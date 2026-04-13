【和食さと】初夏限定「マンゴーデザート」が4/16(木)からスタート!!

SRSホールディングス株式会社

＜期間限定＞ 2026年4月16日(木) ～6月上旬予定

■ジューシーな「マンゴー」をたっぷり使用した初夏のデザートが期間限定で登場!!!

国内201店舗を展開する「和食さと」では、2026年4月16日(木)から初夏限定で「マンゴーデザート」を販売いたします。さらに定番「抹茶デザート」を全面リニューアルし、夏本番を前に一足早く期間限定の「かき氷」メニューもスタートいたします。甘くてジューシーなマンゴースイーツは食後のデザートにも、自分へのごほうびスイーツにもぴったり。ご家族やご友人とのお食事のひとときをさらに彩る期間限定スイーツを、この機会にぜひご賞味ください。

和食さと「マンゴーデザート」のおすすめ3品

(1)濃厚な甘みと芳醇な香りが特徴のタイ産マハチャノック種のマンゴーをたっぷり使用した「マンゴーとココナッツのパフェ」

(2)マンゴー・ココナッツプリンを詰め込んだ、食後にもぴったりなミニサイズデザート「マンゴーのドルチェ」

(3)さと特製のプリンにカットマンゴー・果肉入りマンゴーソース・マンゴージェラートを添えた、「初夏のプリンプレート」

【マンゴースイーツ 一覧】(1)マンゴーとココナッツのパフェ 899円(税込988円)

甘くてジューシーなマンゴーをたっぷりとのせ、マンゴージェラートをトッピングしたスペシャルパフェ。さらにココナッツプリンやナタデココが加わり、爽やかな初夏の味わいをお楽しみいただけます。

(2)マンゴーのドルチェ 499円(税込548円)

マンゴー＆ココナッツプリン＆ナタデココがつまったミニドルチェ。食後のデザートにもぴったりなサイズ感です。初夏のこの季節にぴったりな、爽やかな味わいのデザートをご堪能ください。

(3)初夏のプリンプレート 699円(税込768円)

和食さと自慢の店仕込みプリンに、ジューシーなマンゴーをトッピング！さらにとろける甘さのマンゴージェラートと、果肉入りマンゴーソースを添え、初夏にしか味わえないトロピカルなプレートに仕上げました。

※店仕込みのため、売切の際はご容赦ください。

■抹茶メニュー 一部紹介抹茶パフェ 899円(税込988円)

抹茶アイスクリームに、抹茶シフォンケーキなど、抹茶を存分に味わえる至高のパフェ。

■かき氷メニュー 一部紹介いちごミルク 599円(税込658円)

かき氷にいちごシロップをたっぷりかけ、さらに練乳といちごソースをトッピング！これからの季節に味わいたい、涼やかなデザートです。

※一部店舗では、かき氷メニューの商品内容・売価を変えて販売しております。

また、食材の状況により商品内容、食器等が異なる場合があります。

【販売概要】

■対象店舗： 和食さと全店(201店舗)

■販売期間： 2026年4月16日(木)～6月上旬予定

※一部店舗では改装などにより休業している場合があります。

※食材の状況により商品内容、食器等が異なる場合があります。

※販売状況により売り切れの場合もありますのでご了承ください。

■「和食さと」について

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

■「SRSグループ」について

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティーの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.com(http://srsholdings.com)

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