未来屋書店豊橋南店が4月17日にリニューアルオープン　児童書売場「みらいやの森」では、親子でゆっくり本を選べる“体験型の本の森”を提供。

株式会社未来屋書店

イオングループの株式会社未来屋書店（本社：千葉県千葉市美浜区、代表取締役社長：平川雅隆 以下、未来屋書店）は、2026年4月17日（金）、未来屋書店 豊橋南店をオープンいたします。

豊橋南店は、地域のファミリー層・子育て世代のお客さまに多くご利用いただいている店舗です。今回のリニューアルでは、児童書売場の強化を中心に、親子で“本と出会い、楽しむ時間”をより充実させる売場づくりを行いました。

■児童書売場「みらいやの森」について

「みらいやの森」は、こどもたちの好奇心や想像力を育む未来屋書店の児童書売場ブランドです。

親子でゆっくり本を選べる“体験型の本の森”をコンセプトとしています。豊富な絵本・児童書の品揃えに加え、大人向けの関連書籍や親子で楽しめる本棚もご用意し、幅広い年齢層に対応するラインナップを実現しています。

店内には靴を脱いでくつろぎながら本の試し読みができるスペースを設け、絵本の読み聞かせイベントなども実施予定です。

またポケモンやアンパンマンなど、こどもに大人気のキャラクターの絵本と関連グッズ（ぬいぐるみ）を組み合わせたコーナーを展開し売場全体にワクワク感のある、楽しく親しみやすいコーナーで、お子さまが思わず立ち寄りたくなるようなにぎやかな売場づくりを行っています。

■ヨンデミーと連携した読書レベル別「読み物棚」の導入

豊橋市内の公立小学校で実証実験が行われている読書教育サービス「ヨンデミー」と連携し、読書レベルに応じて本を選ぶことができる読み物棚を導入いたします。

児童書の難易度を数値化した「ヨンデミーレベル」に基づいて書籍を展開することで、子どもたちが自分に合った本を選びやすい環境を整えています。読書経験に応じて無理なくステップアップできる構成とすることで、継続的な読書習慣の定着をサポートします。

※画像は新潟亀田インター店の導入事例です。

未来屋書店豊橋南店は、今後も「みらいやの森」を中心に、地域のこどもたちが本を通じて世界を広げ、豊かな心を育むお手伝いをすること、そして皆さまが気軽に立ち寄れる、地域に根差した書店となることを目指してまいります。

■店舗概要

【施設名称】 未来屋書店 豊橋南店

【住所】 〒441-8124 愛知県豊橋市野依町字落合1-12 イオン豊橋南ショッピングセンター1F

【営業時間】 10:00～21:00（日曜日のみ9:00開店）

■会社概要

【本社】 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F

【電話番号】 043-298-1021（代表）

【設立】 1985 年 12 月 24 日

【資本金】 １億円（イオン株式会社 100％出資）

【代表取締役社長】 平川 雅隆（ひらかわ まさたか）

【事業内容】 書籍・雑誌の販売／文具・雑貨の販売／コワーキングスペースの運営

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社未来屋書店

千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F

E-mail : info@miraiyashoten.co.jp

公式ホームページ : https://www.miraiyashoten.co.jp

公式オンラインストア：https://store.miraiyashoten.co.jp/