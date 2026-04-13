商店街プレミアム付商品券の販売が開始されます

横浜市

横浜市では、物価高騰等に直面する生活者を支援するとともに、地域経済の活性化を図ることを目的として、国の重点支援地方創生臨時交付金を活用した令和８年度商店街プレミアム付商品券支援事業を開始しました。本事業は、商店会等が主体となって発行する商品券事業に係る経費を補助するものです。地域の実情に合わせて券面金額等を独自に設定するなど、各商店会によって創意工夫が図られることで、商店街の賑わいづくりや消費喚起につなげていきます。

このたび、複数商店街による共同実施も含め、11商店街での販売が決まりましたので、下記の通りにお知らせいたします。

また、今後も続々と販売開始する予定です。最新の販売情報は次のページからご確認ください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/syogyo/eventinfo/ichiran.html

ようこそ、ハマの商店街！！[表: https://prtimes.jp/data/corp/13670/table/1898_1_ccae331869c936b64c8983317c65edfa.jpg?v=202604130651 ]

※上記詳細は予定であり、販売状況を含めた商品券の詳細は、各商店会にお問い合わせください