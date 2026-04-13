ロングセラーシリーズ「デミタス」から新商品が登場！「ダイドーブレンド デミタスアロマ微糖」を新発売

ダイドードリンコ株式会社

ダイドードリンコ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：中島 孝徳）は、2026年春夏の新商品として、「ダイドーブレンド デミタスアロマ微糖」を4月20日（月）より発売しますので、お知らせいたします。

「デミタス」は、1992年の発売以来、コーヒー本来のおいしさを追求し続けるダイドーブレンドのプレミアムラインとして、多くのお客様にご愛飲いただいてきました。

自社調査の結果、缶コーヒーを飲用されるお客様は、「しっかりとしたコーヒー感」「コク」「香り」を重視する傾向があることがわかりました。そこで、そうしたニーズにお応えすべく、「デミタス」シリーズの新たな選択肢として「ダイドーブレンド デミタスアロマ微糖」を発売し、さらなる市場の活性化を図ってまいります。

「ダイドーブレンド デミタスアロマ微糖」は、2種類の焙煎機を使用することで、深煎りコーヒーの香ばしさと、苦みや甘みを余韻まで感じていただける味わいに仕上げました。

疲れたときやリラックスしたいときに、深煎りコーヒーの風味とミルクの味わいが織りなす、飲みごたえのあるコク深い一杯をぜひお楽しみください。

●商品特長

「ダイドーブレンド デミタスアロマ微糖」

◆深煎りコーヒーの香ばしさと、苦み・甘みを余韻まで感じられる味わいです。

◆深煎りコーヒーの風味とミルクの味わいが織りなす、飲みごたえのあるコク深い一杯です。

●商品概要

DyDoグループは、「こころとからだに、おいしいものを。」をブランドメッセージに、高い品質に

いつもサプライズを添えて、「オンリーDyDo」のおいしさと健康をお客様にお届けします。

＊＊＊本商品に関する一般の方からのお問い合わせ先＊＊＊

ダイドードリンコお客様相談室 フリーダイヤル：0120-559-552