介助形電動車いす『遊歩アシスト』 2026年4月発売

株式会社セリオ

株式会社セリオが製造した介助形電動車いす『遊歩アシスト』

株式会社セリオ（本社：静岡県浜松市 代表取締役社長：望月誠）は、車いすを押す人（介助者）を電動でサポートする介助形電動車いす『遊歩アシスト』を4月1日に発売しました。

電源を入れて押すだけで、平坦路はもちろん、坂道・芝生や砂利道など負荷が掛かる場面で介助者を優しくパワフルにアシストする車いすです。

【商品特徴】

精密機器のトップメーカー「ナブテスコ」製の駆動ユニットと、同じく車いす業界のトップメーカーである「松永製作所」製のフレームを採用しました。

電源を入れて押すだけで、グリップ部分に内蔵されたセンサーが路面の負荷を感知し、歩行に合わせたスピードでアシストします。坂道やスロープなら14°まで利用することが可能です。

老々介護をはじめ、非力な人や複雑な操作が難しい人も快適に外出を楽しめます。

介助形電動車いす『遊歩アシスト』

発売日：2026年4月1日

希望小売価格：418,000円（非課税）

取扱店：全国のセリオ営業所・モビリティショップ・特約店ほか

株式会社セリオ

住所：静岡県浜松市中央区東三方町258-1

電話：053-488-9900

設立：1996年

Web：https://serio888.net

従業員数：640名（26年3月時）

拠点数：営業所/42箇所 モビリティショップ/22店舗