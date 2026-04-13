『広報課企画 にしむらゆうじ活動10周年 アフターパーティー』カフェにてランダムくじの販売が決定！

ぴあ株式会社

ぴあ株式会社（本社：東京都渋谷区東1-2-20 渋谷ファーストタワー／代表取締役社長：矢内 廣）は、2026年4月15日（水）から5月10日（日）に横浜・みなとみらいのランドマークプラザ5階「Cafe Fan Base（カフェ ファンベース）」にて開催されるコラボカフェ『広報課企画 にしむらゆうじ活動10周年 アフターパーティー』において、ランダムくじの販売が決定いたしました。

【『広報課企画 にしむらゆうじ活動10周年アフターパーティー』ランダムくじ】

賞品は「スタジオUG」の仲間たちをあしらった、アクリルクリップ全11種！

ぬいぐるみと一緒に楽しめることをテーマとしたアイテムで、クリップとしてだけでなく、ネームプレートとしてもお楽しみいただけます。

どのキャラクターに出会えるかは引いてからのお楽しみ。

ぜひカフェご来場の記念にご参加ください！

※本商品は会場限定での展開となり、当該期間中のみお楽しみいただけます。

販売期間：2026年4月15日(水) ～ 2026年5月10日(日)

販売価格：550円(税込)/1回

賞品詳細：全11種。幅43 × 高さ60 × 奥行18mm

【Cafe Fan Base（カフェ ファンベース）】

期間限定カフェ名称：『広報課企画 にしむらゆうじ活動10周年アフターパーティー』

開催期間：2026年4月15日(水)～5月10日(日)

住所：横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークプラザ５階

営業時間：11:00～21:45 ※催事により変動

店舗HP：https://cafefanbase.com

店舗SNS：https://x.com/CafeFanBase

【にしむらゆうじ】

“なんらかのクリエイター"

（イラストレーター・まんが家・アニメーターなど）

「ごきげんぱんだ」や「こねずみ」「ラブラビット」などの「スタジオUG」の仲間たちを中心に、イラスト作品・まんが作品・アニメ作品を数多く発表している。

SNS上でのイラストやまんが作品の発表だけでなく、書籍出版やグッズ展開、イベントなど幅広く活動しており、YouTube上では、自らが監督・アニメーション作画を手掛けるアニメ作品を定期的に発表するなど、一つの表現技法・媒体に留まらずに幅広い表現技法を併せ持つクリエイターである。

自身の作品発表だけではなく、新規キャラクターの創出・運用、キャラクターコラボも手掛けており、

「宇宙なんちゃら こてつくん(TVアニメ化/NHK Eテレ)」のWEBまんが連載や、日清食品カップスープ公式キャラクターの「とうふ係のくま」、ロッテクランキー公式キャラクターの「クランキーぼうや」などで、定期的にイラストやまんがを公開している。

他にも「サンリオ」など、日本国内外の人気キャラクターをにしむらゆうじタッチで描き下ろすキャラクターコラボを多数手掛けている。

2025年にしむらゆうじは活動10周年を迎え、「みんなが主役の10周年」をスローガンに様々な企画を実施いたしました。

にしむらゆうじWEBサイト：

https://nishimura-yuji.com/

にしむらゆうじ広報課 X(旧Twitter)：@PRnishimurayuji

https://x.com/PRnishimurayuji

にしむらゆうじ広報課 Instagram：prnishimurayuji

https://www.instagram.com/prnishimurayuji/

にしむらゆうじ広報課 公式LINEアカウント：@nishimurayuji

https://lin.ee/1zhU4zu

にしむらゆうじYoutube

https://www.youtube.com/c/nishimuray

https://www.fightingeagles.jp/

【オンラインくじサービス Pickzy（ピクジー） 概要】

インターネット上で引くことができる、“ハズレなし”のくじサービス。

URL：https://pickzy.pia.jp/

購入回数：1回／10回から選択可能

決済方法：クレジットカード、携帯キャリア決済、PayPay決済

※Pickzy会員登録にはぴあ会員IDを使用します。（登録無料）