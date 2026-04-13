神山宇宙科学研究所 所長就任記念講演会　世界的天文学者・渡部潤一所長が語る「恒星間天体」と彗星の魅力とは

学校法人京都産業大学

京都産業大学神山天文台は、令和8年4月1日付けで渡部 潤一氏が神山宇宙科学研究所 所長に就任したことを記念し、2026年4月25日（土）に所長就任記念講演会を開催します。本講演では、「恒星間天体」の最新研究をテーマとした特別講演と、神山宇宙科学研究所の新旧所長による彗星研究の最前線や観測秘話を交えながら、彗星の魅力について語り合います。



【本件のポイント】

・世界的天文学者・渡部潤一氏が、令和8年4月1日付で神山宇宙科学研究所 所長に就任を記念した講演会です。

・近年注目を集める「恒星間天体」をテーマに、相次ぐ発見によって明らかになりつつあるその特徴や、最新の観測成果について解説する記念講演を実施します。

・神山宇宙科学研究所の新旧の所長が登壇し、長年にわたり彗星研究の第一線に携わってきた研究者ならではの視点から、彗星研究の魅力や観測秘話を語る特別企画です。

神山宇宙科学研究所 所長就任記念講演会

宇宙の放浪者を追え！-見えてきた恒星間天体-



【開催概要】

・開 催 日 時 2026年4月25日(土) 13：00～15：00（開場12:30）

・場 所 キャンパスプラザ京都 第２講義室

・内 容 １.【13時00分-14時30分】

講演会「宇宙の放浪者を追え！ー見えてきた恒星間天体ー」講師：渡部潤一

２.【14時30分-15時00分】

座談会「新旧所長、彗星を語る」 登壇者：渡部潤一、河北秀世

・詳 細 https://www.kyoto-su.ac.jp/news/news-002686.html



登壇者プロフィール：

渡部 潤一（わたなべ じゅんいち）

京都産業大学 神山宇宙科学研究所長・特別客員教授

東京大学大学院、東京大学東京天文台、自然科学研究機構国立天文台上席教授、総合研究大学院大学教授などを経て、2026年4月より現職。専門は彗星・流星など太陽系小天体。国際天文学連合（IAU）副会長を6年務め、「準惑星」概念の創設に関与。著書多数。

河北 秀世（かわきた ひでよ）

京都産業大学 理学部 教授・神山宇宙科学研究所 副所長

京都大学卒。群馬県立ぐんま天文台などを経て現職。彗星物質から探る太陽系の起源や新星爆発における分子形成を研究。ゼルドビッチ賞、西田賞受賞。

＜イベント案内＞神山宇宙科学研究所 所長就任記念講演会宇宙の放浪者を追え！-見えてきた恒星間天体-渡部 潤一 京都産業大学 神山宇宙科学研究所長・特別客員教授河北 秀世 京都産業大学 理学部 教授・神山宇宙科学研究所 副所長