『カオスゼロナイトメア』ハーフアニバーサリーショーケース映像の公開を予告！

Smilegate, Inc., Megaport Branch

■ 4月10日(金)にハーフアニバーサリーイベントの予告映像を公開

■ 4月18日(土)正午、サービス開始0.5周年を記念したハーフアニバーサリーショーケース映像を公開予定

■ 新規要員「ハイデマリ」や新規カオス「虚像の劇場」の情報も初公開

スマイルゲート・メガポート(以下、スマイルゲート)は、自社でサービス中であり、SUPER CREATIVEが開発しているローグライクRPG『カオスゼロナイトメア』が、サービス開始0.5周年を記念する「ハーフアニバーサリー」のショーケース映像を公開することを4月13日(月)に発表しました。

スマイルゲートは、4月10日(金)18時に『カオゼロ』公式YouTubeを通じてハーフアニバーサリーイベントの予告映像を公開し、

同映像にて、4月18日(土)正午にサービス開始0.5周年を祝い、今後の大規模アップデートのロードマップを紹介するショーケース映像を公開することを発表しました。

あわせて予告映像内では、新規要員「ハイデマリ」や次期シーズンで実装される新規カオス「虚像の劇場」の情報を初公開いたしました。

また、コンサート会場を背景にした音楽や、ゲーム内の銀河系アイドルによる合同ライブの様子なども盛り込まれており、ハーフアニバーサリーイベントのテーマを暗示した内容となっています。

スマイルゲートは、今回のハーフアニバーサリー期間中、オンラインでの様々なイベントに加え、コラボカフェなどのオフラインイベントを開催し、プレイヤーの皆様とともにハーフアニバーサリーの喜びを分かち合う予定です。

スマイルゲートのキム・ジュヒョン事業室長は、「プレイヤーの皆様への感謝の気持ちを込めて、オンラインとオフラインの両方でお楽しみいただけるハーフアニバーサリーイベントを準備しております。4月18日(土)に公開されるショーケース映像にて詳細を発表いたしますので、ぜひご視聴ください。」と述べました。

『カオスゼロナイトメア』に関する最新情報は、「X」や「YouTube」などの公式コミュニティ、「公式サイト」で確認できます。

■ゲーム情報

[ タイトル ] カオスゼロナイトメア

[ ジャンル ] 選択が導くカオスループRPG

[ 対応OS ] iOS / Android / PC

[ 価格 ] 基本無料（アプリ内課金あり）

[ サービス開始日 ] 2025年10月22日(水)

■ウェブサイト情報

公式サイト

https://chaoszeronightmare.onstove.com/ja

公式コミュニティ

https://page.onstove.com/chaoszeronightmare/jp

公式X

https://x.com/CZN_Official_JP

公式YouTube

https://www.youtube.com/@ChaosZeroNightmare_JP

スマイルゲート公式サイト

https://smilegate.com/jp/