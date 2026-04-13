京都IP書店のオープンを記念した「さくらみこ」POP UP SHOP が 2026年4月28日(火)から開催！

株式会社デザインココ

京都IP書店と株式会社デザインココ（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：千賀淳哉）は、京都IP書店のオープンを記念し、ホロライブの大人気VTuber「さくらみこ」のPOP UP SHOPを、2026年4月28日(火)より京都IP書店にて開催いたします。

イラストレーター おるだん氏（@ordan） Rosuuri氏（@rosuuri）ゐぬ氏（@nuu_n）描き下ろしのイラストを使用したグッズを販売。

『hololive SUPER EXPO 2026』で話題となった「さくらみこ」等身大フィギュア&スケールフィギュアの展示など、盛りだくさんの内容となっております！

さくらみこさんに彩られた、和の空間をお楽しみいただけるPOP UP SHOPです！



※続報はこちらのページ（https://tsutaya.tsite.jp/articles/store-5166）、または公式Xにて発表いたします

・Design COCO 公式X：https://x.com/designcoco_t

・京都IP書店 公式X：https://x.com/KYOTO_IPSHOTEN

実施期間

2026年4月28日(火)～7月28日(火)

2026年4月28日(火)発売開始グッズ詳細

■さくらみこ 絵馬（全１種）

【価格】1,650円（税込）

■さくらみこ アクリルスタンド（全１種）

【価格】2,200円（税込）

■さくらみこ キャンバスアート（全１種）

【価格】5,500円（税込）

■さくらみこ デスクマット（全１種）

【価格】3,960円（税込）

■さくらみこ クリアファイル（全１種）

【価格】660円（税込）

■さくらみこ アクリルスタンド 春Ｖｅｒ．

■さくらみこ アクリルスタンド 夏Ｖｅｒ．

【価格】各2,200円（税込）

■さくらみこ 缶バッジ 春Ｖｅｒ．／夏Ｖｅｒ．（ランダム４種）

【価格】660円（税込）

■さくらみこ 缶バッジ ミニキャラ（ランダム４種）

【価格】660円（税込）

■さくらみこ アクリルスタンド ミニキャラ（ランダム４種）

【価格】880円（税込）

■さくらみこ 色紙（ランダム６種）

【価格】550円（税込）

■さくらみこ メタルカード 春Ｖｅｒ．

■さくらみこ メタルカード 夏Ｖｅｒ．

【価格】各1,100円（税込）

■さくらみこ デスクマット 春Ｖｅｒ．

■さくらみこ デスクマット 夏Ｖｅｒ．

【価格】各3,960円（税込）

■さくらみこ クリアファイル 春Ｖｅｒ．

■さくらみこ クリアファイル 夏Ｖｅｒ．

■さくらみこ クリアファイル ミニキャラ

【価格】各660円（税込）

■さくらみこ 御朱印帳

【価格】3,300円（税込）

■さくらみこ お守り

【価格】1,320円（税込）

■さくらみこ 京の薄飴さん

【価格】972円（税込）

2026年6月11日(木)発売開始グッズ詳細

POPUP後半より、新規グッズの販売を予定しております。

ぜひ楽しみにお待ちください！





■さくらみこ アートボード

【価格】3,850円（税込）

グッズ購入特典

Rosuuri氏（@rosuuri）描き下ろしイラストを使用した「さくらみこ」の『hololive OFFICIAL CARD GAME』PRカードをプレゼント！

※対象商品 購入3,300円（税込）毎に1枚配布、おひとり様 4枚までの配布となります。

※PRカードは前後半に分けての配布、無くなり次第終了となります。

※春イラスト PRカード配布期間：2026年4月28日(火)～6月10日(水)

夏イラスト PRカード配布期間：2026年6月11日(木)～7月28日(火)

展示物も盛りだくさん！

『hololive SUPER EXPO 2026』で話題となった「さくらみこ」等身大フィギュア&スケールフィギュアの展示も展示！

会場では神社をイメージした装飾を展開し、絵馬掛けなども展示いたします。

さらに「さくらみこ」がデザインした御朱印スタンプも登場！

京都IP書店にご来店の記念として、ぜひ押してお楽しみください。

また、POPUPスペースに設置された大型モニターでは、「さくらみこ」からのメッセージ動画もご覧いただけます。

ここでしか体験できない会場コンテンツを、ぜひお楽しみください。

(C) COVER

＜注意事項＞

●販売に関する事項

・販売価格・掲載内容・商品画像は変更になる場合がございます。

・数に限りがあります。売切れの際はご容赦ください。



【購入点数の制限のご案内】

・商品別に販売上限を定めさせていただいている場合がございます。当日IP書店店頭での掲示・スタッフによるアナウンス等でご案内をさせていただきますので、ご確認の上購入制限ルールを守っていただけますようお願いいたします。

