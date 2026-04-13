家の価値は「見た目」ではなく「中身」で決まる。全国の住宅事業者のトップランナーが「現場力」を試す「Japan Housing Quality Award 2025」受賞企業が決定

株式会社NEXT STAGE

住宅建築の品質向上を支援する株式会社NEXT STAGE（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：小村直克、以下ネクストステージ）は、建物の施工品質を評価する「Japan Housing Quality Award 2025」の審査を終え、このたび第3回となる建物部門および会社部門の受賞企業を決定いたしました。

本アワードは、デザインや仕様スペックといった目に見える「設計品質」ではなく、現場でいかに図面通りの性能を具現化しているかという「製造品質（現場力）」にスポットライトを当てた取り組みです。

2026年6月10日(水)大阪・淀屋橋にて、最優秀賞受賞企業の発表、受賞された工務店・つくり手の皆さまの栄誉を称える表彰式を開催いたします。

■ 開催背景：なぜ今、このアワードが必要なのか

多くの消費者は、家を建てる際に「デザイン」や「性能」を重視する傾向があります。しかし、どんなに高性能な設計図があっても、現場のつくり手たちが設計内容を現場で適切に施工しなければ、その性能の発揮に差が生じ、建物の寿命や耐震性への不安に繋がってしまいます。

現在、建築業界では深刻な職人不足が続いています。そんな厳しい状況下でも「お客様が一生安心して暮らせる家を」と、妥協のない誠実な現場施工や管理を貫くつくり手たちがいます。

私たちは、このアワードを通じて、現場で真摯に取り組む工務店・つくり手たちの姿勢を広く社会に伝え、そうした取り組みが適切に評価される機会を創出したいと考えています。その結果として、消費者が長く安心して暮らせる住まいづくりにつながることを目指しています。

■ 評価の仕組み：全10工程を対象とした減点方式の評価制度

・全10回の現場監査による評価体制

法的に義務化されている検査は一般的に3回ですが、本アワードでは、施工状況を適切に確認するため「後戻りできない10の工程」を対象に監査を実施。弊社が認定する現場監査士が、各社の施工基準に基づき、工程ごとの施工状況を確認します。

・「できていて当たり前」を判定する減点方式

評価には、100点満点から不備があるごとに点数を引いていく「減点方式」を採用。法令遵守の状況に加え、断熱・耐震などの住宅性能に関わる施工部分についても、各工程で定められた基準に沿って確認を行います。

・改善対応も含めた評価

もし不備が見つかった場合でも、それを改善したかまでを評価の対象としています。ミスを隠さず、確実にリカバリーして最善の状態で次の工程へ進んでいるか、現場での継続的な品質管理の取り組みも評価しています。

■ 表彰内容

2025年1月1日～2026年3月31日の期間に評価を行った建物を対象とし、以下の基準で審査を実施しました。

・建物部門

エントリー物件を一棟ごとに評価し、優秀な建物スコアをおさめた「建物」を表彰

・会社部門

エントリー物件が3棟以上の会社を対象とし、建物スコアの平均が高い「会社」を表彰

今年度も全国から多数のエントリーがあり、厳正な審査の結果、建物部門および企業部門のノミネート企業が以下の通り決定しました。

■ ノミネート企業

【会社部門】（全13社）

鳥取県 (株) 小田原工務店

和歌山県 国土建設 (株)

大阪府 (株) さくら不動産

埼玉県 (株) サンエルホーム

大分県 (株) 創建

愛知県 トーリンホーム (株)

愛知県 中尾建設工業 (株)

兵庫県 (株) 中塚組

長野県 (株) フォレストコーポレーション

愛知県 (株) 不動産SHOPナカジツ

大阪府 (株) ホームライフ

鹿児島県 丸和建設 (株)

福岡県 悠悠ホーム (株)

