Studio KUMASAN『ティンクルスターナイツ』第二回くまさん祭りコラボイベント『ラブリー赤ちゃんパニック！明かされた赤ちゃんクマロボの謎！』開催中！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、本日4月13日（月）より、『ティンクルスターナイツ』『FLOWER KNIGHT GIRL』『ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-』『モンスター娘TD～ボクは絶海の孤島でモン娘たちに溺愛されて困っています～』『ミストトレインガールズ～霧の世界の車窓から～』の5タイトルを対象とした超大型コラボイベント『第二回くまさん祭り』を開催いたしました。

▼『第二回くまさん祭り』特設サイト：https://kumasanfes.com(https://kumasanfes.com)

▼『第二回くまさん祭り』PV：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=omoDswYO8o8 ]

■謎のクマロボ出現!? 完全新作のオリジナルコラボストーリーでおくる『第二回くまさん祭り』開催！

第二回となる今回は、謎のクマロボの出現をきっかけに、各タイトルのキャラクターたちが別の世界へ迷い込む新たなストーリーが展開されます。 タイトルの枠を超えた、ここでしか見られない物語をお楽しみください。

さらに、特別ログインボーナスや相互ミッションなど豪華4大キャンペーンも同時開催します。ここでしか手に入れることのできない豪華報酬や限定特典となっていますのでお見逃しなく！

開催期間：4月13日（月）17:00～4月27日（月）23:59まで

※開始時刻・終了時刻は状況により変更される場合があります。詳細はタイトルのお知らせをご確認ください。

■豪華報酬を見逃すな！「4大コラボキャンペーン」

『第二回くまさん祭り』の開催を記念し、ゲーム内アイテムや限定特典が手に入る4つのキャンペーンを実施中です。

開催期間：4月13日（月）17:00～4月27日（月）23:59まで

※キャンペーンの内容は予告なく変更になる場合がございます。

※開始時刻・終了時刻は状況により変更される場合があります。詳細はタイトルのお知らせをご確認ください。

1. 特別ログインボーナス！

期間中、ログインするだけで、相互ミッションに必要な「第二回くまさん祭りチケット」やスタージュエルなど豪華ゲーム内アイテムをプレゼントいたします。「第二回くまさん祭りチケット」は獲得枚数に応じて報酬が豪華になりますので、ぜひ毎日ログインしてください！

2.相互ミッションキャンペーン！

「第二回くまさん祭りチケット」を複数のタイトルで集めることで、ゲーム内アイテムがもらえる他、抽選で15名様に「特製キービジュアルアクリルスタンドセット（全2種）」が当たります！

また、4月14日（火）より、ある条件を達成するともらえる「追加報酬」の発表もあります。

詳細は特設サイトが更新されますので、お見逃しなく！

●相互ミッションキャンペーン 「ティンクルスターナイツ」のゲーム内アイテム報酬内容

「第二回くまさん祭りチケット」を

3枚以上獲得：スタージュエル（無償）×300

5枚以上獲得：スタージュエル（無償）×900

10枚以上獲得：スタージュエル（無償）×3000

※報酬は重複いたしません。獲得枚数に応じた最上位の報酬のみを配布いたします。

※参加方法や注意事項などの詳細は特設サイトをご確認ください。

3.特製アクリルスタンドやDMMポイントが当たる！コラボキャラゲットミッション！

各タイトルの対象コラボキャラクターを獲得すると以下の豪華プレゼントが抽選で当たります。

●コラボキャラゲットミッションキャンペーン 抽選プレゼント内容

・特製キービジュアルアクリルスタンド

各タイトルでの獲得キャラクター1体につき一口、獲得したキャラクターのタイトルに応じて「特製キービジュアルアクリルスタンド」を抽選で15名様（合計75名様）にプレゼント。

