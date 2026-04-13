【福岡市・BOSS E・ZO FUKUOKA】『ディズニー ツイステッドワンダーランド展│Seasonal Memories』、新着グッズ情報を公開！

株式会社松屋展覧会キービジュアル (C) Disney

スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の魅力を紹介する展覧会『ディズニー ツイステッドワンダーランド展│Seasonal Memories』が2026年6月6日（土）から開催されます。会場は、みずほPayPayドーム福岡横の複合型エンターテインメント施設「BOSS E・ZO FUKUOKA」 6Fイベントホール。東京の六本木ミュージアム、愛知の名古屋PARCOに続く巡回で、今後は大阪など全国を巡回する予定です。

本リリースでは、福岡会場から新たに販売されるグッズ情報の詳細をご紹介いたします。さらに、「ディズニープラス プリペイドカード（金額券）『ディズニー ツイステッドワンダーランド展│Seasonal Memories』オリジナルデザイン」もご案内いたします。

▼展覧会オリジナルグッズ New！

グッズコーナーでは、福岡会場から発売される本展オリジナルグッズの販売も予定しております。一部をご紹介します。

・缶バッジセット（オーバーブロットver.） 全7種

ゲーム内素材を使用したオーバーブロットver.の缶バッジセットです。

材質：ブリキ、紙、PET、鉄

サイズ：約φ57mm

ご購入制限：お一人様各3点まで

・ミニアクリルスタンド（オーバーブロットver.） 全7種

オーバーブロットのデフォルメ素材を使用したミニアクリルスタンドです。

材質：アクリル

サイズ：約W67×H103mm以内 ※キャラクターにより異なります

ご購入制限：お一人様各3点まで

・A5クリアファイル（オーバーブロットver.） 全7種

オーバーブロットのデフォルメ素材とゲーム内ルーム家具素材を使用したA5サイズのクリアファイルです。

材質：PP

サイズ：A5対応

ご購入制限：お一人様各3点まで

・フレークシールセットvol.3

オーバーブロットのデフォルメ素材を使用したフレークシールセットです。

材質：紙

サイズ：約W45×H68mm以内 ※キャラクターにより異なります

ご購入制限：お一人様3点まで

▼「ディズニープラス プリペイドカード（金額券）『ディズニー ツイステッドワンダーランド展│Seasonal Memories』オリジナルデザイン」販売のご案内

本展にて、「ディズニープラス プリペイドカード（金額券）『ディズニー ツイステッドワンダーランド展│Seasonal Memories』オリジナルデザイン」を販売いたします。販売券種は2,000円券の1種類、数量限定販売となります。ご購入いただいた方には、特典としてアクリルチャームを1点プレゼントします。

「ディズニープラス プリペイドカード（金額券）『ディズニー ツイステッドワンダーランド展│Seasonal Memories』オリジナルデザイン」と特典の詳細は、こちらをご確認ください。

https://disneyplus.disney.co.jp/news/2026/0410_twst-ten_prepaidcard

(C)2026 DISNEY ENTERPRISES, INC.

購入特典：アクリルチャーム（非売品）

※画像はイメージです。

※ランダム配布、数量限定となります。

※ディズニープラス プリペイドカード１枚のご購入につきアクリルチャームを1点配布いたします。

※プリペイドカードは現金のみでの販売となります。

・金額券とは

その金額に応じた日数分、新規または既存のディズニープラスの月額／年額プランのサブスクリプションにご利用いただけるプリペイドカードです。

・ご利用方法

プリペイドカードを購入後、専用サイトにてカード裏面に記載のカード番号とPINを入力してディズニープラスにご登録いただくとご利用いただけます。

プリペイドカードの使用方法について、詳しくはこちらをご確認ください。

https://disneyplus.disney.co.jp/blog/maximum-guide/prepaidcard

ディズニープラスとは

Disney+ (ディズニープラス) は、ディズニーがグローバルで展開する定額制公式動画配信サービス。ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、ナショナル ジオグラフィックの名作・話題作に加え、スターブランドとして大人が楽しめるドラマや映画も。ここでしか見られないオリジナル作品も見放題。

▼展覧会概要

ディズニー作品を彩る悪役たち（ルビ：ヴィランズ）にインスパイアされたキャラクターたちが登場する、話題のスマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』。ゲームに登場する「ナイトレイブンカレッジ」には7つの寮が存在し、それぞれがディズニー・アニメーション作品の世界観からインスパイアされています。

本展は、これまでにゲーム内で開催された期間限定イベントの展示を通して、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の世界観や登場するキャラクターの魅力をより深く感じ、イベントを追体験していただける展覧会です。会場では、イベントの背景美術や設定資料、小物・衣装の再現アイテムの展示、映像や装飾で追体験できるフォトスポットを予定しています。またディズニープラスで独占配信中の『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』の設定資料も展示予定。グッズコーナーでは、本展オリジナルグッズの販売も予定しております。

▼展示内容

■Entrance

ゲストの皆様は、ここからご入場いただきます。装飾や映像で演出された「オンボロ寮」の空間をお楽しみください。メイン展示となる期間限定イベントのエリアへ、ゲストの皆様を誘います。

