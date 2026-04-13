ITエンジニア採用担当者・開発組織のマネージャー向けの無料セミナー「識学流コンサル事例から学ぶ生成AI時代における採用の”失敗″と″成功″」を開催

ギークス株式会社

ギークス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：曽根原 稔人、以下ギークス）は、2026年5月20日（水）19:00～20:00にて、ITエンジニア採用担当者・開発組織のマネージャー向けの無料セミナー「識学流コンサル事例から学ぶ 生成AI時代における採用の”失敗"と"成功"」を開催します。

セミナー開催の背景

ギークスでは、ITエンジニア・ITエンジニア採用担当者を対象としたセミナーを定期的に実施しております。今回は、独自の組織マネジメント理論で多くの企業の組織課題を解決する株式会社識学より、採用コンサルタントの山田 幸輝 氏にご登壇いただきます。「生成AI導入以前に、採用担当や経営層がやるべきこと」をメインテーマに、採用に「魔法の杖」はないという前提に立ち、ミスマッチやブランド毀損といった失敗を防ぐための識学の原理原則と、具体的なコンサルティング事例を交えてお話しいただきます。

採用業務での生成AI活用方法を模索している方や、導入したものの目に見える成果に繋がっていないと感じている方、また生成AI時代に即した採用制度構築を目指す採用責任者や経営層の方など、ぜひご参加いただければと考えております。

テクノロジーが進化する今だからこそ、小手先のテクニックではなく、組織としての「採用の型」を再構築することが不可欠です。本セミナーを通じて、生成AIを真に武器にするための土台となる思考法を提示し、変化の激しい時代においても揺るがない、企業の「採用力」の核心に迫ります。

開催概要

セミナー名：識学流コンサル事例から学ぶ 生成AI時代における採用の”失敗"と"成功"

開催日時：2026年5月20日（水）19:00～20:00

会場：オンライン（Zoom）

※参加申し込み後に、視聴URLをお送りします。

参加費：無料

対象：ITエンジニア採用担当者、開発組織のマネージャー（CTO、PM、EM）、経営者・事業責任者、ITエンジニアの採用担当者 など

参加申し込み：お申込みはこちらのページ(https://pages.geechs-job.com/cl_event_shikigaku_20260520.html?utm_source=geechs_pr&utm_medium=referral&utm_campaign=event_shikigaku_20260520)にて受け付けております。

プログラム内容

・ご挨拶

・登壇者紹介

・セミナー

- 採用の原理原則

- 生成AI活用のよくある失敗例

- 100点になれる人材の見極め方

・質疑応答

※セミナー内容は予告なく変更となる可能性がございます

登壇者紹介

＜株式会社識学＞

山田 幸輝 氏：採用コンサルタント

関西大学法学部卒業。これまでに3社経験し、現場に即した採用戦略の実行を強みとする。前職のエンジニア採用では、激化する市場環境の中で年間45名の採用を達成。特定の職種に依存せず、いかにして採用の歩留まりを改善し、確実に内定承諾を勝ち取るかという実践的な手法を追求するなか識学の考え方と出会う。

現在は、自身の豊富な実戦経験と識学の組織マネジメント理論を掛け合わせ、企業の採用基盤の構築を支援。職種を問わず、属人性を排除した仕組みで勝つ採用制度で多くの企業の採用力強化に貢献している。



＜ギークス株式会社＞

姫野 良介：IT人材事業本部 人事戦略部 採用チーム

新卒で人材派遣会社に入社後、企業と求職者のサポート業務に従事。その後、人材業界でのキャリアの幅を広げるために2020年にギークスへ入社。入社後はCS部に所属し、ITフリーランスのキャリアサポートを務める傍ら、ITフリーランス向けイベントの企画や「フリノベ」プロジェクトにも参画。月間MVP複数回受賞。キャリアの幅を広げるために、2023年より採用チームへジョイン。IT人材事業本部の中途採用におけるリーダー的ポジションを務めながらギークスグループ全体の採用・組織施策にも携わる。

HASHISEKO：IT人材事業本部 マーケティング部（司会）

会社概要

会社名：株式会社識学

本社住所：東京都品川区大崎2-9-3 大崎ウエストシティビル1階

代表取締役社長：安藤 広大

事業内容：「識学」を使った組織コンサルティング事業、ハンズオン支援事業、ベンチャーキャピタル事業、コミュニティ運営事業、スポーツエンタテインメント事業

Webサイト：http://shikigaku.jp/

ギークスの「IT人材事業」とは

「働き方の新しい『当たり前』をつくる」を事業ミッションに掲げ、ITフリーランスの働き方を支援し、企業とマッチングするサービスを展開しています。ITフリーランス専門のエージェントサービス「GEECHS JOB（ギークスジョブ）」には現在23,000名を超える登録者を有し、20年以上の支援による豊富なデータ活用とキャリアアドバイザーの継続的なサポートを通じて、企業のニーズに応える最適なマッチングを実現します。

＜提供サービス＞

ITフリーランス専門のエージェントサービス「GEECHS JOB（ギークスジョブ）(https://geechs-job.com/)」

人材サーチ型のマッチングプラットフォーム「GEECHS DIRECT（ギークスダイレクト）(https://geechs-direct.com/)」

ITフリーランス向け福利厚生プログラム「フリノベ(https://geechs-job.com/frinove/official)」