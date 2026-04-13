【SBI証券】株式会社あいち銀行との入金サービス「あいち銀行 リアルタイム入金」提供開始のお知らせ

株式会社SBI証券

株式会社SBI証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：高村正人、以下「当社」）は、株式会社あいち銀行（本店：愛知県名古屋市、頭取：鈴木武裕、以下「あいち銀行」）と提携し、2026年4月10日（金）に、入金サービス「あいち銀行 リアルタイム入金」の提供を開始しましたので、お知らせします。

あいち銀行は愛知県名古屋市に本店を置く地域金融機関で、金融サービスを通じて、地域社会の繁栄に貢献し、「愛知県No.1の地域金融グループを目指す」ことを掲げています。

当社は、2018年5月に、あいち銀行（旧：愛知銀行）と金融商品仲介業に関して提携し、金融商品・サービスの提供を開始しました。このたび提供を開始した「あいち銀行 リアルタイム入金」は、あいち銀行の個人普通預金口座をお持ちで、あいち銀行の金融商品仲介のお客さまが、当社WEBサイトより振替口座のご登録後、振込指示を行うことで、即時に手数料無料で当社証券総合口座に買付余力として反映できるサービスです。振替口座登録から振込指示まで、当社WEBサイト内にて完結します。

このたびのリアルタイム入金サービスの導入により、あいち銀行をご利用のお客さまは、これまで以上にスムーズなお取引が可能となります。当社は、今後も「顧客中心主義」の経営理念のもと、より良い投資環境を提供できるようサービスの拡充に努めていきます。

■「あいち銀行 リアルタイム入金」のサービス概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7957/table/902_1_f9fe97d9744dfca89fe90021cc73b4b7.jpg?v=202604130651 ]

■あいち銀行の会社概要（2026年4月1日時点）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7957/table/902_2_b486f4f03c85cc83a6e8d7ab51d34bcb.jpg?v=202604130651 ]

＜金融商品取引法等に係る表示＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7957/table/902_3_3ab96dd134f892fc6bfab7af57cce9cd.jpg?v=202604130651 ]

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