■期間限定イベントの展示

本展では、８つの期間限定イベント『ハッピービーンズデー ～黄金の竪琴を奪還せよ！～』『フェアリーガラ ～春を呼ぶ妖精たちの祝祭～』『星に願いを ～Dance and Wishes～』『スケアリー・モンスターズ！ ～Screaming halloween show～』『バルガスCAMP！～スプリング・ハプニング～』『ハッピービーンズデー～竪琴無用の場外乱闘！～』『スケアリー・モンスターズ！ ～Endless halloween night～』『バルガスCAMP！～ハプニング・リターンズ～』を５つの展示エリアでご紹介します。カードイラストや設定資料の紹介をはじめ、『ハッピービーンズデー ～黄金の竪琴を奪還せよ！～』『ハッピービーンズデー～竪琴無用の場外乱闘！～』『星に願いを ～Dance and Wishes～』では小物、『フェアリーガラ ～春を呼ぶ妖精たちの祝祭～』では衣装の再現を展示します。

■『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』

ディズニープラスで独占配信中の『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』の貴重な設定資料やアフレコ台本などの資料をご紹介します。

※展示内容と画像は東京会場のものです。巡回会場では展示内容が一部変更になる場合があります。

▼チケット販売について

BOSS E・ZO FUKUOKA専用チケットサイトにて、全日日時指定制でチケットを販売いたします。

入場料（税込） 一般 \1,800 高校生 \1,500 小中学生 \1,000

入場時間（全日時指定制） 10:00～／11:00～／12:00～／13:00～／14:00～／15:00～／16:00～／17:00～

※10:00からの入場は土日祝のみ

※最終入場は閉場30分前まで

※入れ替え制ではございません。

※混雑状況により入場制限を行う場合がございます。

※会期中の「入場券」販売は、BOSS E・ZO FUKUOKA専用チケットサイトのみでの販売となります。

BOSS E・ZO FUKUOKA専用チケットサイト：

https://ticket.e-zofukuoka.com/#/order?id=T1RVURGXAVHCZB0F8E1CB8UYPNCD89YOGA7QX8AZTJ532VDBE7K1978E70N1AQXM

■チケットに関する注意事項

※小学生以下のお客様は必ず保護者（18歳以上）と同伴でご入場ください。

※小学生以下のお客様に同伴される保護者の方にも入場券が必要となります。

※未就学児はチケットをお持ちの18歳以上の保護者様1名につき、2名様まで無料でご入場可能です。

※会期中の「入場券」販売は、BOSS E・ZO FUKUOKA専用チケットサイトのみでの販売となります。

※会場での「入場券」販売有無や状況については、BOSS E・ZO FUKUOKA専用チケットサイトの在庫状況をご確認ください。

※障害者割引はございません。

※ディズニー★JCBカードをお持ちのお客様は、ゴールドカードはご本人様のみ入場無料＋ご同伴者1名様まで割引料金、一般カードはご本人様＋ご同伴者1名様まで割引料金でご入場いただけます。ただしご入場いただける日時に限りがございます。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。ご来場日当日にBOSS E・ZO FUKUOKA館内の券売機で受付いたします。

※混雑状況により、ご入場をお待ちいただく場合がございます。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

※ご入場可能日：6月8日（月）以降のご入場

※6月6日（土）～6月7日（日）は対象外となります。

※その他、割引対象外となります。

詳細はこちらからご確認ください。

https://dcc.disney.co.jp/tokuten/bf-event-twistedwonderland.html?ex_cmp=twstofficial

▼チケット販売スケジュール

販売開始：2026年4月6日（月）10:00～

▼来場者特典

ホログラムカード（全7種）

『ディズニー ツイステッドワンダーランド展│Seasonal Memories』へご来場の方全員にホログラムカード（全7種）をランダムで1枚プレゼントいたします。

※画像はイメージです。実際の来場者特典とはデザイン・仕様が異なる場合がございます

※入場券をお持ちの方、ディズニー★JCBカードでご入場された方が対象となります。チケットをお持ちでない未就学児や障がい者手帳でご入場された方および介助者への来場者特典のお渡しはありません。

※ご入場時に1枚のチケットにつき1枚配布いたします。

※ランダム配布となります。

▼福岡会場 開催概要

会期：2026年6月6日（土）～7月5日（日）

会場：BOSS E・ZO FUKUOKA 6Fイベントホール

開場時間：平日：11:00～18:00／土日祝：10:00～18:00

※全日日時指定制

※最終入場は閉場30分前まで

主催：ツイステ展実行委員会

協力：ウォルト・ディズニー・ジャパン

協賛：ディズニー★JCBカード

展覧会公式サイト https://matsuya-exhibition.com/twst-exhibition

展覧会公式X ＠twst_ten

▼巡回情報

愛知会場

会期：2026年4月17日（金）～5月11日（月）

会場：名古屋PARCO

大阪会場

会期：2026年8月19日（水）～8月31日（月）

会場：阪神梅田本店

※本展覧会に関する情報は予告なく変更になる場合があります。

※巡回会場では、展示内容、チケットの種類・入場料金、販売商品等が異なる場合があります。

※その他の巡回会場については、続報をお待ちください。