・販売前のお問い合わせにはお答えいたしかねます。

●店舗に関する事項

・混雑状況に応じて、入店・入場制限をかけさせていただく場合がございます。

・入店・入場制限、お並びや整理券のご案内などは、こちらのページ（https://tsutaya.tsite.jp/articles/store-5166）を事前にご確認いただけますようお願いいたします。

・店頭に陳列しているすべての商品・サンプルについて、損傷や紛失を防ぐため大切にお取り扱いいただきますようお願い申し上げます。故意・過失にかかわらず、破損などの事象が発生した場合は、買い取りのご相談をさせていただく場合がございます。

●特典に関する事項

・ランダム配布特典については、お客様自身で絵柄をお選び頂くことはできません。

・特典は先着でのお渡しとなり、なくなり次第終了となります。

・特典の交換は行っておりません。ご容赦ください。

・特典は、おひとり様1会計につき配布条件を設定しております。詳細は当ウェブサイト並びに店頭POPをご確認ください。

●その他の事項

・内容は予告なく変更になる場合がございます。

・商品並びに特典の転売等を営利目的でのご来店/ご注文/購入につきましては固くお断りさせて頂きます。営利目的ではない個人のお客様につきましても、商品管理の関係上、フリーマーケットサイト・アプリやオークションサイト・アプリへの出品はお控えいただきますようお願い申し上げます。

タレント紹介

■さくらみこ

「にゃっはろ～！エリート巫女アイドルのさくらみこですっ！」

電脳桜神社の巫女。アイドルに憧れを抱き唯一無二のトップエリート巫女アイドルになることを目指し日々奮闘中！

「エリート」と自称しているが、ファンの間では「ポンコツ」という噂も…｡

さくらみこ X：https://twitter.com/sakuramiko35

さくらみこ YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC-hM6YJuNYVAmUWxeIr9FeA

『ホロライブプロダクション』 とは

「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。

YouTube総登録者数が9,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。

・ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/

・ホロライブプロダクション公式X：https://x.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hololive_official

・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://x.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/

株式会社デザインココについて

仙台を本社に置く、ものづくり企業です。スケールフィギュアの原型や、アート作品の制作を手掛けています。特に、等身大フィギュアについては、業界のリーディングカンパニーとして、国内外の権利元様から、大きな評価と信頼をいただいています。

・URL：https://www.dcoco.co.jp/

デザインココ公式ECサイト『COCOストア』 概要

原型制作会社のデザインココが、これまで培ったものづくりのノウハウを活用し手掛けていく自社ホビー商品を受注生産で販売するサイトです。一流の職人たちの手で、企画・造形・品質にこだわった商品を提供いたします。

・URL：https://coco-store.jp/

・公式X：https://twitter.com/designcoco_t

京都IP書店について

渋谷・大阪に続くIP書店3店舗目として、「和」をテーマにした『京都 IP書店』が誕生します。

歴史に育まれた伝統が息づく京都にて、漫画・アニメ・ゲーム・VTuberなど日本を代表する二次元IPエンターテイメントコンテンツが交錯する新拠点。

日本文化を感じるデザインや表現を織り交ぜたここだけの展示や商品など通して、新しいIP、新たな世界と出会うきっかけをお届けします。あなたの“好き”“推し”の世界を体験する場を提供します。

「IP書店」では主に、IPコンテンツのオリジナルグッズを中心とした展示・販売を行っております。企画や商品の多くが「IP書店」プロデュースによるオリジナルであり、売場・商品ラインナップは毎月替わります。 IP書店ではここでしか購入・体験できないIPコンテンツを幅広く展開しており、コアファンから海外の方まで、幅広いお客さまの支持をいただいています。

この度、その3店舗目としてオープンする『京都 IP書店』は、漫画・アニメ・VTuberなどの数々の日本を代表する二次元IPエンターテイメントコンテンツと「和」が交錯する“IP文化の交差点”として誕生。外国人観光客も魅了する多彩なIPエンターテイメントコンテンツを、日本らしい「和」の感性とともにIP書店が編集キュレーションします。また、芸術・アートを志す若手クリエイターや京都ならではの伝統職人の方々とのコラボレーションを通じて活躍の場を広げ、新たな表現の可能性を広げます。

◆注意事項

※写真と実際のECサイト・商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。