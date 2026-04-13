アーティスト・SIOが生み出す「The TOMODACHI！」より公式の偽物（?!）『パチもんのトモダチ！』マスコット 第2弾の発売開始

株式会社ケンエレファント

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山 健三）は、JR東京駅改札内・グランスタ東京にて運営する「VINYL」にて、大人気ぬいぐるみアーティスト・SIOによるアートTOY制作プロジェクト「The TOMODACHI！（ザ・トモダチ！）」の新作マスコット『パチもんのトモダチ！』第2弾を2026年4月30日（木）より発売いたします。

「The TOMODACHI！（ザ・トモダチ！）」は、“毛の生えたフィギュア”をコンセプトに展開するアートTOYプロジェクトとして、ストリートスナップのような視点で日常の断片や人物の気配をぬいぐるみに落とし込み、国内外での展示やコラボを通じて、ぬいぐるみ表現の新たな可能性を広げ続けています。

そして今回、世の中に“もし偽物のトモダチ！作品があったら？”というテーマで制作された公式のセルフブートマスコット『パチもんのトモダチ！』の第2弾が登場いたします。

パチもんのトモダチ！ / ライトブラウン（ピザ）販売価格：2,860円（税込）パチもんのトモダチ！ / ブルー（スウェット）販売価格：2,860円（税込）パチもんのトモダチ！ / ブラック販売価格：2,640円（税込）

全3種類で、本物の「The TOMODACHI！（ザ・トモダチ！）」とは一味も二味も違う、けれど気づけば手放せないようなパチもん（＝偽物）をぜひお楽しみください。

発売記念として、VINYL店頭では4月25日（土）～5月11日（月）までの期間、パチもんのトモダチ！デザインの新作Tシャツや缶バッジ、クリアファイルなどのオリジナルグッズが購入できるPOP UPも開催いたします。

詳細につきましては、VINYL公式Instagramアカウント（https://www.instagram.com/vinyl_tokyo/

）にて随時ご案内してまいります。

なお、店舗に加え、2026年4月30日（木）10時より、公式オンラインストア「KENELE STORE（ケンエレストア）」：（https://kenelestore.jp/）でもグッズをご購入いただける予定です。

【VINYLについて】

“何だかわからないけど、気になってしょうがない。”アートを展開する美術雑貨店で、訪れるたびに五感を刺激するアイテムとの出会いをお楽しみいただけます。また、併設するギャラリーでは約2～3週間ごとに展示内容が入れ替わり、国内外のさまざまなアーティスト／作家の個展やグループ展を開催。東京駅構内という立地を最大限に活かし、年中無休の世界一面白いギャラリーを目指しています。

・営業時間：平日・土曜 8:00～22:00 / 日・連休最終日の祝日 8:00～21:00

※翌日が休日の場合は22:00まで営業いたします。

※入場無料

※POP UP初日とマスコット発売日は店頭の混雑が予想されます。開店前のご来店につきまして、駅ご利用のお客様のご迷惑になる恐れがございますので、7:50以前のご来店はご遠慮ください。

※お集まりいただいた人数が多い場合、開店前の7:50よりあらかじめシャッフルされた整理券を配布いたします。

※商品はご購入制限を設ける場合がございます。

※販売商品のラインナップが変更になる場合はVINYLのInstagram、Xでお知らせします。

・VINYL

Instagram：https://www.instagram.com/vinyl_tokyo/

X：https://x.com/VinylTokyo

・VINYL GALLERY

Instagram：https://www.instagram.com/vinylgallery_tokyo/

※VINYLに併設しているギャラリー。展示情報やアーティストの作品を紹介します。

【株式会社ケンエレファントについて】

・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ

・代表取締役社長：石山 健三

・設立：2000年2月9日

・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか

・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/kenelestaff

・Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/