※社名の五十音順で記載しております。

【建物部門】（26社49棟）

静岡県 (株) アイジーコンサルティング S様邸

鳥取県 (株) 小田原工務店 F様邸

鳥取県 (株) 小田原工務店 H様邸

鳥取県 (株) 小田原工務店 U様邸

長崎県 (有) 久保田工務店 T様邸

長崎県 (有) 久保田工務店 Y様邸

和歌山県 国土建設(株) O様邸

和歌山県 国土建設 (株) T様邸

大阪府 (株) さくら不動産 羽倉崎上町7号地

埼玉県 (株) サンエルホーム A様邸

埼玉県 (株) サンエルホーム M様邸

岐阜県 (株) 鷲見製材 T様邸

岐阜県 (株) 鷲見製材 K様邸

大分県 (株) 創建 S様邸

大分県 (株) 創建 Y様邸

大阪府 (株) 創建地所O様邸

愛知県 トーリンホーム(株) K様邸

愛知県 トーリンホーム(株) M様邸

愛知県 トーリンホーム (株) S様邸

愛知県 中尾建設工業 (株) 古井町分譲No.B

愛知県 中尾建設工業 (株) 古井町分譲No.C

愛知県 中尾建設工業 (株) 三河安城東町分譲

兵庫県 (株) 中塚組 広畑モデル

兵庫県 (株) 中塚組 Y様邸

静岡県 (株) 野沢建築 N様邸

静岡県 平松建築 (株) T様邸

静岡県 平松建築(株) T様邸

岐阜県 ファンズライフ (株) I様邸

長野県 (株) フォレストコーポレーション F様邸

長野県 (株) フォレストコーポレーション K様邸

長野県 (株) フォレストコーポレーション T様邸

福岡県 (株) 福岡工務店 K様邸

愛知県 (株) 不動産SHOPナカジツ 知多郡東浦町生路20-3号棟

愛知県 (株) 不動産SHOPナカジツ 浜松市中央区白羽町第1-1号棟

静岡県 (株) ブルーワン S様邸

静岡県 (株) ブルーワン T様邸

大阪府 (株) ホームライフ A様邸

大阪府 (株) ホームライフ K様、T様邸

大阪府 (株) ホームライフ M様邸

大阪府 (株) ホームライフ T様邸

大阪府 (株) ホームライフ T様邸

大阪府 (株) ホームライフ T様邸

鹿児島県 丸和建設(株) E様邸

鹿児島県 丸和建設 (株) Y様邸

福井県 (株) 水元工務店 M様邸

和歌山県 ヤマイチエステート (株) GL曽屋IV7号地モデル

福岡県 悠悠ホーム (株) Y様邸

愛知県 ユートピア建設 (株)T様邸

茨城県 (株) リライフホームK様邸

※社名の五十音順で記載しております。

■ 最優秀賞の発表および表彰式について

最優秀賞の発表および表彰式は、2026年6月10日（水）に大阪・オービックホールにて開催予定の「Japan Housing Quality Summit 2026」内にて執り行われます。

本イベントは、住宅業界全体の品質向上とユーザー信頼の醸成を目的に、優良な取り組みを行っている企業による講演や、業界関係者同士の交流を通じて、さらなる成長と改善のヒントを得る機会となります。

・開催概要

イベント名：Japan Housing Quality Summit 2026

日 時：2026年6月10日（水）13:30～17:30

会 場：オービックホール（大阪市中央区平野町4丁目2-3 オービック御堂筋ビル2F）

参加費：6,000円（税込）

定 員：200名（事前申込制）

■代表コメント

代表取締役社長 小村 直克

当アワードも今年で3回目を迎え、例年以上に全国から多くのエントリーが増加し、この取り組みが徐々に全国に浸透してきた手応えを感じております。これまで受賞された多くの企業様の傾向として、高い製造力から協力業者との求心力を圧倒的に向上させたり、また自社の品質の強みを地域にしっかり発信されることから、力強い受注に結びつけている企業も少なくありません。今の業界環境は受注に対する課題以上に、製造リソースの脆弱化による不良コストの増大が浮き彫りになってきています。製造力こそが、これからの地域での競争優位性につながっていくと信じ、つくり手も住まい手も安心できる健全な業界環境をこれからも創り上げてまいります。

■会社概要

当社は「『建築技術×IT』で地域の『つくる』をソリューションする」を事業ミッションに掲げ、昨今、情報過多による「すまい手」の要求レベルの上昇と、年々脆弱化していく「つくり手」の住宅製造リソースとのギャップから引き起こる多くの課題を「技術・技能」「知見・経験」「システム」「人財化」の４つの強みをサービスコンテンツとし、積極的なサステナビリティに向けたPDCA型の住宅製造ソリューション事業を推進しています。

商 号：株式会社 NEXT STAGE

代表者：小村 直克

所在地：〒545-6033 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1番43号 あべのハルカス33F

設 立：2006年8月

ホームページ：https://nextstage-group.com/(https://nextstage-group.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=award_all_press_260413)

Japan Housing Quality Award特設サイト：https://nextstage-group.com/lp/award/(https://nextstage-group.com/lp/award/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=award_all_press_260413)

■ 本件に関するお問い合わせ

会社名：株式会社 NEXT STAGE

担当者：広報部 河原

TEL：06-6622-0333

MAIL：koho@nextstage-group.com