App Store / Google Play

・公式サイト：https://monmusu-td.jp

・公式X：https://x.com/monmusu_td

・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UClEDIW9sUPrdGWo0PDbvrcw

・権利表記：(C)︎2021 EXNOA LLC/(C)2021 Studio KUMASAN Inc.

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