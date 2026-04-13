Securitize Japan株式会社

セキュリティトークン（以下、ST）/デジタル証券の発行・ライフサイクル管理プラットフォームを提供するSecuritize Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：ジェイ・フランシスコ・フローレス、以下「Securitize」）は、株式会社丸井グループ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：⻘井 浩、以下丸井グループ）が発行したエポスカード会員向けのグリーンボンド（デジタル社債）に、Securitizeのプラットフォームが活用されたことを発表します。これは、丸井グループがSecuritizeプラットフォームを用いて実施する5回目のデジタル社債発行です。

※ 本リリースはSecuritizeの活動を紹介することを目的としたものです。Securitizeは日本では証券業を行っておらず、特定の商品への投資勧誘、アドバイスを提供するものではありません。

■ グリーンボンドの概要

発 行 額：1億6,000万円程度

発行時期 ：2026年3月12日

利率（税引き前）：年2％（金銭1.0％、エポスポイント1.0％）

募 集：丸井グループによる自己募集

販売対象 ：エポスカード会員のみ

そ の 他：譲渡制限あり

Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.0101maruigroup.co.jp/g-bond/

※フィナンシャル・アドバイザーは野村證券株式会社



本案件では、過去4回に渡り丸井グループが実施した応援投資の取り組みとして、再生可能エネルギー発電所取得を目的としたデジタル社債の自己募集が行われました。



Securitizeプラットフォームは、数多くのお客様のニーズに応じて日々アップデートをし続けています。Securitizeは今後も進化し続けるプラットフォーム機能群で、利用企業様の新しい資金調達の形の実現をサポートしてまいります。

■ Securitizeについて

Securitize, Inc.は2017年に米国で設立された大手デジタル証券会社で、発行から流通市場まで対応したセキュリティトークン・ソリューションを提供しています。企業には法令に準拠した資金調達と株主管理サービスを、投資家にはオルタナティブ資産への投資機会を提供しており、3,000社以上の企業と120万人の投資家を有しています。Securitize, Incは子会社のSecuritize, LLCおよびSecurities Markets, LLC、Pacific Stock Transferから構成されます。Securitize, LLC は、米国でSEC登録のトランスファーエージェントです。Securitize Markets, LLCはSEC登録のブローカーディーラーで、FINRA及びSIPCに加入する代替取引システム（ATS）提供業者です。詳しくは https://www.securitize.io をご覧ください。

■ Securitize Japan株式会社 概要

会社名 ：Securitize Japan株式会社（セキュリタイズジャパン）

所在地 ：東京都中央区日本橋室町2-1-1 日本橋三井タワー 6F

代表者 ：代表取締役 ジェイ・フランシスコ・フローレス

事業内容 ：デジタル証券の発行・管理プラットフォームを提供

設立年月 ：2018年9月

ウェブサイト：https://www.securitize.co.jp/