東方神起の日産スタジアム公演をWOWOWで4/26（日）にいよいよ生中継！WOWOW加入者限定でサイン入りTシャツを10名様にプレゼント！

株式会社WOWOW

高い音楽性と圧倒的なライブパフォーマンスで世界を熱狂させてきたアジアの至宝、東方神起。2005年4月に日本デビューして以来、数々の記録を打ち立て、2025年に20周年の節目を迎えた。WOWOWでは、20周年イヤーを締めくくる日産スタジアム2DAYS公演より、最終日の4月26日（日）のステージをいよいよ生中継でお届けする。

さらに、WOWOW加入者限定で東方神起のサイン入りツアーTシャツを10名様にプレゼント。

★プレゼントのお知らせ★

「東方神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM ～RED OCEAN～」2DAYS公演より、2日目の4月26日（日）の放送を記念して、WOWOWご加入者の中から抽選で10名様にサイン入りツアーTシャツをプレゼントいたします。

募集期間：4月13日（月）午後6:00～6月3日（水）午後11:59

プレゼント応募ページ：https://www.wowow.co.jp/plusw/present.php?p_id=8378

【番組情報】

東方神起特集 2026

＜ラインナップ＞

生中継！東方神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM ～RED OCEAN～

4月26日（日）午後4：55

WOWOWプライムで放送

※放送視聴のみ。WOWOWオンデマンドでの配信はございません。

日本デビュー20周年を迎えた東方神起の記念すべき節目を飾るスペシャルライブ。20年間の軌跡を胸に、東方神起の新たな未来へとつながる特別なステージを生中継！

日本デビュー20周年を迎えた東方神起が、アニバーサリーイヤーのラストイベントとして日産スタジアム2DAYSを開催。WOWOWはその最終日、4月26日の模様を生中継でお届けする。

東方神起が日産スタジアムでライブを行なうのは、海外アーティストとしては史上最多、自身の記録を更新する3度目。史上初の日産スタジアム3DAYSを成し遂げた2018年以来、約8年ぶりだ。2025年4月27日には、20周年記念ライブツアー東京ドーム千秋楽公演をもって、東京ドーム公演数33回、全国ドーム公演数92回を数え、海外アーティスト最多記録を自ら更新。デビュー以来数々の苦境を経験しながら、立ち止まらず進み続け、海外アーティストとして前人未到の道を拓いたパイオニアである。タイトルのRED OCEANとは、東方神起のグループカラーの赤いペンライトが染め上げる絶景を示す言葉。20年間の軌跡を胸に、ユンホとチャンミンがファンとともに新たな未来へと踏み出す門出となる。1度限りの生中継ををお見逃しなく！

収録日：2026年4月26日／収録場所：神奈川 日産スタジアム

東方神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM ～RED OCEAN～ 全編ノーカット

5月30日（土）午後7:00

WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～3日間のアーカイブ配信あり

東方神起の新たな未来へとつながる特別なステージ。4月26日の生中継の熱をそのまま、全編ノーカット放送・配信！4月26日には放送視聴のみだったが、5月は放送と配信、どちらでもお楽しみいただける。3日間のアーカイブ配信も！

東方神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM ～RED OCEAN～ スペシャルダイジェスト＆インタビュー

7月放送・配信予定

※放送・配信終了後～2週間のアーカイブ配信あり

日本デビュー20周年を迎えた東方神起の記念すべき節目を飾るスペシャルライブのダイジェスト版に、彼らのインタビューを交えてお届けするスペシャル番組。

東方神起特集 2026

4月26日の日産スタジアム公演生中継に加え、2012年から2025年までの東方神起の歴代ライブを完全版で、さらにミュージックビデオとWOWOWオリジナル番組など計18作品を半年間にわたり大特集！

＜ラインナップ＞

東方神起 LIVE TOUR ～Begin Again～ Special Edition in NISSAN STADIUM 完全版

4月19日（日）午後4：30

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～2週間のアーカイブ配信あり

6月放送・配信予定 ※放送・配信終了後～2週間のアーカイブ配信あり

東方神起 LIVE TOUR 2012 ～TONE～ 完全版

東方神起 LIVE TOUR 2013 ～TIME～ 完全版

東方神起 LIVE TOUR 2013 ～TIME～ FINAL in NISSAN STADIUM 完全版

東方神起 LIVE TOUR 2014 ～TREE～ 完全版

東方神起 LIVE TOUR 2015 ～WITH～ 完全版

8月放送・配信予定 ※放送・配信終了後～2週間のアーカイブ配信あり

東方神起 LIVE TOUR 2017 ～Begin Again～ 完全版

東方神起 LIVE TOUR ～Begin Again～ Special Edition in NISSAN STADIUM 完全版

東方神起 LIVE TOUR 2018 ～TOMORROW～ 完全版

東方神起 LIVE TOUR 2019 ～XV～ 完全版

東方神起 LIVE TOUR 2023 ～CLASSYC～ 完全版

東方神起 20th Anniversary LIVE TOUR ～ZONE～ 完全版

9月放送・配信予定 ※放送・配信終了後～2週間のアーカイブ配信あり

東方神起 MUSIC VIDEO COLLECTION 2012-2026

東方神起 20th Anniversary Special Program Vol.1

東方神起 20th Anniversary Special Program Vol.2

東方神起 20th Anniversary Special Program Vol.3

【番組サイト】 https://www.wowow.co.jp/music/toho/(https://www.wowow.co.jp/music/toho/)