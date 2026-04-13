半崎美子 デビュー9周年記念公演「HANZAKI合唱祭2026」開催 - 満員の観客と3校123名の合唱団が響き合い、夢が花開いた初の合唱祭。

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シンガーソングライター半崎美子が、デビュー記念日である4月5日（日）、東京・よみうり大手町ホールにてデビュー9周年記念コンサート「HANZAKI合唱祭2026」を開催した。

本公演は、全国各地で長年育んできた合唱活動の集大成として企画された、初の“合唱祭”形式の記念公演。

座席は即日完売となり、温かな拍手とともに記念すべき第一回目が幕を開けた。

第一部のピアノライブでは、デビュー9周年を迎えた半崎美子が、これまでの歩みと未来への一歩をテーマに、

船出、旅立ち、出発の春に寄せた選曲をpf.ミトカツユキの演奏で届けた。

最新曲「白帆」からスタートし「途」までの6曲、観客一人一人に語りかけるように歌い、希望に包まれるようなひとときであった。

第二部の合唱祭では、半崎美子の楽曲をこの日だけの特別な合唱アレンジで歌う3校の生徒たちが集結。

関西大学初等部 合唱部、埼玉県立川越女子高等学校 音楽部、東京都立府中西高等学校 合唱部、

小学生から高校生まで、全国合唱コンクール入賞常連校である合唱のチームが、それぞれの世代ならではの個性豊かな歌声を響かせた。

小学5年音楽の教科書に掲載されている「地球へ」や、「お弁当ばこのうた～あなたへのお手紙～」「サクラ～卒業できなかった君へ～」「明日への序奏」など、等身大の生徒たちが、心を重ねて歌うにふさわしい選曲とアレンジで、伸びやかで繊細なハーモニーは圧巻であった。

歌唱前には、生徒たち自身が半崎美子の楽曲から感じた思いを言葉で伝える場面もあり、関西大学初等部の児童による手紙の朗読には半崎美子本人も涙、そして客席から涙を拭う姿も見られた。

ラストは出演者全員が花道から舞台へ集結。

「歓びのうた」を全員で合唱し、世代も地域も越えて声が重なった瞬間、歌う歓びに満ちた会場は大きな歓声と万雷の拍手に包まれ、感動的なフィナーレとなった。

半崎美子はデビュー当初より「歌は一人で完成するものではなく、誰かの人生の中で育っていくもの」と語り、シングル作品への合唱譜面収録や全国での合唱活動、学校での特別授業を継続してきた。

「自分の歌が誰かの声になり、それぞれの声が重なることで一人では届かなかった場所へと思いが運ばれていく」と話す半崎は、

この日を新たな出発点とした。

毎年、この合唱祭を継続し、各地で共に歌い響き合う「合唱祭ツアー」という新たな夢が芽吹いたこの日。

「HANZAKI合唱祭」を新たな音楽活動の柱として歩みはじめる9周年、次なる開催が待ち遠しい。

そして、4/22に発売のニューアルバム「うた弁5」を携えてスタートするコンサートツアー2026「地球へ」と、9/12からスタートする、読売新聞とのコラボレーションコンサート「 ～人生案内と私～vol.3」のツアー、それぞれの物語が紡がれていく、スペシャルな2つのツアーも見逃せない。

【半崎美子コンサートツアー2026～地球へ～ 】

4月22日（水）東京エレクトロンホール宮城

4月24日（金）SG GROUP ホールはちのへ（八戸市公会堂）

4月25日（土）青森県三沢市公会堂

5月14日（木）北海道コーチャンフォー釧路文化ホール（釧路市民文化会館）

5月16日（土）北海道岩見沢市民会館

5月17日（日）北海道北ガス文化ホール（千歳市民文化センター）

5月30日（土）茨城県大昭ホール龍ケ崎

6月21日（日）栃木県KOBELCO 真岡いちごホール（真岡市民会館）

6月25日（木）福岡県久留米シティプラザ ザ・グランドホール

6月26日（金）鹿児島県宝山ホール（鹿児島県文化センター）

7月14日（火）福岡県大牟田文化会館

7月15日（水）広島県ふくやまリーデンローズ

7月17日（金）広島県広島文化学園ＨＢＧホール

7月19日（日）広島県東広島芸術文化ホールくらら

7月20日（祝・月）岡山芸術創造劇場 ハレノワ

9月06日（日）茨城県ひたちなか市文化会館

9月27日（日）茨城県神栖市文化センター

10月4日（日）しこちゅ～ホール（愛媛県四国中央市）※ピアノライブ

10月22日（木）しまんとぴあ（高知県四万十市）※ピアノライブ

10月24日（土）西予市宇和文化会館（愛媛県西予市）※ピアノライブ

10月25日（日）西条市総合文化会館（愛媛県西条市）※ピアノライブ

10月31日（土）滋賀県守山市民ホール大ホール

11月1日（日）福井県ハーモニーホールふくい大ホール

11月3日（火祝）和歌山県民文化会館大ホール

11月4日（水）奈良県橿原文化会館大ホール

11月25日（水）メディキット県民文化センター(宮崎県立芸術劇場)

12月２日（水）市民会館シアーズホーム夢ホール（熊本市民会館）

12月３日（木）福岡市民ホール 大ホール

【半崎美子コンサートツアー2026～人生案内と私vol.3～】

東京公演

9月12日（土）有楽町よみうりホール

9月13日（日）有楽町よみうりホール

青森公演

9月21日（月・祝）

藤崎町文化センター

北海道公演

11月8日（日）

札幌市教育文化会館大ホール

大阪公演

11月23日（月・祝）

森ノ宮ピロティホール

半崎美子OFFICIALSITE

https://www.hanzakiyoshiko.com/