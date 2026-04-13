「やますえ・ＪＲ鉄道広場～ＧＷは家族で出発進行～」イベントの開催について

九州旅客鉄道株式会社

筑前前原駅では、株式会社やますえと共催で「やますえ・ＪＲ鉄道広場～ＧＷは家族で出発進行～」イベントを開催いたします。当日はミニトレイン乗車体験、明太子づくり体験、箸づくり体験、バターづくり体験などお子さまに喜んでいただける各種体験の他、イベント当日限定の明太子や飲むヨーグルトなどの商品の販売を予定しています。ＧＷは、ご家族でぜひ糸島にお越しください。

※画像はイメージです。ミニトレイン乗車体験明太子づくり体験１ 開催日時（小雨決行）

2026年５月４日（月・祝） 10：00 ～ 17：00

2026年５月５日（火・祝） 10：00 ～ 17：00（各種体験は15：00まで）

２ 開催場所

株式会社やますえ（住所：福岡県糸島市多久523-１・電話：0120‐417‐511）

※筑前前原駅前のバス停「前原」から路線バスでアクセス（有料）

３ イベント内容

◆ミニトレイン・こども制服・缶バッジ釣り体験（３体験あわせて500円 ）【ＪＲ九州】

◆明太子づくり体験（500円）【（株）やますえ】

１.12：00～12：40、２.14：00～14：40

◆箸づくり・ウッドマグネットづくり体験（各体験300円）【（株）へいせい】

◆バターづくり体験（500円）【伊都物語】

１.11：00～11：40、２.13：00～13：40、３.15：00～15：40

◆イベント限定商品の販売

◆各種キッチンカー出店予定