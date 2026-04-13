仲野太賀・上出遼平・阿部裕介の3人による旅サークル「MIDNIGHT PIZZA CLUB (MPC)」の会員証発行所が2026年4月24日より渋谷PARCOに登場！

株式会社パルコ

株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区、以下パルコ)は、仲野太賀・上出遼平・阿部裕介の3人による旅サークル「MIDNIGHT PIZZA CLUB (MPC)」の会員証発行所と題した企画を、2026年4月24日(金)～5月6日(木)に渋谷PARCO B1F GALLERY X BY PARCOで開催します。

MIDNIGHT PIZZA CLUB (MPC)は、俳優・仲野太賀、TVディレクター・上出遼平、写真家・阿部裕介の3人による旅サークル。

2024年にネパールを旅した記録を写真と文章でまとめた書籍、『MIDNIGHT PIZZA CLUB 1st BLAZE LANGTANG VALLEY』（2024年12月12日・講談社より刊行）を刊行し、彼らの旅行記に触発された読者がカトマンズ・ランタン谷などを実際に訪れるなど、旅を愛する人たちから熱い支持を集めています。

そんな彼らが2026年4月24日(金)～5月6日(水)の“旅日和”なGW真っ只中に渋谷PARCO B1Fの GALLERY X BY PARCOにて「MIDNIGHT PIZZA PARCO CLUB 第一弾～MPC会員証発行所～」を開催します。

第一弾となる今回は、彼らのファンコミュニティーをより深化させるべく「会員証発行所」と題して、MPC入場者限定でMPC会員証を発行。

会場内では、これまで展示されたことのない写真の展示や、旅先のようにその場に居合わせた来場者同士が交流できるチルスポットなども必見です。

その他にも会場でしか買えない限定グッズの販売や、MPCメンバーの選書コーナー、MPCメンバーがネパールを旅した時に飲んでいた甘いチャイの試飲など、ファンもファン以外もしっかりと楽しめる空間になっています。

そして、5月27日(水)～6月7日(日)には第二弾としてアーティストユニットの「magma」とのコラボレーションによる「MIDNIGHT PIZZA PARCO CLUB 第二弾 ～MPCアンテナショップ with magma～」を渋谷PARCO 1F POPUP SPACE DAIROKKANにて開催予定！

magmaとの限定コラボグッズやお土産ショップをイメージした特別な空間も登場。2つのチャンスを併せてお楽しみに！

MIDNIGHT PIZZA PARCO CLUB 第一弾～MPC会員証発行所～開催概要

●会期／2026年4月24日(金)～5月6日(水)

●会場／GALLERY X BY PARCO（渋谷PARCO B1F / 東京都渋谷区宇田川町15－1）

●営業時間／ 11:00～21:00

※入場は閉場の30分前まで（20:30入場締切 ）

※最終日は18:00閉場（17:30入場締切 ）

●公式サイト／https://art.parco.jp/parcofactory/detail/?id=1912

●入場料／ 1,650円(税込)

※入場特典、MPC会員証つき

※未就学児は入場無料(入場特典なし)

※各割引対象外

【前売券 購入サイト】

・URL：https://livepocket.jp/t/2026mpc-01

・対象期間：2026年4月24日(金)～5月6日(水)

・販売開始：4月14日(火)12:00～

※前売券の詳細および入場に関する注意事項は、上記 Live Pocket 購入サイトをご確認ください

※当日券の有無はGALLERY X公式SNSをご確認ください。混雑状況に応じ、会場受付にて当日券を販売いたします

●企画・制作／MIDNIGHT PIZZA CLUB、パルコ

●主催／パルコ

オリジナルグッズ

半袖 PhotoT

- Mr KAIDE -

半袖 PhotoT

- CONTACT SHEET -

長袖 PhotoT

- “Pasan’s back -

長袖 PhotoT

- Kyanjin Gompa -

MPPCトート

Soda / Peach / Mustard

MPPCトート

Tomato / Midnigt / Forest

マッチ

- MPC Travel / MPC Book -

Pake

- MPC Travel - 3枚セット

マグカップ

- MPC Travel -

※画像・イラストはイメージです。実物とは異なる場合がございます。

■ラインナップ

半袖 PhotoT - Mr KAIDE - [S / M / L / XL]

半袖 PhotoT - CONTACT SHEET - [S / M / L / XL]

長袖 PhotoT - “Pasan’s back - [S / M / L / XL]

長袖 PhotoT - Kyanjin Gompa - [S / M / L / XL]

Pake - MPC Travel - 3枚セット

マグカップ - MPC Travel -

マッチ - MPC Travel -

マッチ - MPC Book -

MPPCトート [ Soda / Peach / Mustard / Tomato / Midnigt / Forest ] プリント各2色 / 計12種

プロフィール

■MIDNIGHT PIZZA CLUB（ミッドナイト・ピザ・クラブ）

俳優の仲野太賀、TVディレクターの上出遼平、写真家の阿部裕介の3人で結成した旅サークル。深夜のニューヨークで誕生し、ネパールのランタン谷への旅を収めた書籍”MIDNIGHT PIZZA CLUB 1st BLAZE LANGTANG VALLEY”や旅の音声を収録したPodcast、写真展を通じて、汗と笑いにまみれた「生々しい旅の体験」を発信している。

Instagram：@midnightpizzaclub_official(https://www.instagram.com/midnightpizzaclub_official/)

｜メンバー｜

仲野太賀（なかのたいが）

1993年東京都生まれ。2006年に俳優デビュー。

映画『すばらしき世界』（21/西川美和監督）で第45回日本アカデミー賞優秀助演男優賞や第64回ブルーリボン賞助演男優賞などを受賞。現在放送中の大河ドラマ「豊臣兄弟！」では主演を務めている。公開待機作、映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』（26年12月25日公開/瀬々敬久監督）では坂本九を演じる。

上出遼平（かみでりょうへい）

1989年東京都生まれ。TVディレクター、作家。ドキュメンタリー番組『ハイパーハードボイルドグルメリポート』企画・制作の全工程を手がける。同名のPodcast番組、書籍有り。他に小説『歩山録』（講談社）、やビジネス書『ありえない仕事術 正しい“正義”の使い方』（徳間書店）などを上梓。現在は拠点をニューヨークに移し、活動の場を広げている。

阿部裕介（あべゆうすけ）

1989年東京都生まれ。写真家。青山学院大学経営学部卒。大学在学中よりアジア、ヨーロッパを旅する。

在学中、旅で得た情報を頼りに、ネパール大地震による被災地支援（2015年）、女性強制労働問題「ライ麦畑に囲まれて」や、パキスタンの辺境に住む人々の普遍的な生活「清く美しく、そして強く」を対象に撮影している。

■magma（マグマ）

杉山純と宮澤謙一によるアーティストユニット。

廃材や樹脂、電動器具などを組み合わせ創りだす独自の世界観で、作品制作にとどまらず家具やプロダクト、空間演出ディレクション・制作まで幅広く手がける。

どこか懐かしさを覚えるアナログ感とクレイジーな色彩が融合した作品群は、国内外から注目を集めている。

An artist unit by Jun Sugiyama and Kenichi Miyazawa.

They use their unique outlook to create works

with waste materials, resin, and motor appliances,

and have expanded into furniture, products, and space direction.

They are garnering much attention both domestically and abroad for

their vaguely nostalgic works that fuse analogue and crazy colors.

Website : http://magma-web.jp/

Instagram : @magma.jp(https://www.instagram.com/magma.jp/)