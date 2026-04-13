「駅メモ！」シリーズ 自治体・公共Week 2026に出展

株式会社モバイルファクトリー

株式会社モバイルファクトリー（本社：東京都品川区、代表取締役：宮嶌 裕二）は、配信中の位置情報連動型ゲーム「ステーションメモリーズ！」「駅メモ！ Our Rails」（以下、「駅メモ！」シリーズ）として、自治体・公共Week 2026の地方創生EXPOに出展します。

■概要

2026年5月13日(水)～5月15日(金)に東京ビッグサイトにて開催される自治体・公共Week 2026に「駅メモ！」シリーズとして出展します。自治体・公共Week 2026とは、自治体・公共向けの6つの専門展で構成された展示会です。会期中は「駅メモ！」シリーズで過去実施した各自治体・鉄道会社とのコラボ例など、地方創生の取り組みをブースにて紹介します。ぜひ当社ブースにお立ち寄りください。

■出展詳細

展示会名

自治体・公共Week 2026 地方創生EXPO

会期

2026年5月13日(水)～5月15日(金)10:00～17:00

会場

東京ビッグサイト 西1～2ホール（ブース番号：G8-52）

入場料

入場無料

※ご入場には事前の来場登録が必要です。

https://www.publicweek.jp/ja-jp.html(https://www.publicweek.jp/ja-jp.html)

■「駅メモ！」シリーズについて

「駅メモ！」シリーズは、各アプリストアやWebブラウザ向けに提供されている位置情報連動型ゲームです。（プロジェクト名：駅メモ！プロジェクト）

全国9,000ヶ所以上ある鉄道駅を対象に、おでかけ記録や称号集めなど、いろいろな楽しみ方ができます。簡単操作で手軽にプレイでき、通勤・通学でのご利用はもちろん、旅行や出張のお供として楽しめます。

ステーションメモリーズ！（略称：駅メモ！）

タイトル：ステーションメモリーズ！（略称：駅メモ！）

ジャンル：位置情報連動型ゲーム

価 格 ：基本無料（アイテム型課金）

公式サイト：https://ekimemo.com/

駅メモ！ Our Rails（略称：アワメモ！）

タイトル：駅メモ！ Our Rails（略称：アワメモ！）

ジャンル：位置情報連動型ゲーム

価 格 ：基本無料（アイテム型課金）

公式サイト：https://our-rails.ekimemo.com

株式会社モバイルファクトリー

■会社概要

商 号 ：株式会社モバイルファクトリー（東証スタンダード 3912）

所在地 ：東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル 2階

代表者 ：代表取締役 宮嶌 裕二

事業内容：モバイルゲーム事業（位置ゲーム）、コンテンツ事業

URL ：https://www.mobilefactory.jp/



※位置ゲームの「App Store / Google Play」への配信は子会社である株式会社ジーワンダッシュが行っています。



＜報道関係者様からのお問い合わせ先＞

株式会社モバイルファクトリー 広報担当 MAIL：press@mfac.jp



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