「ゴールデンカレーパウダールウ」のウェブCM公開 吉田 羊さん登壇のPRイベントも開催

エスビー食品株式会社

エスビー食品株式会社は、ゴールデンカレー発売60周年記念商品「極める黄金の香り ゴールデンカレーパウダールウ 中辛」のウェブCMを4月6日に公開しました。公開同日に行われた「ゴールデンカレー発売60周年記念発表会」では、CMのナレーションを務めた俳優の吉田羊さんがゲストとして登壇し、プロモーションを盛り上げました。

■「極める黄金の香り ゴールデンカレーパウダールウ 中辛」ウェブCM

本年2月に発売した「極める黄金の香り ゴールデンカレーパウダールウ 中辛」の魅力を伝えるウェブCMです。ナレーションは、俳優の吉田羊さんが担当しています。

＜動画内容＞

子どもの独立をきっかけに、家族それぞれの新しい暮らしが始まるなかで、少量調理にも対応した「ゴールデンカレーパウダールウ」を使ったカレー作りを通して、家族のつながりと商品のおいしさを表現しました。

動画URL：https://youtu.be/GY99VAfnaBQ

既に展開している「ゴールデンカレーマンション篇」の３本のCMについても、吉田羊さんのナレーションによる新バージョンを公開中です。

「ゴールデンカレーマンション篇」

「甘口篇」動画URL：https://youtu.be/Mqo50OEuj1Q

「中辛・辛口篇」動画URL：https://youtu.be/9toZm2hWgLM

「ザ・スパイス篇」動画URL：https://youtu.be/GCXra0pltec

■4月6日開催「ゴールデンカレー発売60周年記念発表会」レポート

4月6日に開催した「ゴールデンカレー発売60周年記念発表会」では、2015年から同ブランドのCMに出演している俳優・吉田羊さんをゲストに招き、長い歴史を重ねてきたゴールデンカレーの魅力と、60周年を機に発売された新商品「極める黄金の香り ゴールデンカレーパウダールウ 中辛」について、トークや調理実演を通じて紹介しました。

長年のCM出演について、吉田さんは「60年を人生で考えると、とても長い歴史。その中の10年以上をご一緒できていると思うと大変光栄です。」とコメントし、ブランドへの深い思い入れを語りました。ナレーションを担当した現在公開中のCMについては、ラインアップによってそれぞれの家庭のエピソードがあることに触れ、「家庭ごとのカレーの香りが感じられるCMになっていると思います。」と、視聴者が自身を重ね合わせて楽しめる世界観を伝えました。

発表会後半では新商品を使用した調理実演を行い、パウダールウの使いやすさについて「めちゃくちゃ溶けやすかったです。入れたかな？と思うくらい。」と驚いた様子でコメント。完成したカレーを試食し、「さらっとして軽やかだけど深みもあって、口当たりがとても良いです。」と、パウダールウならではのおいしさを表現しました。さらに「作品を輝かせるこだわり」をテーマにしたフリップトークでは、ゴールデンカレーとの共通点として「自分にはもっと伸びしろや可能性があるのではないか、という思いで、新しいことにめげずにチャレンジしていく“冒険心”を大切にしています。」と回答。挑戦を重ねながら進化し続ける姿勢がゴールデンブランドとも重なることを語りました。

■「極める黄金の香り ゴールデンカレーパウダールウ 中辛」について

スパイスの香りや素材のおいしさを引き立てる当社独自の「パウダールウ製法」を採用した、特別なゴールデンカレーパウダールウです。35種のスパイスとハーブが織りなす“黄金の香り”に徹底的にこだわりました。

＜特別な香りを生み出す３つのこだわり＞

１.一皿あたりのスパイスの構成比は、固形ルウ「ゴールデンカレー 中辛」の約1.5倍です。

２.製造工程ではスパイスやハーブを混合するタイミングを2回に分け、強い焙煎で香りを引き出したカルダモン・コリアンダー・クミンは後から加えることで、スパイスの香りがダイレクトに伝わるようにしました。

３.テンパリング※1によって香りを引き出した、5種類のスパイスとオイルを使用しています。

※1 ホールスパイスを油で炒めて香りを油に移す、インドカレーでは定番の調理技法

＜パウダールウの魅力＞

１.溶けやすくダマになりにくいので、時短調理につながります。

２.油脂が少ない※2ので後味が軽やかで、使用した皿や鍋の洗い物も簡単です。

※2 固形ルウ「ゴールデンカレー」1皿分との比較

３.2皿分×4袋入りの小分け仕様のため、食べる分だけを調理することができます。

・ニュースリリース：https://www.sbfoods.co.jp/company/newsrelease/2026/seet8f0000000tyx-att/260120_01_golden-60th.pdf

・パウダールウ総合サイト：https://www.sbfoods.co.jp/brand/special/powderroux/

■60周年記念キャンペーンについて

＜家族でうれしい景品が当たる「すべての家族を輝かせる黄金の香り」キャンペーン＞

発売60周年を記念して、旅行券などが当たるキャンペーンを実施中です。

・期間：2026年3月19日（木）から7月31日（金）まで

・対象商品：ゴールデンブランド計10品

（ハヤシライスソース・レトルト含む）

・応募方法：対象商品の購入レシートを撮影して応募

・キャンペーンサイト：

https://www.sbfoods.co.jp/golden/kaori-campaign/

・キャンペーン連動ウェブCM：

https://www.youtube.com/shorts/RLt4CCNhCZw

＜Instagramキャンペーン＞

・期間：2026年4月23日（木）23：59まで

・応募方法：エスビー食品公式Instagramアカウントをフォローし、キャンペーン投稿にクイズの答えを回答（コメント）

・景品：

「ゴールデンカレー商品3点セット」＆

「1台10役 マルチポット ストレーナー付き1.9Lブラック

（株式会社ニトリ製）」（10名様）

・エスビー食品公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/sbfoods.official/?hl=ja(https://www.instagram.com/sbfoods.official/?hl=ja)

60周年記念プロモーションを通じて、

これからも時代や暮らしの変化に寄り添う、ゴールデンカレーならではの価値を伝えます。