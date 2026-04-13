「ニュートン・パワー・イノベーション・ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）」（愛称：電力革命）の純資産総額が6,000億円を突破

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

三井住友DSアセットマネジメント株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：荻原亘、以下「当社」）は、追加型投信「ニュートン・パワー・イノベーション・ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）」（愛称：電力革命）（以下「当ファンド」）の純資産総額が2026年4月9日付で合計6,060億円となり、6,000億円を突破したことをお知らせします。

当ファンドは、主として電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される世界の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して2024年10月28日に新規設定されました。

当ファンドの実質的な運用は、ニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシーが行っています。

新興国・地域の経済成長や世界的な人口増加、生成AI（人工知能）に代表されるテクノロジーの進展に伴う世界の電力需要の拡大と、それに対する技術革新への期待を背景に、多くの投資家の皆さまからご支持いただき、当ファンドは設定からわずか1年5か月あまりで純資産総額が6,000億円を突破することができました。

今後も皆さまからの信頼にお応えすべく、運用を継続してまいります。

ニュートン・パワー・イノベーション・ファンド（為替ヘッジあり）の詳細はこちら

https://www.smd-am.co.jp/fund/189902/

ニュートン・パワー・イノベーション・ファンド（為替ヘッジなし）の詳細はこちら

https://www.smd-am.co.jp/fund/200102/ (https://www.smd-am.co.jp/fund/200102/)

当社は引き続き、「Quality of Life に貢献する最高の資産運用会社へ。」という経営理念のもと、お客さまの資産形成に貢献してまいります。

設定来の当ファンドの純資産総額の推移（2024年10月28日から2026年4月9日まで）

重要な注意事項

■当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当ファンド以外の特定の投資信託・生命保険・株式・債券等の売買等を推奨するものではありません。

■当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面等の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等は販売会社にご請求ください。また、当資料に投資信託の説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先します。

■当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。

■投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。

■投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。

■当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

■当資料は三井住友DSアセットマネジメントが、信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

住所：〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階

HP：https://www.smd-am.co.jp/

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第399号

加入協会：一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会