・DMMポイント

全タイトルでの合計獲得数1キャラにつき一口、抽選で最大5,000ポイントの「DMMポイント」をプレゼント。

※対象キャラクターや参加方法や注意事項などの詳細は特設サイトをご確認ください。

4.豪華オマケ特典プレゼント！ご購入特典キャンペーン！

期間中に販売される『第二回くまさん祭りSPパック』をご購入いただくと、オマケとして「[星と花の騎士]ルリエル」のキャラマウスカーソルをプレゼント！

さらに他タイトルでもご購入いただくとここでしか手に入らない豪華特典がオマケとして手に入ります。

●ご購入特典キャンペーン オマケ特典内容

・『ティンクルスターナイツ』で購入：「[星と花の騎士]ルリエル」のキャラマウスカーソル

・2タイトル以上のご購入：「第二回くまさん祭り」主題歌「くまさんパンデミック！」フル音源データ＋オマケラップ全5種＋動くイラスト

・3タイトル以上のご購入：特製ミニフィギュア（全5種類からお好きなひとつを選択）

※ 画像はイメージとなります。実際の特典とは異なる場合がございます

※参加方法や注意事項などの詳細は特設サイトをご確認ください。

■『第二回くまさん祭り』記念！オトクな商品販売中！

1.「第二回くまさん祭りミッションパス」が登場！お得なログインボーナスが受け取り可能に！

イベント開催期間中1回限定で、お得なログインボーナスが受け取り可能になる「第二回くまさん祭りミッションパス」を1,500DMMポイントで販売します。

購入すると即時、スタージュエル(有償)×1,500個がもらえ、さらにオマケとしてログインボーナスでもらえる14日間の合計で、ガチャチケット×7枚、スタージュエル（無償）×4,500個がもらえます。

2.「第二回くまさん祭りSPパック」が登場！購入者全員に特製キャラマウスカーソルプレゼント！

イベント開催期間中1回限定で、豪華アイテムがたくさん詰まった「第二回くまさん祭りSPパック」を10,000DMMポイントで販売します。

パックの内容は、スタージュエル×20,000個(有償10,000個＋無償10,000個(オマケ))、オマケとして、スターピース×300、妹星力×300、メモリーメダル×300、その他オマケアイテムと大変お得となっています。

さらにご購入いただいた方全員に、後日オマケ特典として「[星と花の騎士]ルリエル」をプレゼントします。

※「第二回くまさん祭りミッションパス」および「第二回くまさん祭りSPパック」は『第二回くまさん祭り』開催期間中の販売となります。

※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

■コラボイベント「ラブリー赤ちゃんパニック！明かされた赤ちゃんクマロボの謎！」開催！

「ティンクルスターナイツ」では、本日より新たなイベント「ラブリー赤ちゃんパニック！明かされた赤ちゃんクマロボの謎！」を開催！

本イベントでは、イベントアイテムを集め、交換することで「[星と花の騎士]ルリエル」を仲間にすることができます。

開催期間：4月13日（月）メンテナンス後～4月27日（月）23:59まで

～あらすじ～

黒ベア子によって、流星市国へ召喚されてしまったラファエロとステラ。

そこにルリエルも加わり、押し付けられた赤ちゃんクマロボの子守をすることに。

しかしいつの間にか３人は、赤ちゃんの可愛さにメロメロになってしまい……！？

■登場キャラのご紹介！

『第二回くまさん祭り』限定コラボキャラクターとして「【星と花の騎士】ルリエル」「【家族愛の象徴】ステラ」「【カリスマ藝術家】ラファエロ」が新たに登場します！

※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

■「クリエイティブチーム くまさん」とは

はせPを筆頭としたDMM GAMESデザイナーを中心に、2019年に発足したIP制作チーム。

「クリエイティブチーム くまさん」には、著名なイラストレーターやデザイナーが多数在籍し、社内外と協力体制を作りDMM GAMESの様々なタイトルのクリエイティブ全般を担います。

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/twinklestarknights

▼製品情報

●ティンクルスターナイツ

・タイトル：ティンクルスターナイツ

・プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版）／スマートフォン（ブラウザ版、DMM GAMES STORE版)／App Store／Google Play

・公式サイト：https://twinklestarknights.jp/

・公式X：https://x.com/starknights_PR

・権利表記：(C)︎2023 EXNOA LLC/(C)2023 Studio KUMASAN Inc. (C)︎2026 EXNOA LLC/(C)2026 Studio KUMASAN Inc.

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